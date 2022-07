Armand Duplantisin valmentajaisä Greg Duplantis sanoo, että uusi seiväshypyn maailmanennätys voi ylittyä vielä roimasti: hän arvioi, että Armand voi hypätä korkeuden 640.

Seiväshyppääjä Armand Duplantisin maailmanennätystulos 621 syntyi Eugenen MM-kisoissa hurjilla marginaaleilla.

Aftonbladet kertoo verkkosivuillaan, että ruotsalaishyppääjän ja riman väliin jäi korkeussuunnassa 14,9 senttiä. Syvyyssuunnassa Duplantis selvitti korkeuden 8,2 senttimetrillä.

SVT:n kommentaattori Jacob Hard sanoi Ruotsin tv:n lähetyksessä, että Duplantisin takia pitäisi rakentaa korkeammat telineet.

Duplantisin isä ja valmentaja, entinen seiväshyppääjä Greg Duplantis kommentoi suoritusta varsin vaatimattomasti. Hänen mukaansa kyseessä oli ”hyvä hyppy”, mutta eväät korkeammalle ovat olemassa.

”Hän voi hypätä 640. Pakon edessä hän voisi hypätä jo nyt 630. Hän tekisi sen, jos olisi painetta siihen”, Greg Duplantis sanoi.

MM-finaalissa Armand Duplantis kaivoi esiin uuden seipään. Valmentajaisän mukaan hänellä on vielä yksi pidempi seiväs. Pidemmällä versiolla 640 olisi mahdollinen tulos, Eugenessa käytetty riittäisi noin 625:n ylityksiin.

Duplantis on mainiota mainosta koko yleisurheilulle. Usain Boltin lopettaminen jätti lajin ylle jossain määrin tähtityhjiön. Kaikkien aikojen sprintteri oli tähti paitsi juoksutasoltaan myös esiintymiseltään. Boltin lopettamisesta on viisi vuotta, mutta miesten sadalla metrillä – yleisurheilun kuninkuuslajissa – menneitä on vielä liian helppo muistella ja kaivata.

Seiväshyppy on kenties yleisurheilun näyttävin laji, maallikolle perusajatukseltaan jopa käsittämätön. Jo kuuden metrin korkeuteen seipään avulla kohoaminen on pysäyttävä ajatus. Sen päälle tulee vielä taiteilu riman yli.

Kun lajitaituri pitää vanhoja ennätyksiä pilkkanaan ja voi koska tahansa tehdä uuden maailmanennätyksen, on tarjolla valtava arvostus myös kilpakumppaneilta, jotka ymmärtävät Duplantisin poikkeuksellisuuden parhaiten.

Saksalainen Oleg Zernikel sanoi MM-finaalin jälkeen Duplantiksen olevan kiehtova hyppääjä, jolta hän yrittää jatkuvasti oppia. Ennen Duplantisia seiväspaikkoja hallinnut Ranskan Renaud Lavillenie ylisti ruotsalaista sanomalla häntä ”hulluksi kaveriksi”, jonka rajat tietää vain tämä itse.

Duplantis avasi SVT:lle omaa hyppytekniikkaansa Alhaji och VM-strjänan -nimisessä ohjelmassa, jossa kerrottuja asioita Expressen on siteerannut. Hän kertoi vievänsä seipään kuoppaan eri tavalla kuin muut hyppääjät.

Duplantis kertoo oppineensa laittamaan seipään maahan hieman ennen kuoppaa ja liu’uttavansa sen kuopan pohjalle. Hän kokee saavansa silloin hyödynnettyä vauhdin parhaiten. Duplantis sanoo, että suurin osa hyppääjistä iskee seipään suoraan kuopan pohjalle.

”En ole nähnyt kenenkään muun tekevän niin, ja kaikki ajattelevat, että olen outo, kun teen niin”, Duplantis sanoi.

”Minulle se on aina tuntunut helpommalta. Aloitin sen kotona kauan sitten. Seiväshyppy on outo laji, jossa on paljon tekniikkaa. Se, mikä sopii minulle, ei välttämättä sovi kaikille muille.”