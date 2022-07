Sunnuntain toisessa liigaottelussa SJK kaatoi vieraskentällä FC Lahden 3–1.

Miesten jalkapalloliigan kärkijoukkue KuPS takoi kotikentällään toisella puoliajalla neljä maalia ja murskasi sarjajumbo HIFK:n 5–1. Sunnuntain toisessa liigaottelussa SJK kaatoi vieraskentällä FC Lahden 3–1.

Edellisessä pelissään kaksi viikkoa aiemmin FC Lahden 4–0 voittanut KuPS pääsi taukojohtoon Jaakko Oksasen osumalla. Maali oli Oksaselle uran ensimmäinen Suomen liigassa, ja ottelukin oli nuorukaiselle ensimmäinen.

Toisen puoliajan alussa Clinton Antwi vei kotijoukkueen 2–0-johtoon, mutta Eero Markkanen toi helsinkiläisvieraat maalin päähän viisi minuuttia myöhemmin. KuPS karkasi kuitenkin kahdella maalilla parin minuutin sisään, asialla olivat Daniel Carrillo ja Gabriel Bispo. Tim Väyrynen täydensi murskajaiset ottelun loppuhetkillä.

KuPS johtaa sarjaa kolmella pisteellä HJK:hon, joka on pelannut ottelun enemmän. HIFK on koonnut neljästä viime pelistään vain pisteen, ja koko kaudella pisteitä on kasassa vain seitsemän viidestätoista pelistä.

Lahdessa SJK harppasi 2–0-taukojohtoon Samson Ebukan ja Diego Rojasin osumilla, ja toisella puoliajalla Tuomas Kaukua viimeisteli vieraiden kolmannen. Berat Kösen uran ensimmäinen liigamaali toi isännille pientä lohtua.

SJK on sarjassa seitsemäntenä, FC Lahti viimeistä edellisenä.