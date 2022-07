Luis Suárez on solminut uransa alkuaikojen seuran Club Nacional de Footballin kanssa viiden kuukauden sopimuksen.

Uruguaylainen jalkapallon supertähti Luis Suárez palaa pelaamaan kotimaahansa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Club Nacional de Footballin puheenjohtaja Jose Fuentes varmisti keskiviikkona, että Suárez on solminut viiden kuukauden sopimuksen seuran kanssa. Suárez kertoi jo tiistaina Twitterissä, että hän on tehnyt Nacionalin kanssa esisopimuksen.

”Minun oli mahdotonta sanoa ei tälle tilaisuudelle”, hän totesi.

Suárez, 35, pelasi Nacionalin juniori- ja edustus­joukkueissa uransa alkuaikoina vuosina 2001–2006. Hän teki debyyttinsä miesten peleissä Nacionalin paidassa 18-vuotiaana vuonna 2005.

Suárez on loistanut aiemmin muun muassa Liverpoolissa ja Barcelonassa, ja hän on Uruguayn maajoukkueen kaikkien aikojen paras maalintekijä. Hän on voittanut muun muassa La Ligan mestaruuden viisi kertaa ja Mestarien liigan kerran.

Hän jätti edellisen seuransa Atlético Madridin viime kauden jälkeen.

Fuentesin mukaan Suárezin on tarkoitus matkustaa Uruguayhin viikonloppuna. Hän saattaa pelata uudessa seurassaan jo tiistaina brasialialaista Atlético Goianiensea vastaan Copa Sudamericanassa eli Etelä-Amerikan Eurooppa-liigaa vastaavassa kilpailussa.