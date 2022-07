NHL:ssä sopimus on solmimatta vielä esimerkiksi Jesse Puljujärveltä. Myöskään maajoukkueen tuplamestarilla Teemu Hartikaisella ei ole vielä ainakaan julkaistua sopimusta.

Teemu Hartikainen näki lähietäisyydeltä, kun Suomen maailmanmestaruus ratkesi keväällä Sakari Mannisen laukauksella. Hartikainen on vielä ilman ensi kauden sopimusta.

Suomalaiset sopimuksettomat pääsarjatason jääkiekkoilijat alkavat olla jo kiven alla, kun Euroopan sarjojen alkuun on vajaat kaksi kuukautta.

HS kävi läpi Eliteprospects.com -sivuston vapaat agentit. Sen perusteella parisen­kymmentä hyvätasoista kotimaista kiekkoilijaa on vielä ilman ensi kauden kattavaa sopimusta. Joukkoon mahtuu muun muassa neljä pelaajaa, joilla on viime kaudelta arvokisavoitto Leijonien paidassa.

Jesse Puljujärven sopimusneuvottelut Edmontonin kanssa ovat vielä kesken.

NHL:ssä kiinnostavin sopimukseton pelaaja on Jesse Puljujärvi. Puljujärvi on rajoitettu vapaa agentti, sillä Edmonton teki hänelle sopimus­tarjouksen, jolla oikeudet säilyivät heillä.

Puljujärvi on menossa välimieskäsittelyyn, jossa hänen palkkansa vuoden tai kahden mittaiseen sopimukseen määrittelee puolueeton välimies. Seura voi joko suostua tai luopua pelaaja­oikeuksista ilman korvausta.

Puljujärven välimieskäsittely on edessä 29. heinäkuuta. Usein pelaaja tekee sopimuksen ennen sitä. Puljujärven kohdalla myös siirtoa on pidetty potentiaalisena vaihtoehtona, joten maisema saattaa vaihtua lähiaikoina. Puljujärvi on pelannut koko tähänastisen NHL-uransa hänet varanneessa Edmontonissa. Edmonton varasi Puljujärven neljäntenä pelaajana vuoden 2016 NHL-varaus­tilaisuudessa.

Toinenkin suomalainen NHL:n kärkivaraus on vielä ilman sopimusta. Kaapo Kakon tulokas­sopimus päättyi viime kauteen. Kakko kärsi viime kaudella loukkaantumisista eikä läpimurtoa NHL-tasolle ole vielä tullut.

Esimerkiksi New York Post povaa, että Rangersin tavoite on saada tehtyä Kakolle niin sanottu siltasopimus, jonka päätteeksi Kakko voisi viedä sopimuksensa välimies­käsittelyyn, mutta toisaalta pelaaja­oikeudet olisivat sopimuksen umpeutuessakin Rangersilla.

Kakon ja Puljujärven lisäksi sopimusta ensi kaudelle etsii neljä mestarileijonaa, joista osa pelasi viime kauden NHL:ssä ja osa KHL:ssä.

Molemmissa joukkueissa ykkösketjun laidalla pelannut Teemu Hartikainen on edelleen vailla sopimusta. Huhuissa Hartikaista on viety viime aikoina Sveitsin liigaan.

Olympiajoukkueen Leijonista ilman sopimusta ovat vielä konkari Leo Komarov ja NHL:ssä loppukauden pelannut Petteri Lindbohm. Maailmanmestareista uutta pelipaikkaa hakee luottosentteri Juho Lammikko, joka ei saanut NHL:ssä jatkoa Vancouveriin.

Juho Lammikko hyökkäsi Leijonissa kevään MM-kisoissa. Ensi kauden sopimusta Lammikolla ei vielä ole.

Myös keskushyökkääjä Janne Kuokkanen on ilman sopimusta, kun New Jersey Devils päätti ostaa hänen sopimuksensa ulos. Puolustaja Sami Nikun sopimus puolestaan loppui.

Niku on yrittänyt viiden kauden ajan murtautua NHL:ään, mutta pelejä on kertynyt vaatimattomat 67. AHL:ssä keväällä 2018 sarjan parhaaksi puolustajaksi valittu Niku on mahdollinen Eurooppaan palaava pelaaja.

Sopimus loppui myös puolustaja Olli Juolevilta. Vuoden 2016 vitosvaraus ei ole onnistunut vakiinnuttamaan NHL-paikkaansa loukkaantumisten sävyttämällä urallaan. Eurooppaan palaaminen saattaa olla ajankohtaista hänenkin kohdallaan.

Maalivahti Ukko-Pekka Luukkosen tulokassopimus Buffalo Sabresiin päättyi viime kauteen, ja hän on rajoitettu vapaa agentti. Kourallisen NHL-pelejä urallaan pelaamaan päässyt Christopher Gibson on rajoittamaton vapaa agentti.

Koko kauden AHL:n puolella pelannnut Suomen ja Yhdysvaltojen kaksois­kansalainen Teemu Kivihalme on myös ilman ensi kauden sopimusta. Puolustajana pelaava Kivihalme pelasi Suomessa kaksi kautta Kärpissä vuosina 2017–19. Ensimmäisellä kaudellaan hän oli voittamassa Kärpissä Suomen mestaruutta. NHL-sopimuksen hän solmi jälkimmäisen kautensa jälkeen.

Jere Karjalainen pelasi Tapparassa ennen KHL:ään lähtöään.

KHL:ssä vapaana on edellä mainittujen Leijonien mestarien lisäksi laitahyökkääjä Jere Karjalainen. Karjalainen pelasi Riian Dinamon riveissä 35 ottelua ja teki 13 tehopistettä. Hän on pelannut KHL:ssä kaksi viime kautta. Ennen lähtöään Karjalainen pelasi Tapparan paidassa, jossa syntyi 24 liigamaalia kaudella 2019–20.

Ruotsin SHL:ssä pelanneet suomalaiset ovat solmineet sopimuksen ensi kaudelle kahta pelaajaa lukuun ottamatta. Kokenut keskushyökkääjä Tomi Sallinen on vielä ilman sopimusta. Kenttäpelaajista pelipaikkaa hakee myös pääosan urastaan Ruotsissa pelannut Joel Mustonen.

Liigassa ilman sopimusta on suurimmaksi osaksi kokeneita pelaajia. Alle 30-vuotiaista seuranhaussa on vielä Ässissä liki 30 pisteen kauden pelannut Jarno Kärki.

Nuoren kaartin pelaajista nimekkäimpinä ilman sopimusta ovat vielä NHL:ään ykköskierroksella varattu Brad Lambert ja Jypin paidassa 37 pisteen kauden puolustajan paikalla pelannut Anttoni Honka.

Kaksikosta Lambertin uskotaan siirtyvän Pohjois-Amerikkaan juniorisarjoihin.