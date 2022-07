Pedro Pichardo ratkaisi MM-kullan jo ensimmäisellä hypyllään.

Pedro Pichardo on miesten kolmiloikkavaltias.

Eugene, Oregon

potugalin Pedro Pichardo otti muilta luulot pois ensimmäisellä hypyllään kolmiloikan finaalissa MM-yleisurheilussa.

Hän loikki maailman kauden kärkituloksen 17 metriä ja 95 senttiä. Toisella hypyllään Pichardo hätyytteli myös 18 metrin rajaa, 17,92.

Pichardo on hypännyt 18,08, joka on maailman kaikkien aikojen viidenneksi paras tulos. Sen hän loikki vielä kuubalaisena.

Picardo sai Portugalin kansalaisuuden vuonna 2017. Hän riitaantui Kuuban yleisurheiluliiton kanssa ja loikkasi maasta.

Viime vuonna hän voitti olympiakultaa Tokiossa. MM-kisoista hänellä oli aiemmin hopea (2013) ja pronssia (2015).

Pichardo oli MM-finaalissa omissa pituuksissaan. Burkina Fason Hugues Fabrice Zango hävisi hänelle 40 senttiä. Tokiossa Zango oli pronssillaan maansa kaikkien aikojen ensimmäinen olympiamitalisti.

MM-mitaleilla hän oli jo vuonna 2019 Dohassa, kun hän oli kolmas.

Zango on hypännyt hallissa maailmanennätyksen 18,07. Ulkoratojen ME on yhä britti Jonathan Edwardsilla, joka loikki 18,29 vuonna 1995 MM-kisoissa Göteborgissa.

Kiinan Yaming Zhu loikkasi MM-pronssia 17,31. Vuosi sitten hän loikki olympiahopeaa.

Zhu on syntynyt syntynyt Kiinalle kuuluvassa Hulunbuirissa sisä-Mongoliassa ja opiskelee Pekingin yliopistossa.