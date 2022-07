Tanskalainen Jonas Vingegaard sinetöi käytännössä Ranskan ympäriajon voiton lauantain aika-ajossa, vaikka päätösetappi on vielä jäljellä.

Jonas Vingegaard tuuletti 11. etapin voittoa 13. heinäkuuta Col du Granonilla 2 400 metrin korkeudella. Se oli hänen ensimmäinen voittonsa Ranskan ympäriajossa, ja sen jälkeen hän on kantanut kokonaiskilpailun johtajan keltaista paitaa.

Elämänhallinta on käsite, joka liitetään nykyisin usein myös huippu-urheiluun.

Tanskalainen Jonas Vingegaard on nyt maantiepyöräilyn suurimpia tähtiä, kun hän sinetöi lauantai-iltana käytännössä lajin mahtavimman kilpailun Ranskan ympäriajon eli Tour de Francen kokonaisvoiton.

Vingegaardin, 25, nousua huipulle auttoi takavuosina merkittävästi se, että hän sai emänhallintansa kuntoon. Asian voisi ilmaista myös niin, että hän opetteli elämään huippu-urheilijan elämää.

Vuonna 2016 ollessaan 19-vuotias Vingegaard teki ensimmäisen tallisopimuksensa pienen tanskalaisen ColoQuick-joukkueen kanssa.

”Hänen tekemisensä ei ollut järjestelmällistä. Hänellä ei ollut päivärutiineja, ja hän nukkui myöhään”, Vingegaardin silloinen tallipäällikkö Christian Andersen sanoi Spotmyports.comille.

Ratkaisu löytyi karulla tavalla. Vingegaard meni pakkaamaan turskaa kalatehtaalle kotiseudullaan Jyllannin luoteisrannikolla. Hän teki kahden vuoden ajan kuuden tunnin työpäiviä, jotka alkoivat kuudelta aamulla.

Iltapäivällä oli sitten aikaa harjoittelulle.

Tarina työskentelystä kalatehtaalla saattaa seurata Vingegaardia koko hänen uransa ajan ainakin mediassa. Samalla tavalla kuin hänen slovenialaisesta työkaveristaan Primož Rogličista hollantilaisessa Jumbo-Visma-tallissa muistetaan aina se, että tämä on entinen mäkihyppääjä.

Lapsena Vingegaard pelasi jalkapalloa mutta ei kokenut juurikaan onnistumisen elämyksiä. Hän on muistellut, että muut eivät antaneet hänelle peleissä palloa, koska hän oli niin pienikokoinen.

Sitten löytyi laji, jossa pienestä koosta ei ollut ainakaan haittaa. Kun Vingegaard oli kymmenvuotias, isä vei hänet katsomaan muutaman kilometrin päähän kotoa pyöräilykilpailua, joka sattui olemaan Tanskan ympäriajo. Poika innostui lajista välittömästi.

Vingegaardin kasvupyrähdys tuli verrattain myöhään, 17-vuotiaana, eikä hän nyt aikuisenakaan ole isokokoinen.

Pituutta on 175 senttiä ja painoa 60 kiloa. Ne ovat oivalliset mitat ammattipyöräilijälle, jonka Tourin tulosten perusteella voi sanoa olevan tällä hetkellä maailman paras mäkiajaja.

Ensimmäisen ratkaisevan iskun kohti Tourin kokonaisvoittoa Vingegaard teki 11. etapilla, jonka loppunousu Col du Granonille oli 11,4 kilometriä, ja sen keskijyrkkyys oli 9,1 prosenttia. Maali oli 2 404 metrin korkeudella.

Pari päivää aikaisemmin Vingegaard arvioi tv-haastattelussa olevansa vahvimmillaan, kun ajetaan korkealla. Hän karkasi Tourin voittoa puolustavalta UAE Team Emirates -joukkueen slovenialaiselta Tadej Pogačarilta yli 2 000 metrin korkeudessa.

Toinen niitti tuli tämän viikon torstaina viimeisellä vuoristoetapilla Pyreneillä, kun Pogačar taipui 13,5 kilometrin (keskijyrkkyys 7,9 prosenttia) loppunousussa.

Tähän etappivoittoon Vingegaard sai merkittävää vetoapua tallikaveriltaan, monipuolisuusihme Wout van Aertilta, joka on jo varmistanut Tourin pistekilpailun voiton.

Tällaiset vuorisuoritukset kertovat, että Vingegaardilla on poikkeuksellinen hapenottokapasiteetti. Tämä on myös todettu Tanskan huippu-urheilukeskuksen Team Danmarkin testeissä.

”Hänellä on ainutlaatuinen fysiikka ja kehon rakenne. Olen ollut täällä vuosia töissä, ja tällaista tulee vastaan 5–7 prosentissa tapauksista. Ja me teemme töitä parhaista parhaiden kanssa. Joten tämä on suhteellisen harvinaista”, Team Danmarkin urheilufysiologi Lars Johansen sanoi heinäkuussa 2021 Tanskan TV2:lle.

Johansen kuvasi, että Vingegaardilla on ”fantastisen iso moottori”.

”Sillä termillä kutsumme maksimaalista hapenottokykyä, erityisesti suhteessa hänen kehonsa kokoon.”

Suurissa etappiajoissa voittoon ei yleensä riitä se, että on huippuluokan mäkiajaja. Lisäksi täytyy olla keskimääräistä parempi myös kelloa vastaan ajettavassa aika-ajossa, koska myös niissä syntyy merkittäviä aikaeroja.

Tälläkin saralla Vingegaard on osoittanut olevansa kova tekijä. Lauantaina 40,7 kilometrin aika-ajossa hän sijoittui van Aertin voittaessa toiseksi. Kiertueen aloittaneessa lyhyessä aika-ajossa (13,2 km) hän oli seitsemäs, mutta vai 15 sekuntia kärjestä.

Viime vuoden Tourilla Vingegaard sijoittui molemmissa aika-ajoissa (31 ja 27 km) kolmanneksi. Tuolloin hän nousi kokonaiskilpailussa lupulta toiseksi siirryttyään apukuskin paikalta Rogličin keskeyttämisen jälkeen kapteenin rooliin.

Urheilussakin menestystarinoihin kuuluu usein sattumaa. Vuonna 2018 Jumbo-Vismasta otettiin yhteyttä ColoQuick-joukkueeseen, mutta huipputallin kiikarissa ei ollut Vingegaard vaan toinen nuori ajaja.

Tanskalaistallista annettiin kuitenkin heti vinkki, että kannattaisi tutustua Vingegaardiin.

Näin tapahtui, ja seuraavana vuonna Vingegaard teki sopimuksen Jumbo-Visman kanssa. Sitä päätöstä kummankaan osapuolen ei ole tarvinnut katua.