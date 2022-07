27-vuotias hyökkääjä nousi toisena naisena samoissa EM-kisoissa kuusi maalia tehneiden pelaajien kerhoon.

Englanti–Ruotsi 4–0

Ei ole epäilystäkään siitä, kuka on jalkapallon naisten EM-kisojen puhutuin nimi ja suurin tähti. Englannin hyökkääjä Beth Mead on juuri nyt suorastaan järjettömässä vireessä.

27-vuotias Arsenalin hyökkääjä laukoi myöhään tiistai-iltana Englannin vapauttavan avausmaalin välierässä Ruotsia vastaan. Lopulta maa eteni finaaliin maalein 4–0.

Ottelun 34. minuutilla syntynyt osuma oli Meadille jo turnauksen kuudes. Lucy Bronze keskitti oikealta laidalta rangaistusalueelle ja Mead teki oikealla jalallaan taikojaan: pallo haltuun, nopea kääntyminen ja laukaus takanurkkaan.

”Katsokaa hänen malttiaan. Ajoitus, kosketus, käännös ja toteutus ovat täysin virheettömiä”, Englannin entinen maalivahti Rachel Brown-Finnis kuvaili Britannian yleisradioyhtiön BBC:n otteluseurannan mukaan yhtiön televisiolähetyksessä.

Ruotsin puolustajista Hanna Glas unohti Meadin taakseen, eikä onnistunut katkaisemaan Bronzen nopeaa keskitystä. Laitapuolustajan tarjoilu oli oikeastaan pallon palautus maalille Lauren Hempin vasemman laidan keskityksen jälkeen.

Magdalena Eriksson ryntäsi peittämään Meadin laukausta, mutta pallo ohitti hänet ja upposi maaliin tilanteessa hyvin mukana olleen ja laukauksen eteen heittäytyneen Hedvig Lindahlin ohi ruotsalaisvahdin sormenpäitä hipoen.

Beth Mead (oik.) teki maalinsa Lucy Bronzen (vas.) keskityksestä. Bronze puolestaan puski osumansa Meadin kulmapotkusta.

Mead nousi osumallaan harvalukuiseen kerhoon, sillä vain Saksan maalitykki Inka Grings oli tehnyt ennen yhden EM-lopputurnauksen aikana kuusi maalia. Grings pystyi temppuun vuoden 2009 kisoissa.

Siksi ei olekaan mikään ihme, että Englannin kannattajat riehaantuivat yökerhoissa Pohjois-Irlantia vastaan pelatun alkulohkon päätösottelun jälkeen.

Italialaisartisti Galan Freed from Desire -hitti sai uudet sanat, kun englantilaiset hoilasivat kovaan ääneen Beth Mead’s on fire eli Beth Mead on liekeissä. Wiganin ja Pohjois-Irlannin kannattajat lauloivat samaa kappaletta Will Griggille jo vuonna 2016.

Mead oli liekeissä myös tiistaina, sillä hän syötti maalinsa lisäksi kaksi osumaa.

Englannin toinen maali syntyi Meadin antaman kulmapotkun jälkeen Lucy Bronzen puskulla 48. minuutilla. 4–0-osuma syntyi 76. minuutilla, kun Mead vapautti Fran Kirbyn maalipaikkaan ja tämän upea nosto leijaili Ruotsin maaliin.

Kolmas Englannin maali syntyi Alessia Russon kantapäällä 68. minuutilla. Oivallus yllätti täysin maalivahti Lindahlin ja livahti maaliin hänen jalkojensa välistä.

Beth Meadin laukaus upposi Ruotsin maaliin Hedvig Lindahlin sormenpäitä hipoen.

Viidessä EM-kisaottelussa kuusi maalia tehnyt ja neljä syöttänyt Mead elää nyt uutta kukoistuskautta pelaajana.

Brittilehti The Guardian kertoi alkulohkon jälkeen, kuinka lopputurnaus on monin paikoin nimetty Beth Meadin kostokiertueeksi. Lehti viittaa kostolla siihen, että Mead jätettiin vuosi sitten Britannian olympiajoukkueen ulkopuolelle.

Mead oli Englannin naisten Superliigan paras maalintekijä vain 20-vuotiaana vuonna 2015. Maajoukkuedebyytti odotti vuonna 2018, mutta suhde Phil Nevillen kanssa ei ollut kovin harmoninen, kuten The Guardian kohteliaasti kuvaa.

Maajoukkueen päävalmentajana tuolloin toimineen Manchester Unitedin legendan mukaan Mead oli liian leppoisa urheilija. Nevillen mukaan Mead oli onnellinen saadessaan mennä merenrantakaupunki Whitley Bayhin syömään fish and chipsiä, vaikka hänen olisi pitänyt olla rohkeampi ja kunnianhimoisempi.

Suuremman iskun ja herätyksen Mead sai, kun Tokion olympialaiset jäivät väliin.

”Se sytytti liekkini, enkä aio tuntea vastaavaa enää toiste. Olen nyt päättäväisempi ja keskittyneempi kuin olen koskaan ollut, ja pelaan parasta jalkapalloani, kun olen vihainen”, The Guardian kertoo Meadin sanoneen.

Englanti kohtaa sunnuntaina pelattavassa loppuottelussa joko Saksan tai Ranskan, jotka ratkaisevat toisen finaalipaikan kohtalon keskiviikkoillan välierässään.

Suomalainen Lina Lehtovaara toimii Saksan ja Ranskan kohtaamisessa neljäntenä erotuomarina.