Iikka Nurmosen ohjastama ja valmentama Mr Courvoisier voitti Kymppitonni tilille -finaalin, mistä se palkittiin 5 000 eurolla.

Ohjastaja Jukka Keskisalo hevosella Anything Goes (vas.) ja maastohiihtäjänä paremmin tunnettu Iivo Niskanen hevosella Bella Follo kilpailivat Mikkelin raveissa 17. heinäkuuta.

Maastohiihtäjä Iivo Niskasen nimi on noussut kesän aikana esille myös raviurheilun saralla – muiden muassa hänen hankkimansa raviajokortin muodossa. Keskiviikkona Niskaselle tuli nappionnistuminen omistajan roolissa, kun hänen tuore hevoshankintansa voitti Jyväskylässä ravatun finaalilähdön.

Iikka Nurmosen ohjastama ja valmentama Mr Courvoisier kilpaili Kymppitonni tilille -finaalissa, jossa 6-vuotias oli ylivoimainen. Mr Courvoisierin finaalivoitto palkittiin 5 000 eurolla. Lisäksi kun ruuna voitti kummankin karsintakisan, lihoi sen voittosumma vielä 3 000 euron bonuksen verran.

Ecurie grande champagne Team omistaa Mr Courvoisierin. Omistajakimpan jäsen Jere Törmänen kertoi, että aikaisemmin keskiviikkona kimppa oli kasvanut kahdella omistajalla.

”Iivo Niskanen on käynyt paljon Iikka Nurmosen tallilla ajamassa hevosia. Siellä Iivo oli Mr Courvoisieriin tykästynyt ja kysynyt, että pääseekö kimppaan mukaan. Tänään he olivat kauppoihin päässeet”, Törmänen kertoi keskiviikkona.

Törmänen kertoi myös, että myös Iivon isä Eero Niskanen lähti mukaan hevoskimppaan.

Iivo Niskanen on omistajana muissakin ravureissa. Tänä kesänä hän on myös ohjastanut ensimmäiset kilpailunsa, mutta toistaiseksi maastohiihdon kaltainen mitalisade on jäänyt haaveeksi.

Nelivuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunun alkuerät kisattiin sekä tammojen että oriiden ja ruunien osalta. Tammakisassa Jukka Torvisen ohjastama MAS For You oli suvereeni voittaja, kun se pääsi yllättävän myöhään vielä keulaan asti.

”Open Stretch -kaista mahdollistaa, että täällä voi ajaa erilaisilla taktiikoilla ja mahdollistaa sen, että voi päästä keulaan myöhemminkin”, Torvinen valaisi.

Oriiden ja ruunien lähdössä Santtu Raitalan ohjastama Amongst Stars spurttasi terävästi voittoon.

Toto65-kohteissa voittoihin ravasivat myös Vauhtis, Xanthus Wapid, Vastatuuli ja Bond Eagle. Täysosumalla voitti 17,47 euroa.