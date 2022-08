Beach volley -pelaaja odottaa hallinto-oikeuden päätöstä urheilija-apurahastaan. Olympiakomitean mukaan hän ei täyttänyt vaadittavia kriteereitä.

Beach volley -pelaaja Taru Lahti-Liukkonen valmistautuu elokuussa järjestettäviin lajin EM-kisoihin. Syksyllä tähtäimessä ovat maailman­kiertueen elite-tason kisat, ja ensi vuonna alkaa pisteiden keruu vuoden 2024 Pariisiin olympialaisiin.

Lahti-Liukkosen tytär on nyt vuoden ja neljä kuukautta. Urheilun ja äitiyden yhdistäminen on mennyt hyvin. Se tosin on muuttunut, että leiri- ja pelireissuille lähteminen on aiempaa tunteikkaampaa.

”Mieheni on ottanut todella paljon vastuuta lapsenhoidosta, ja kummit, mummit ja muut sukulaiset auttavat. Paletti pyörii hyvin, ja kotona ollessani saan ihan rauhassa keskittyä olemaan äiti.”

Urheilijoiden äitiys nousi keskusteluun, kun jalkapallon naisten EM-kisojen yhteydessä esiin nousi Helmarien päävalmentajan epäasiallinen suhtautuminen entisen apu­valmentajansa raskauteen. Maiju Ruotsalainen kertoi päävalmentaja Anna Signeulin todenneen, ettei Ruotsalaisesta tulisi äitinä sellaista valmentajaa, joka hänestä olisi voinut tulla ilman lapsia.

Lahti-Liukkonen on seurannut tapausta mediasta, ja se teki hänet surulliseksi. Hän kokee, että kyseessä on asia, josta pitää puhua entistä enemmän.

”Tämä on tärkeä ja herkkä aihe. On hyvä, että näitä tuodaan esiin, muuten nämä eivät koskaan mene eteenpäin. Raskaus ja äitiys pitää olla mahdollinen huippu-urheilijalle. Tai valmentajalle.”

Asia on beach volley -pelaajalle tärkeä myös henkilö­kohtaisella tasolla.

Viime keväänä Lahti-Liukkonen jäi ilman Opetus- ja Kulttuuri­ministeriön (OKM) urheilija-apurahaa. Hän on saanut aiemmin 10 000 euroa apurahaa, mutta nyt päätös oli kielteinen.

Toimeentulo on nyt osin rahoitettu säästöjen turvin.

Lahti-Liukkonen kokee tulleensa urheiluapu­raha­päätöksessä syrjityksi raskauden ja äitiyden takia. Hän vei asian huhtikuussa hallinto-oikeuden käsittelyyn. Siellä se on yhä.

”Tällä tietoa käsittelyssä menee puolesta vuodesta vuoteen siitä, kun vaatimus on jätetty.”

Taru Lahti-Liukkonen palasi kentille viisi kuukautta synnytyksen jälkeen.

Koronapandemia ja olympialaisten siirto vauhdittivat Lahti-Liukkosen ja hänen miehensä Kai Liukkosen ajatusta lapsen hankkimisesta.

Tytär syntyi maaliskuussa 2021, ja Lahti-Liukkonen palasi kilpakentille viisi kuukautta synnytyksen jälkeen.

Lahti-Liukkosen mukaan apurahapäätöksessä käytettiin rankingia, jossa ei oltu huomioitu raskautta ja synnytystä. Siinä hän oli maailman­rankingin sijalla 141.

Lahti-Liukkonen teki asiasta oikaisuvaatimuksen, joka ei johtanut mihinkään.

”Päätöksessä käytettiin rankingia viimeisen 365 päivän ajalta, jonka aikana olin siis raskaana ja synnytin. Pelasin viisi kuukautta synnytyksen jälkeen kaksi turnausta ja kyseiseen rankingiin lasketaan kahdeksan turnausta. Tämän rankingin käyttö perusteena on erittäin syrjivää.”

Vuonna 2020 ei pelattu yhtään maailmankiertueen turnausta korona­pandemian takia. Lahti-Liukkosen mukaan rankingsijoitus olisi pitänyt katsoa vuoden 2019 mukaan, kun hän pelasi koko kauden.

”Meillä oli hyviä sijoituksia. Parhaimmillaan olimme Euroopan rankingin toinen ja maailman rankingin 13. Mutta nämä saavutukset oli unohdettu.”

Lajin sisällä Lahti-Liukkosen raskaus huomioitiin, kun laskettiin MM-kisoihin pääsyyn oikeuttavia pisteitä.

”Osa pisteistä tuli raskautta edeltäneeltä ajalta ja osa alkukaudesta, kun olimme yhdeksänsiä maailman­kiertueen osakilpailussa.”

Kauden avauksessa Dohan maailmankiertueella Lahti-Liukkonen oli parinsa Niina Ahtiaisen kanssa yhdeksäs. Kesäkuun MM-kisoissa he olivat 17. sijalla, muuten sijoitukset ovat vaihdelleet tuolla välillä.

Heinäkuussa Lahti-Liukkonen nappasi yhdeksännen sijan Espinhon Challengessa Anniina Parkkisen kanssa, jonka kanssa hän lähtee myös EM-kisoihin.

