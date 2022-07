MSJ Kom Fairy Tale -tamman, lempi­nimeltään Prinsessan, piti kilpailla mestaruuksista brittiläisen maailman kärki­ratsastajan kanssa, mutta yhtäkkiä hevonen katosi kisa­kartalta. Tavoite mestaruus­kilpailuista näyttää lopulta toteutuvan, mutta Suomea edustaen.

Vuonna 2015 Suomen hevospiireissä kohahti. Suomalaisen ratsu­kasvatuksen kruunun­jalokivi myytiin maailman kärki­ratsastajan käyttöön. Tällaista näkyvyyttä suomalaiset kasvattajat olivat aina janonneet. Myös HS uutisoi tuolloin tapahtumasta.

Anna-Leena Mellerin kasvattamalta Kom Fairy Tale -tammalta odotettiin paljon, pääsisihän se englantilaisen huippunimen, kouluratsastaja Charlotte Dujardinin talliin. Veisikö tie mestaruus­kilpailuihin? Ehkä peräti olympialaisiin?

Sitten tuli hiljaista. Mitä huipputammalle tapahtui?

Porvoossa Boen kartanon mailla on heinäkuisen raukea tunnelma. Suurilla laitumilla laiduntaa kymmeniä hevosia aina varsoista kokeneisiin kilpahevosiin. Näitä maisemia MSJ Kom Fairy Tale eli Prinsessa saapui toukokuussa katselemaan.

Kouluratsastaja Stella Hagelstam joutui loppu­keväällä toteamaan, ettei hänen ykköshevosensa ehtisi toipua MM-kilpailuihin, kauden pää­tavoitteeseen. Samoihin aikoihin hän oli kasvatus­asioissa yhteydessä englantilaiseen kasvattajaan Emma Blundelliin, joka omisti Prinsessan. Blundell kysyi yllättäen, kiinnostaisiko Prinsessa Hagelstamia.

”Olin nähnyt Prinsessan muutamia kertoja kisoissa Englannissa. Tykkäsin siitä aina todella paljon. Se on minun tyylinen hevonen, kevyt, herkkä ja säpäkkä”, Hagelstam kertoo.

Hevosen silloinen ratsastaja oli raskaana, joten se olisi vapaana kilpailukaudelle.

Vappupäivänä Hagelstam matkusti Englantiin kokeilemaan Prinsessaa. Yhteistyö ei ollut saumatonta, mutta tunne satulaan oli hyvä. Prinsessa oli äärimmäisen hyvin koulutettu. Lisäksi sen ”moottori” eli takaosa oli erittäin vahva.

”Se tuntuu siltä kuin istuisi Ferrarin kyytiin tavallisen auton sijaan”, Hagelstam kuvailee.

” ”Prinsessa sanoi, että voin antaa sen hoitaa homman.”

Stella Hagelstam sanoo, ettei Prinsessan tekemisiin tarvitse paljon puuttua.

Leasing-sopimus syntyi, mutta asialla oli kiire. Hevosen tuominen brexit-Englannista Suomeen vaati paljon paperityötä. Kun Prinsessa saapui Porvooseen, aikaa MM-kvaalitulosten saamiseen oli seitsemän viikkoa. Ratsastuksen MM-kilpailut järjestetään elokuussa Tanskassa.

Tavallisesti ratsastaja totuttelee hevoseen vähintään puoli vuotta ennen kilpailuja. Vaikka hevonen olisi hyvin koulutettu, jokainen ratsastaja on jo fysiikaltaankin erilainen.

”Onneksi minä ja Charlotte Dujardin olemme samankokoisia. Lisäksi minulla on ollut englantilainen valmentaja, joten tunnen englantilaisen tavan ratsastaa”, Hagelstam arvioi.

Hagelstam päätti lähteä kansainvälisiin koulu­ratsastus­kilpailuihin vain kymmenen päivän tutustumisen jälkeen. Ajatuksena oli kokeilla, miten hevonen kilpailuissa käyttäytyy ja millaisia viestejä se tilanteesta antaa ratsastajalleen.

”Viesti oli selvä. Prinsessa sanoi, että voin antaa sen hoitaa homman. Että ei tarvitse paljon hänen tekemiseensä puuttua.”

Kaksikko saavutti ensimmäisen kvaalituloksen etuajassa. MM-tavoite alkoi tuntua mahdolliselta.

Charlotte Dujardin koulutti Prinsessan GP-tasolle, muttei koskaan kilpaillut hevosella sillä tasolla. Hagelstam arvelee aikapulan olevan yksi syistä. Parhailla ratsastajilla on hevosia, joista valita.

