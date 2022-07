Viranomaisten MM-kilpailuissa Hollannissa koettiin tunteikkaita hetkiä, kun suomalaiset pelastajat antoivat omia pelaajiaan pahasti alakynteen jääneelle ukrainalaisten poliisien jääkiekkojoukkueelle.

Suomalaiset pelastajat ja ukrainalaiset poliisit järjestäytyivät pelin jälkeen hyväntuuliseen yhteiskuvaan, jossa on mukana myös muutamia ukrainalaispoliisien lapsia.

Suomalaisten pelastajien jääkiekkojoukkue osoitti reilua urheiluhenkeä Hollannissa parhaillaan menossa olevissa poliisien ja pelastajien MM-kilpailuissa. Niissä on mukana lähes sata suomalaista pelastajaa. Poliisien osanotto jäi tänä vuonna määrältään vähäisemmäksi.

Suomen jääkiekkojoukkueen kapteenina toimii Matti Vimpari Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Puhelimitse tavoitetun Vimparin ääni herkistyy, kun hän kertoo ukrainalaisia poliiseja vastaan käydystä matsista.

”Se osoitti meille, miten urheilu voi yhdistää ja mitkä asiat ovat maailmassa oikeasti tärkeitä. Vastustajien joukossa oli rintamalla taistelleita miehiä. Olimme jo etukäteen päättäneet kunnioittaa ukrainalaisia kiinnittämällä pelipaitoihimme keltaiset hihanauhat.”

Mikä? Viranomaisten MM-kilpailut World Police and Fire Games järjestetään kahden vuoden välein. Kilpailuun voivat osallistua kaikki maailman poliisit, pelastajat, vanginvartijat ja tullivirkailijat. Tänä vuonna kilpailut järjestetään 23.–31.7. Rotterdamissa Hollanissa.

Pääosin Harkovan kaupungin poliiseista koostunut joukkue ei mahtanut mitään suomalaisten ylivoimalle. Ensimmäisen erän jälkeen suomalaiset johtivat 13– 0.

”Joukkueemme koostuu nuorista, sporttisista kavereista. Ukrainalaisilla mukana on vähän vanhempia kavereita eri poliisiorganisaatioista. Tasoero oli kova. Ukranalaisilla oli kyllä yritystä, mutta heidän taitonsa eivät riittäneet.”

Erätauolla suomalaispelaajien mielessä syntyi idea, jota kannattivat heti kaikki.

”Ehdotimme vastustajalle, että annamme heille varamaalivahtimme ja yhden kentällisen pelaajia. He hyväksyivät tyytyväisinä ajatuksen, ja toinen erä alkoi nolla–nolla-tilanteesta. Siitä tuli lopulta hieno matsi, jossa keskityttiin puolin ja toisin pelaamisen riemuun ja hauskanpitoon. Maaleja tehtiin, mutta niitä ei enää laskettu. Tunnelma oli veljellinen, ja ukrainalaiset olivat aivan haltioissaan. Pelin päätyttyä jaoimme toisille hyvän tahdon eleenä virkamerkkejä.”

Tuliko sota lähelle, Matti Vimpari?

”Kyllä se tuli. Ukrainalaisten tilanne koskettaa meitä kaikkia. Tuntui hyvältä nähdä, että rintamalla kovia kokeneet miehet osasivat nauttia pelistä. Osalla poliiseista oli oma perheensä mukana. Tiesimme, etteivät heidän lapsensa ole päässeet pitkään aikaan jäälle. Pelin päätyttyä kutsuimme heidät höntsäilemään kanssamme. Se oli kaikista oikein mukavaa.”

Suomalaisten jääkiekkojoukkueessa on pelaajia Pirkanmaan, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksilta. Vimparin mukaan tavoitteena on MM-kulta. ”Meillä on siihen hyvät mahdollisuudet.”