Tina Nordlund on nyt rokotekriittinen joogaohjaaja Happy Sunrise Lovesan.

Ensi viikon tiistaina paikasta jalkapallon naisten EM-finaaliin tavoitteleva Ruotsi onnistui viimeksi raivaamaan tiensä loppuotteluun yli kaksi vuosikymmentä sitten.

Tanskaa vastaan pelatun välierän sankari oli Tina Nordlund, joka teki ottelun ainoan maalin jo yhdeksännellä minuutilla. Ruotsi sai vuoden 2001 kisoista lopulta hopeaa.

Tuo mitali on yhä Ruotsin viimeisin EM-kisoista. Yhden kullan, kolmen hopean ja yhden pronssin maa on sen jälkeen hävinnyt vuosien 2005 ja 2013 välieräpelinsä, minkä jälkeen kisat ovat päättyneet: pronssiottelu pelattiin viimeisen kerran vuonna 1993.

Nordlund oli EM-hopeakesänä 24-vuotias jalkapalloilija, joka oli jo edustanut maataan edellisvuoden olympialaisissa Sydneyssä sekä kesän 1999 MM-kisoissa. Vuonna 2000 Nordlund sai Diamantbollen-palkinnon parhaana ruotsalaisena naisjalkapalloilijana.

Kiitospuhe oli ikimuistoinen.

”Tuntuu hauskalta olla televisiossa. Naisjalkapalloilijat eivät kovin usein ole”, hän sivalsi.

Nordlundille on tapahtunut paljon sen jälkeen kun hänen uransa päättyi vuonna 2002 vain 25-vuotiaana. Nordlund pelasi tuolloin Umeå IK:ssa, johon oli palannut ennen vuosituhannen vaihdetta Englannin naisten liigan Tranmere Roversista.

Maajoukkueessa 43 ottelua pelannut ja niissä seitsemän maalia tehnyt Nordlund ripusti nappulakengät naulaan sairastuttuaan anoreksiaan. Hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan Genom helvetet – om fotboll, kärlek och anorexi yhdessä Simon Bankin kanssa.

Nykyisin Nordlund tunnetaan nimellä Happy Sunrise Lovesan. Hän on vaihtanut nimen lisäksi asuinpaikkaansa ja muuttanut miehensä sekä kolmen lapsensa kanssa Ahvenanmaalle. Suomeen perhe asettui, koska kotiopetus on täällä mahdollista.

”Valinnanvaraa pitäisi olla varsinkin siksi, että kouluryhmät ovat usein isoja, eikä kaikkia lapsia voida ottaa huomioon. Kotiopetus on sallittu useissa maissa, ja kun puhun esimerkiksi yhdysvaltalaisten ystävieni kanssa, he ovat järkyttyneitä siitä, etteivät lapset voi käydä kotikoulua Ruotsissa”, hän sanoo ruotsalaislehti Expressenin haastattelussa.

”Erona tavalliseen kouluun on se, ettei meillä tarvitse olla matematiikkaa tasan yhdeksältä. Voimme opiskella sitä kymmeneltä tai kolmelta.”

Lovesan lisää räätälöivänsä opetuksen lasten kiinnostuksen mukaan. Matematiikan kirjojen kanssa istuminen ei ole pakollista, vaan lapset voivat oppia myös muuten.

Lastensa opettamisen lisäksi entinen jalkapallotähti työskentelee joogaohjaajana. Rokotekriittinen Lovesan on myös osallistunut rokotteiden vastaiseen kampanjaan.

”Vastustan sitä, kun joku kertoo minulle, mitä kehoon pitää ruiskuttaa. Mielestäni jokaisella on oikeus tehdä oma päätöksensä, eikä siitä ole enempää sanottavaa.”

45-vuotias Lovesan väittää myös aistivansa matkapuhelinverkon tukiasemien säteilyä.

”Voin saada päänsäryn, kun ympärilläni on liikaa mastoja. Se on kuin isku päähän”, Lovesan kuvailee.

Kun Expressen kysyy, mistä hän tietää päänsäryn tulevan tukiasemista, Lovesan kertoo voivansa paremmin silloin kun ei ole säteilyn lähellä ja vetävänsä siitä johtopäätökset.

”Se on kuin oksentaisit syötyäsi äyriäisiä. Jos et oksenna, kun et syö äyriäisiä, tiedät sen tekevän sinut sairaaksi”, hän sanoo.

Lehti kertoo vastauksen jälkeen, että säteilyturvakeskus on arvioinut tutkimusten perusteella, etteivät matkapuhelinten ja tukiasemien radioaallot aiheuta terveysriskejä.

Välieräsankari palaa lopuksi 21 vuoden takaisiin muistoihin. Hän kertoo, ettei ole juuri tekemisissä jalkapallon kanssa, mutta seuraa Ruotsin EM-kisapelejä satunnaisesti.

Lovesan toivoo, että Peter Gerhardssonin valmentama maajoukkue onnistuu siinä missä hän, Victoria Sandell Svensson ja Hanna Ljungberg eivät onnistuneet 2001.

EM-kisat tuolloin järjestänyt Saksa juhli mestaruutta, kun Claudia Müllerin kultainen maali kaatoi ruotsalaiset loppuottelun jatkoajalla. Osuma jäi finaalin ainoaksi.

Lovesan muistaa, että monenlaiset tunteet myllersivät tuolloin hänen kehossaan. Lopulta pettymys laantui ja hopeamitalikin lämmitti mieltä.

Ruotsi kohtaa tiistain EM-välierässään kisojen järjestäjämaan Englannin. Lovesan kertoo, että mahdollinen Euroopan mestaruus olisi iso juttu koko Ruotsille.

”Sen lisäksi, että se merkitsee paljon joukkueelle, se olisi fantastista kaikille Ruotsin lapsille ja nuorille näyttämällä heille, mikä on mahdollista.”

Ruotsin naisjalkapalloilijat ovat päättäneet edelliset arvokisansa mitalijuhliin. Tokiosta tuli vuosi sitten olympiahopeaa, Ranskasta vuonna 2019 MM-pronssia.