Maailman paras koulutus näkyy hevosessa: se suorittaa vaativimmatkin liikkeet hyvällä tekniikalla. Silti Prinsessa ei ole soveltunut kaikille ratsastajille, jotka ovat sitä kokeilleet, sillä hevonen on äärimmäisen herkkä.

Reaktiivisuus on näkynyt Prinsessassa alusta asti. Kasvattaja Meller on kuvaillut alkutaipaletta tamman kanssa hankalaksi. Hevosen opettamiseen meni moninkertaisesti aikaa muihin hevosiin verrattuna. Sama sähäkkyys on tallella.

”Kävi alusta asti selväksi, ettei sitä voi käskeä vaan kaikki tehdään yhteistyössä”, Hagelstam toteaa.

Hagelstam on erikoistunut herkkien tammojen ratsastamiseen. Vanhanaikainen käsitys hevosurheilusta, jossa ihminen käskee ja eläin tottelee, saa häneltä täystyrmäyksen.

”Kaikki ratsastuksessani perustuu yhteistyöhön hevosen kanssa.”

” ”Pitää yrittää vain pitää se mahdollisimman rentona.”

Kom Fairy Tale -tamma eli Prinsessa.

Avainasemassa on positiivinen palkitseminen. Kyse on samasta asiasta kuin koirien koulutuksessa. Koira saa palkkion oikeasta toiminnasta. Palkkio saa koiran innostumaan, jolloin se haluaa tehdä samaa asiaa lisää.

Hienovaraisella koulutusjärjestelmällään Hagelstam on saanut herkimmätkin tammat puolelleen. Ne haluavat itse suorittaa kouluradan liikkeet hänen kanssaan. Niin kävi Prinsessankin kanssa.

Hagelstamin sopimus Prinsessasta on voimassa syyskuun loppuun. Ratsukko sai tarvittavat tulokset aikaan seitsemässä viikossa ja suuntaa elokuun alussa Tanskaan. MM-tavoite on lyhyen yhteistyön takia maltillinen. Mestaruus­kilpailujen puitteet ovat suuret, mikä todennäköisesti vaikuttaa herkkään hevoseen.

”Pitää yrittää vain pitää se mahdollisimman rentona.”

Prinsessan tie vie sittenkin mestaruus­kilpailuihin, mutta brittilipun sijasta Suomen lipun alla.

Ratsastuksen MM-kilpailut Tanskassa 6.–14.8.

Stella Hagelstam ja Prinsessa. Stella Hagelstam ■ 38-vuotias kouluratsastaja ja valmentaja. ■ Omistaa Boen kartanon Porvoossa, jossa pitää valmennustallia. Omistaa noin 30 hevosta. ■ Viisinkertainen suomenmestari, edustanut Suomea MM- ja EM-kilpailuissa. Kilpaillut useilla hevosilla nuorten hevosten MM-kilpailuissa. ■ Tämän kauden ykköshevonen MSJ Kom Fairy Tale, ensi kaudeksi kaksi nuorta hevosta GP-tasolla.

Huipputammojen alkionsiirrot yleistyvät maailmalla

Kouluratsastaja Stella Hagelstam tunsi MSJ Kom Fairy Tale -tamman ennestään ennen kaikkea kasvatustoiminnan kautta. Maailmalla yleistyy tapa, jossa parhaista kilpatammoista tehdään alkionsiirtovarsoja.

Toimenpiteessä alkio laitetaan alulle kilpatamman sisällä, mistä se siirretään kasvamaan ja syntymään vastaanottaja­tammaan. Alkionsiirto mahdollistaa parhaiden tammojen kilpailemisen samaan aikaan, kun niiden geenit saadaan jalostuskäyttöön.

Perinteisesti siitokseen on siirretty tammoja, joiden kilpailu-ura on ohi tai epäonnistunut esimerkiksi loukkaantumisen takia.

”Se on jalostukselle huono asia. On hyvä, että varsoja saadaan parhaista tammoista jo kilpailu-uran aikana”, Hagelstam sanoo.

Prinsessa on tehnyt useamman varsan alkionsiirrolla. Viisi vuotta sitten Hagelstam osti yhden varsoista itselleen. Viisivuotias MSJ Disney Fairytale -ruuna vaikuttaa lupaavalta.

”Se on voittanut kaksi viimeistä kilpailuaan ylivoimaisesti.”

Myös Hagelstamin toipuvasta ykköshevosesta New Hill Julitreasta tehtiin tänä vuonna alkionsiirtovarsa Saksassa.

”Juuri saimme tiedon, että vastaanottaja­tamma on tiineenä alkionsiirrosta”, Hagelstam iloitsee.

