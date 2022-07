Suomalaisnyrkkeilijä pitää kiinni WBA-liiton MM-haastajan asemastaan.

Nyrkkeilypromoottori Frank Warren on kertonut, että Robert ”Nordic Nightmare” Heleniuksen ja Deontay ”Bronze Bomber” Wilderin välille viritellään ottelua. Asiasta twiittasi myös nyrkkeilytoimittaja Michael Benson. Ottelu käytäisiin mahdollisesti lokakuussa.

Wilder on entinen WBC-liiton mestari, hänellä on listallaan 42 voittoa ja yksi tasapeli. Kaksi tappiota ovat tulleet tyrmäyksellä kahdesta viimeisestä ottelusta Tyson Furya vastaan. Heleniuksen listalla on 31 voittoa ja kolme tappiota.

Helenius on voittanut kahdessa edellisessä ottelussaan puolalaisen Adam Kownackin. Hänen piti saada siitä hyvästä MM-haastajan asema, mutta ensimmäisen voiton jälkeen hän saikin WBA:n kultamestarin tittelin.

Helenius on tällä hetkellä WBA:n rankingissa kakkosena. Silti hän uskoo asemaansa MM-haastajana.

Skysportsin haastattelussa Helenius toteaa, että on kiinnostunut Anthony Joshua- Oleksandr Usyk -ottelun voittajasta.

"Minun pitäisi ehdottomasti olla seuraava. Jokainen pudotusottelu minun jälkeeni on potaskaa. Jos minua ei ole määrätty pakolliseksi haastajaksi Usykin seuraavan ottelun jälkeen, meillä on vain yksi vaihtoehto. Asianajajani ovat erittäin varmoja siitä, että WBA on sotkenut tämän koko asian, joten olen luottavainen asemaani.”

Tulevassa raskaansarjan MM-ottelussa 20. elokuuta ratkotaan WBA, WBO ja IBF -liittojen mestaruus. Helenius on pyytänyt WBA:ta vahvistamaan hänen haastaja-asemansa. Jonossa tosin on muitakin haastajia, kuten WBO:n Joe Joyce.

Helenius kertoo keskittyvänsä harjoitteluun ja seuraavansa tilannetta Usykin ja Joshuan välisen ottelun ja sitä seuraavan haastamisen suhteen.

”Olen hyvissä asemissa jotain isoa varten lähikuukausina, se on varmaa.”

Jos Wilder-ottelu toteutuu, on Heleniuksella jo lyöntituntumaa vastustajaan. Helenius nimittäin valmistautui toiseen Kownacki-otteluunsa yhdessä Wilderin kanssa.