Eurovastustaja haastaa HJK:n violeteissa pelipaidoissa, joiden tarina on surkuhupaisa – pelaajat eivät toivoneet koskaan sadekeliä

HJK:n Eurooppa-liigan karsintavastustaja NK Maribor maalasi 60-luvulla peliasunsa itse, sillä violetteja paitoja ei ollut tuolloin olemassakaan. Sateella joukkue törmäsi kuitenkin ikävään ongelmaan.

HJK:n unelmat Mestarien liigan lohkovaiheen paikasta murskautuivat tylyllä tavalla tiistai-iltana, kun joukkue kärsi Tšekissä nöyryyttävän 5–0-tappion Viktoria Plzeňille. Isännät etenivät jatkoon yhteismaalein 7–1.

HJK jatkaa eurotaivaltaan Eurooppa-liigan karsinnoissa, jossa se kohtaa slovenialaisen NK Mariborin. Ensimmäinen ottelu pelataan 4. elokuuta Sloveniassa.

Jäljellä on nyt kaksi karsintakierrosta. Voittamalla ne molemmat HJK olisi Eurooppa-liigassa. Voittamalla toisen se olisi Konferenssiliigassa. Molempien otteluparien häviäminen tietäisi europelien päättymistä.

HJK:n ottaa Sloveniassa vastaan violetti katsojameri, kun fanaattinen Viole Maribor -kannattajaryhmä luo tunnelmaa 11 000 -paikkaiselle Ljudski-stadionille.

Slovenian historian menestyksekkäin seura erottuu ja jää mieleen värityksellään, sillä violetit peliasut ovat jalkapallossa harvinaisia. NK Mariborin kohdalla värien alkuperä on kuitenkin hyvin erikoinen.

Slovenialaisen Siol-sivuston mukaan Maribor pukeutui vuonna 1960 vielä punavalkoisiin paitoihin, mutta kaikki muuttui joukkueen silloisen kapteenin Oto Blaznikin saatua käsiinsä italialaisen La Gazzetta dello Sport -urheilulehden.

Blaznik näki lehdessä kuvan Fiorentinan pelaajasta violetissa paidassa ja ihastui siihen ikihyviksi. Hän suostutteli joukkueensa muuttamaan värejään, sillä tuohon aikaan Jugoslaviassa lähes kaikki seurat olivat punaisia – kommunistista puoluetta mukaillen.

Violetti väri oli 60-luvulla kuitenkin ongelmallinen valinta jo täysin käytännön syistä. Sen värisiä paitoja ei yksinkertaisesti saanut mistään.

Niinpä pelaajat tarttuivat pensseleihin ja maalasivat peliasut itse. Blaznik oli töissä tekstiilikaupassa ja auttoi joukkuettaan erikoisessa värjäysoperaatiossa.

Kaikki näytti jo hyvältä, kunnes eteen tuli vielä yksi odottamaton ongelma. Kukaan ei ollut ottanut huomioon, mitä paidoille tapahtuisi sadekelillä. Kun Maribor asteli kentälle ensimmäistä kertaa sateessa, paidat haalistuivat hujauksessa.

”Meillä oli maalia ihossamme, ja se täytyi pestä pelin jälkeen huolella pois. Onneksi siihen aikaan ei myyty sen pysyvämpiä maaleja, joten se irtosi helposti”, Blaznik nauroi Siol-sivustolle.

Slovenian pääsarja Prva liga käynnistyi heinäkuun puolivälissä ja Maribor on aloittanut sarjakauden voitolla ja tappiolla. Mestarien liigan toisella karsintakierroksella se hävisi moldovalaiselle Sheriff Tiraspolille.

Maribor on voittanut maansa mestaruuden ennätykselliset 16 kertaa. Viimeisin mestaruus tuli viime kaudella. Joukkue on pelannut myös kolmesti Mestarien liigassa, viimeksi kaudella 2017–18.

Transfermarkt-sivuston mukaan HJK:lla on otteluparissa lievä materiaalietu, sillä sen pelaajien kokonaisarvoksi on arvioitu 8,7 miljoonaa euroa. Slovenialaisjoukkueella vastaava lukema on 8,48 miljoonaa.

Mariborissa pelaa neljä maajoukkuerinkiin kuuluvaa pelaajaa: slovenialaiset puolustajat Martin Milec, Gregor Sikošek ja Sven Karić sekä nigerialaislaituri Ishaq Kayode Rafiu.

HJK:n valmentaja Toni Koskela kertoo, että Maribor on menettänyt viime kauden avainpelaajiaan ja pelaa nyt uudistuneella ryhmällä.

Slovenian liigan maalipörssin voittanut Ognjen Mudrianski poistui seurasta lainasopimuksensa päätyttyä, ja keskikenttäpelaaja Antoine Makoumbou myytiin peräti 2,2 miljoonalla eurolla Italiaan.

Lähtijöistä huolimatta joukkueesta löytyy yhä reilusti pallollista laatua.

"Se on kuitenkin keskieurooppalainen joukkue, joka pelaa selkeän organisoidusti verrattuna vaikka Itä-Eurooppaan", Koskela vertaa Slovenian ja Moldovan eroja.

Europelikarsinta aiheuttaa myös muutoksen HJK:n otteluohjelmaan. Lauantaina 6. elokuuta pelattavaksi suunniteltu AC Oulu -ottelu siirtyy päivällä eteenpäin.