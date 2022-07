Seitsemänvuotias ori on jäänyt 49 kilpailustartissaan vain kahdesti kolmen kärjen ulkopuolelle. Kuninkuusraveja edeltävinä päivinä Retu astuu tammoja ja saa kunnon hieronnan.

Parvelan Retu on valmentajansa Petri Laineen ja hoitajiensa Emmi ja Ida Laineen silmäterä.

Orivesi

Parvelan tilalla Oriveden Eräjärvellä noustaan heinäkuun viimeisenä lauantaina kuuden paikkeilla. Juodaan aamutee ja nautitaan aamiainen.

Sen jälkeen ruokitaan tilan 30 hevosta, pakataan hevosautoon kaikki mahdollinen Forssan Kuninkuusraveja varten ja lähdetään matkaan yhdentoista tienoilla ravivuoden tärkeimpään kilpailuun.

”Minä en stressaa matkaa, eikä sitä tee Retukaan. Se on tottunut kilpailija. Kaveriksi otamme mukaan Ahopellon Lennu-ponin. Siirin Valtsu ei lähde tälle reissulle, vaikka sen seura olisi mukavampaa”, kertoo Petri Laine aurinkoisena kesäpäivänä kotitilallaan.

Laineen vieressä vihreää ruohoa rouskuttaa hänen silmäteränsä Parvelan Retu, ja toisella laitumella käyskentelee tallin toinen huippuhevonen Siirin Valtsu. Retuakin lahjakkaampana pidettävä Valtsu loukkaantui alkukesästä, ja sen startit ovat jääneet vähiin.

”Valtsun hiusmurtuma on luutunut hyvin. Saan ajaa sillä jo kävelyä. Sen jälkeen kun Teivon eläinlääkäri Kimmo Elfving on tutkinut hevosen, päätän loppukauden ohjelmasta”, Laine jatkaa.

Vaikka Laineen tallin ykköstykki Parvelan Retu on vasta seitsemänvuotias ori, se on jo voittanut lähes kaiken. Ikäkausikilpailuista se korkkasi Kriteriumin vuonna 2019 ja vuotta myöhemmin Derbyn.

Tällä ravikaudella hevonen on näyttänyt takakavioitaan muille sekä Lahden Suur-Hollola-ajon että Mikkelin Suurmestaruus-lähdön voittoisissa juoksuissa. Lahdessa ja Mikkelissä hevonen laukkasi kuitenkin heti lähdössä.

Miten käy Forssassa?

”En pelkää laukkaa. Lahden volttistartissa sillä oli niin kova hätä muitten mukaan, että se sekosi askeleissa. Mikkelin harjoituslähdössä hevonen lähti aivan normaalisti”.

Arpa suosi ensimmäistä kertaa Kuninkuusraveihin osallistuvaa Parvelan Retua. Lauantaina avausmatkalle 2 100 metrin ryhmälähtöön se starttaa radalta seitsemän ja sunnuntain mailin pikapyrähdykselle radalta kaksi.

”Hyvä näin. Ykkösradalta olisimme voineet juuttua pussiin pyhänä, koska eturivissä on niin monta nopeaa avaajaa.”

Kuningas- ja kuningatartitteli ratkeavat kolmen matkan yhteisajan perusteella, ja pääsääntöisesti seppeleiden kohtalo varmistuu vasta sunnuntain päätösmatkan, 3 100 metrin jälkeen.

Petri Laineelle Parvelan Retu on hänen elämänsä hevonen. Ori on voittanut ikäkausikilpailuista Kriteriumin ja Derbyn. Tältä kaudelta voittotilillä ovat jo Suur-Hollola-ajo ja Suurmestaruus-lähtö.

Parvelan Retu on tottunut ja menestynyt kilpailija eikä valmentajansa mukaan stressaa Forssan kilpailumatkaa.

”Ori menee kaikki matkat, enkä ole huolissani, etteikö se jaksaisi 3 100 metriä”, sanoo Laine ja käy välillä taputtelemassa Retua tyttäriensä Ida Laineen ja Emmi Laineen kanssa.

Vielä Kuninkuusravi-viikolla Retu astuu tammoja parina päivänä, eikä hyväksi havaittuja harjoitusrutiineja muuteta mitenkään. Viimeisen silauksen orille antaa Petri Laineen puoliso Noora Ojanperä, joka hieroo hevosen kunnon iskuun ennen raveja.

”Varustemuutoksia ei ole luvassa. Hevonen juoksee kengät jalassa. Korvat ovat olleet aina kiinni. Pyhänä mennään sitten tilanteen mukaan”, Laine vahvistaa.

Heinäkuun viimeisen viikonlopun ”Kunkkareissa” Parvelan Retu kohtaa kaikki Suomen parhaat orit.

Mukana on muiden muassa kaksinkertainen ravikuningas Evartti, jolta riisutaan ilmeisesti Forssassa kaikki kengät pois.

”Emme pelkää ketään. Olemme lyöneet Evartin tällä kaudella jo kahdesti. Kun Evartti voitti Nordic King -lähdön Härmässä, Retu häirittiin laukalle. Mukana on monta muutakin oria. Jos Retu on oma itsensä, eikä mitään haaveria käy, hevonen on väkisinkin kolmen sakissa”, Laine uskoo.

Parvelan Retun kilpailu-ura on vailla vertaa. Se on startannut tähän mennessä 49 kertaa, voittanut 43 lähtöä, ollut toinen kolmesti ja kerran kolmas. Kolmen parhaan ulkopuolelle se on jäänyt kahdesti.

Ori oli myös sivuta legendaarisen ori Vieskerin 30 peräkkäisen voiton putkea, mutta Stallone katkaisi sen Lahdessa viime vuonna.

”Putken katkeaminen ei harmita enää, koska startti ei ollut suurkilpailu”, Laine toteaa.

Retu lähtee Forssan kuninkuuskisaan kireässä kunnossa.

Retu on paitsi kova kilpailuhevonen myös luonteeltaan kympin tyyppi. Petri Laineen tyttäret Emmi (vas.) ja Ida Laine huolehtivat rauhallisen ja hyväkäytöksisen orin hyvinvoinnista.

Mikä tekee Retusta niin mahtavan ravihevosen?

”Orilla on hyvä fysiikka, eikä sillä ole ollut koskaan mitään vaivoja. Retu on elämäni hevonen”, kertoo Laine, jonka tamma Pörnä-Tyttö oli vuoden 2016 kuningatarkisassa viides.

Retun hyvinvoinnista huolehtivat Laineen tyttäret Ida ja Emmi, jotka lähtevät Forssan Kuninkuusraveihin, kuten myös hevosen orivesiläiset fanit.

”Hevosen luonne on ihan kymppi. Emmikin pystyy toimimaan sen kanssa, vaikka on vasta neljätoistavuotias. Se on tosi rauhallinen ja hyväkäytöksinen ori. Minä jännitän äidin kanssa eniten lähtöjä”, paljastaa Ida Laine.

Mihin kympin Retu yltää Forssassa, nähdään heinäkuun viimeisenä lauantaina ja sunnuntaina.

Forssan Kuninkuusravit 29.–31. heinäkuuta 2022.