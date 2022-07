Armand Duplantis kuittasi muhkean potin MM-kisoista – managerin mukaan ruotsalainen tähti on parhaiten palkattu yleisurheilija juuri nyt

Mestaruus ja maailmanennätys toivat Armand Duplantisin tilille heti 170 000 dollaria ja sponsoreilta ja kisojen järjestäjiltä on tulossa vielä paljon lisää.

Eugenen MM-kisojen päätöspäivänä maailmanennätyksen tehnyt seiväshyppääjä Armand Duplantis keräsi ihastusta 621 ylittäneellä hypyllään.

Hän jätti muut kauas, hopealle tullut Yhdysvaltain Christopher Nilsen otti hopeaa ja filippiiniläinen Ernest John Obiena pronssia molemmat tuloksella 594.

Aiempi ennätys oli Duplantisin omissa nimissä. Maaliskuussa hallissa ylittyi 620.

Duplantis on tehnyt maailmanennätyksen nyt neljästi ja viimeisimmässäkin hypyssä oli hyvin ilmaa, joten uusia ennätyksiä voi olla vielä tulossa.

Mestaruus ja ennätys tietävät Duplantisille muhkeita palkkioita.

Yleisurheilun kansainvälinen kattojärjestö World Athletics (WA) maksaa mestaruudesta 70 000 dollaria ja maailmaennätyksestä 100 000 dollaria. Yhteensä siis 170 000 dollaria.

WA:n puheenjohtaja kävelikin Duplantisin luokse shekki kourassa heti Ruotsin kansallislaulun jälkeen.

Mutta kisapalkkiot ovat vain pieni osa, mitä Duplantis saa voitosta ja ennätyksestä.

”Isoin osuus tulee kenkäsponsorilta ja muilta sponsoreilta. Hänellä on lausekkeet siitä kaikissa sopimuksissa”, kertoo Duplantisin manageri Daniel Wessfeldt ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelussa.

Manageri ei halua paljastaa, kuinka paljon Duplantis ansaitsee vuodessa, mutta sanoo hänen olevan maailman parhaiten palkattu yleisurheilija tällä hetkellä.

”Kyllä, epäilemättä. Hänen luokassaan ei ole tällä hetkellä ketään. Kaikki kisajärjestäjät haluavat hänet.”

Wessfeldt uskoo, että Duplantisilla on kisauraa vielä ainakin kymmenen vuotta.

”Hän löytää aina uusia haasteita ja haluaa kehittyä. Hän on kaukana valmiista. Hänen tavoitteenaan on tulla legendaksi ja uskon, että hän on hyvässä vauhdissa siihen.”