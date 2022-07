Aika jälkeen Anna Signeulin alkaa – Marko Saloranta tekee muutoksia Helmareihin: ”Aikamoinen hulabaloo on ollut”

Pitkään tyttömaajoukkueita valmentanut Marko Saloranta valittiin Helmarien väliaikaiseksi päävalmentajaksi syksyn MM-karsintoihin, joissa Suomella on mahdollisuus edetä jatkokarsintaan.

”Aikamoinen hulabaloo on ollut”, tiivistää Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen uusi päävalmentaja Marko Saloranta viime päiven tapahtumat.

Vuodesta 2011 tyttömaajoukkueiden päävalmentajana toiminut Saloranta nimettiin aiemmin tällä viikolla Helmarien väliaikaiseksi päävalmentajaksi, kun Suomea vuodesta 2017 valmentaneen Anna Signeulin sopimus purettiin.

Saloranta luotsaa Helmareita syyskuun MM-karsinnoissa ja mahdollisessa jatkokarsinnassa loka- ja marraskuussa. Hän toimi Helmarien väliaikaisena päävalmentajana vuosina 2016–2017 ennen Signeulia.

Salorannan alaisuudessa Suomen alle 17-vuotiaat ovat pelanneet kaksi kertaa EM-kisoissa ja kerran MM-kisoissa. Ennen maajoukkueuraansa Saloranta voitti FC Hongan peräsimessä kolme SM-kultaa.

Uuden päävalmentajan myötä valmennustiimiin tulee ainakin yksi muutos, sillä toiseksi valmentajaksi siirtyy HJK:n naisten päävalmentaja Jonne Kunnas. Hän oli Salorannan valmennustiimissä vuonna 2018 alle 17-vuotiaiden EM- ja MM-kisoissa.

”Lyhyessä projektissa on tärkeää, että taustajoukoissa on paljon tuttuja ihmisiä. Heitä on muitakin, mutta Jonnen kanssa puhumme samaa kieltä. Luotan täysin hänen osaamiseensa”, Saloranta sanoo.

Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Irlannin vieraissa 1. syyskuuta ja Ruotsin Ratinan stadionilla Tampereella 6. syyskuuta. Suomi on tällä hetkellä lohkossaan kolmantena yhden pisteen Irlantia jäljessä. Ruotsi on jo varmistanut lohkovoiton ja suoran paikan MM-kisoissa. Lohkon kakkonen etenee jatkokarsintaan.

Suomen tavoitteena on edetä jatkokarsintaan ja sieltä MM-kisoihin. Helppoa se ei ole, sillä jo Irlanti ja Ruotsi ovat kovia vastustajia.

”Irlanti ei ole koskaan ollut MM-jatkokarsinnassa. Joukkue on suoraviivainen ja äärimmäisen kamppailuvoimainen. Siitä tulee tosi kova matsi. Ruotsia kovempaa mittaria ei puolestaan ole. Veikkaan, että Ruotsi ajaa nuoria pelaajia sisään, mikä voi olla meille kova haaste, koska he ovat nälkäisiä”, Saloranta kuvailee tulevia vastustajia.

Saloranta haluaa muuttaa MM-karsinnoissa etenkin Helmarien hyökkäyspelaamista.

”Joidenkin pelaajien pelipaikat saattavat vaihtua. Haluamme hyökätä monipuolisesti, mikä vaatii sitä, että pidämme enemmän palloa. Meidän pitää hyökätä nopeasti, kuten Suomi on tehnyt, mutta myös hitaasti.”

Puolustamista täytyy Salorannan mukaan puolestaan terävöittää.

”Suomi oli EM-karsinnoissa todella hyvä puolustamaan. Jostain syystä niiden jälkeen isoin haaste on ollut se, miten viimeistä 30 metriä puolustetaan. Siinä meidän pitää parantaa. Haluamme myös riistää pallon ylempänä.”

Valmistautumiseen ei ole paljon aikaa, sillä Saloranta ehtii vetää joukkueelle vain kolmet harjoitukset ennen Irlanti-ottelua. Hän tuntee pelaajat kuitenkin valmiiksi hyvin.

Maalivahti Anna Tammisen kanssa Saloranta on ollut ainoastaan yhdellä tyttömaajoukkueleirillä. Muita Helmarien nykyisen ryhmän pelaajia hän on valmentanut seurajoukkueissa tai tyttö- tai A-maajoukkueissa.

”Tunnen paitsi pelaajien ominaisuudet myös sen, millaisia ihmisiä he ovat. Se helpottaa työtäni paljon.”

MM-karsintojen jälkeen Helmareilla on edessään sukupolvenvaihdos.

”Ehkä liian moni pelaaja joudutaan vaihtamaan kerralla. On tärkeää, että pelaajia ajetaan sisään portaittain”, Saloranta toteaa.

Jo syksyn MM-karsinnassa joukkueeseen saattaa nousta täysin uusia pelaajia. Saloranta nostaa esiin muutaman nimen, joista osa on ollut Helmarien mukana aiemminkin.

Ainakin Anna Koivunen, Katariina Kosola, Vilma Koivisto, Anni Miettunen ja Eva Nyström ovat syksylläkin lähellä A-maajoukkuepaikkaa.

Saloranta ei sulje pois mahdollisuutta jatkaa Helmarien päävalmentajana väliaikaisen pestinsä jälkeen.

”Maajoukkueen valmentaminen on aina kunnia-asia, ja lähtökohtaisesti olen aina kiinnostunut siitä. En ole kuitenkaan miettinyt vielä sinne asti. Ne ovat sellaisia töitä, että niitä ei haeta, vaan tehtävään valitaan se, joka koetaan parhaaksi hoitamaan homman.”