” ”Meidän lajissa on paljon äitejä, jotka ovat näyttäneet, että se on täysin mahdollista.”

Olympiakomitea tekee OKM:lle ehdotukset apurahan saajista. Beach volley -pelaaja kokee, ettei raskauteen suhtauduttu Olympia­komiteassa kannustavasti.

Lahti-Liukkonen kertoo, että hänelle sanottiin jo apuraha­prosessin aikana, että raskauden ja synnytyksen jälkeen on erittäin vaikeaa tulla takaisin.

”Ennemmin maalailtiin uhkakuvia, kuinka ei ole kovin normaalia, että huippu-urheilija saa lapsen. Ei se kaikissa lajeissa olekaan kovin todennäköistä, mutta meidän lajissa on paljon äitejä, jotka ovat näyttäneet, että se on täysin mahdollista.”

Lahti-Liukkonen kokee, että apuraha­prosessissa hänen ammattinsa kyseen­alaistettiin raskauden takia.

”Olen ollut vuoden pois raskauden ja synnytyksen takia, mutta olen koko ajan tehnyt selväksi, että tavoite on tulla takaisin ja nyt olen sen vahvasti myös osoittanut.”

Keskusteluyhteyttä on ylläpidetty OKM:n ja Olympiakomitean suuntaan, koska hallinto-oikeuteen tehdyn syrjintä­ilmoituksen lisäksi Lahti-Liukkonen olisi halunnut asiasta selvityksen.

”Hakuprosessin aikanakin koin kiusaamista ja syrjintää. Teimme Suekiin siitä selvityspyynnön, mutta Suek ei voinut ottaa sitä käsittelyyn, sillä lajiriihi, jossa näitä asioita käsiteltiin, oli vuonna 2021. Silloin ei vielä ollut näitä Suekin uusia vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia säännöksiä.”

Koska Suek ei voinut tehdä asiasta selvitystä, Lahti-Liukkonen toivoi, että Olympia­komitea tekisi itse selvityksen asiasta.

”He eivät ole nähneet omassa toiminnassaan moitteen sijaa, vaikka selitykset siitä, minkä takia en ole saanut apurahaa ovat muuttuneet koko ajan.”

Raskaaksi tuleminen ja perheen perustaminen eivät ole este urheilija-apurahan myöntämiselle. Muun muassa suunnistaja Merja Rantanen ja purjehtija Tuuli Petäjä-Siren ovat saaneet apurahaa raskauden aikana.

”Heidät erottaa Lahti-Liukkosesta se, että he ovat ennen raskauttaan täyttäneet aukottomasti apurahan myöntämiseen vaadittavat urheilulliset kriteerit”, Olympia­komitean vastaava huippu-urheilujohtaja Leena Paavolainen kirjoittaa sähköpostitse.

OKM odottaa hallinto-oikeuden päätöstä asiasta, mutta Paavolainen avaa Olympia­komitean esitystä.

”Taru Lahti-Liukkosta ei syrjitty raskauden tai äitiyden perusteella. Apurahat on kaikkien urheilijoiden kohdalla jaettu, ja meidän esitykset tehty voimassa olevien kriteerien mukaisesti.”

” Tästä vuodesta käynnistyi myös uusi olympiadi, joten apuraha­päätöksissä arvioitiin menestys­ennustetta Pariisin 2024 olympialaisiin.

Olennainen peruste 10 000 euron apurahalle on, että yksilöurheilija on vakiinnuttanut tasonsa 16 parhaan joukkoon olympialajeissa. Apurahaesitys ei perustu pelkkään maailman­rankingiin, vaan siinä huomioidaan lisäksi lajin arvokilpailut ja muut kansainväliset kilpailut.

Tästä vuodesta käynnistyi myös uusi olympiadi, joten apuraha­päätöksissä arvioitiin menestys­ennustetta Pariisin 2024 olympialaisiin.

”Lahti-Liukkosen viimeisimmät tälle apurahatasolle oikeuttavat tulokset ovat vuodelta 2019, ja silloinkin sen tason suoritukset olivat väläytyksiä, eikä taso ollut vakiintunut 16 parhaan joukkoon. Siitä kertoo myös se, että suomalaiset beach volley -pelaajat eivät selvinneet mukaan Tokion olympialaisiin, eli 24 parhaan parin joukkoon maailman olympia­rankingissa.”

Paavolaisen mukaan Lahti-Liukkosen selvityspyyntöön on vastattu sähköpostilla, ja keskusteluyhteys Lahti-Liukkosen ja lajin maajoukkueen kanssa on ollut hyvä.

Tukea on tarkasteltu vuosittain, ja myös kriteerit on käyty yhdessä läpi.

”Näin toimittiin tälläkin kertaa, ja Lahti-Liukkoselle on selvitetty, että hänen urheilulliset tuloksensa eivät raskautta edeltäneen vuoden ajalta, eivätkä tällä hetkellä täytä apuraha­kriteereitä. Perheenlisäys ei ole ollut keskustelussa esillä vaikuttavana tekijänä apurahojen myöntämiseen.”