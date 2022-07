Kyler Murrayn pitää käyttää neljä tuntia viikossa aikaa video-opiskeluun.

NFL:ssä pelaava Arizona Cardinals teki hiljattain 230 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen pelinrakentajansa Kyler Murrayn kanssa. Sopimus kestää vuoteen 2027, ja seuraavasta vuodesta seuralla on optio.

Esimerkiksi brittilehti The Guardian kertoo, että Murrayn sopimukseen on liitetty ensimmäistä kertaa lajin historiassa ehto, jolla pidetään huoli siitä, että vastustajien pelityylien opiskelu maistuu tähdelle.

Murrayn on käytettävä jokaisella peliviikolla vähintään neljä tuntia videoiden parissa. Jos ehto ei täyty, Murrayn katsotaan laiminlyöneen sopimuksensa. Videomateriaaliksi kelpaa vain seuran toimittama aineisto eikä virallisia joukkueen kokoontumisia lasketa neljän tunnin aikavaateeseen.

Kun sopimusehto nousi julkisuuteen, nousivat esiin nopeasti myös Murrayn vanhat kommentit. Murray kommentoi viime vuonna yhdysvaltalaislehti The New York Timesissa, ettei hän liiemmin vietä aikaa videoiden parissa.

”Mielestäni minua on siunattua kognitiivisilla taidoilla. Pystyn menemään kentälle ja näkemään kaiken ennen kuin asiat tapahtuvat. En ole niitä jätkiä, jotka istuvat tappamassa itseään filmien katselulla. En istu 24 tuntia pilkkomassa osiin sitä ja tätä joukkuetta tai katsomassa joka peliä. Koska näen niin paljon päässäni”, Murray sanoi.

Aikavaatimuksen lisäksi Murraylta vaaditaan keskittymistä videon katsomiseen tabletiltaan. Videopelien pelaaminen tai internetin selaaminen opiskelusessioiden aikana on kielletty.

Murray oli vuoden 2019 ykkösvaraus ja hänen NFL-uransa on alkanut varsin hyvin. Hänet on valittu esimerkiksi sarjan all stars -peliin Pro Bowliin.

Viime kauden päätteeksi Cardinals hävisi neljä ottelua viidestä, kun ensimmäisistä 12 ottelusta tappioita tuli vain kaksi. Sen jälkeen taival katkesi niin sanotulla villi kortti -kierroksella lopulta Super Bowlin voittanutta Los Angeles Ramsia vastaan. Lopun tappioputki heikensi asemaa, josta Cardinals pääsi lähtemään pudotuspeleihin.

Arizonan on jo aiemmin kerrottu toivovan tähdeltään enemmän johtajuutta ja kypsempää asennetta ammattiurheiluun.