Aleksi Ojala oli 13. maalissa eli neljänneksi paras eurooppalainen miesten 35 kilometrin kävelyssä.

Suomalaiskävelijä Aleksi Ojala karisti ”arvokisamörön” selästään ja oli neljänneksi paras eurooppalainen miesten 35 kilometrin kävelyssä yleisurheilun MM-kisoissa Yhdysvaltojen Eugenessa. Neljä varoitusta saanut Aku Partanen hylättiin.

MM-kisoissa käveltiin ensi kertaa miesten 35 kilometrin matka.

Voiton vei viime vuoden 20 kilometrin kisan olympiavoittaja Italian Massimo Stano, joka käveli kisa­ennätysajan 2.23.14.

Japanin Masatora Kawano oli sekunnin hitaampi, kolmanneksi käveli Ruotsin Perseus Karlström ajalla 2.23.44. Karlström nappasi jo toisen pronssin Eugenen MM-kisoista, sillä hän oli kolmas myös 20 kilometrillä.

Ojala oli 13. maalissa tehden samalla Suomen ennätyksen 2.28.22.

”Vellu, me tehtiin se!” oli Ojalan ensimmäinen ajatus maalissa.

Vellulla hän tarkoittaa valmentajaansa Veli-Matti Rantaa.

”Tunteet ovat pinnassa. Vellu on tehnyt kolmessa vuodessa ison työn, ei voi olla kuin tyytyväinen”, tunteellinen Ojala kommentoi Ylen tv-lähetyksessä heti kisan jälkeen.

”Monen vaikean vuoden jälkeen tuntuu todella hyvältä. Arvokisoissa ensimmäinen kunnon onnistuminen valaa uskoa, että tässä on mahdollisuuksia johonkin”, Ojala sanoi.

Elokuussa järjestettäviin Münchenin EM-kisoihin Ojala lähtee luottavaisin mielin, kun arvokisamörkö on tiputettu selästä. MM-kisoissa hänen edelleen ylsi ainoastaan kolme eurooppalaista, Italian voittaja, Ruotsin pronssimitalisti ja kymmenenneksi yltänyt Espanjan Miguel Lopez.

”Nyt on iso mörkö hartioilta pois, nyt voi vain nauttia. Arvokisat on ollut itselle tuskien taivalta, epäonnistumisia, niin nyt sellainen on pois selästä”, Ojala kertoi.

Aku Partasen kilpailu päättyi varsin pian liian lennokkaisiin askeliin, joiden taustalla vaikutti kankea selkä. Partanen diskattiin neljän varoituksen jälkeen. Hänellä oli ilmeisesti vaikeuksia säilyttää kävelyssä vaadittavaa maakosketusta.

"Kyllähän se ottaa aika paljon päähän. Olen hyvässä kunnossa, enkä päässyt näyttämään sitä", Partanen kertoi Ylen lähetyksessä hylkäyksen jälkeen.

Tekniikan kanssa on ollut haasteita, joita on hiottu runsaasti. Myös selkä on vihoitellut viime aikoina, joka on saattanut tuoda lisää liikelaajuutta ja vaikuttaa näin maakosketukseen.

”Nyt pitää saada tekniikka kuntoon, se vaatii vain armotonta työtä. Koko kesän joka treenissä olen sitä tehnyt, mutta nyt tuntuu, että olen tehnyt turhaa työtä”, Partanen manasi.