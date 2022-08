Sara Lehtonen (keskellä) pelaa hyökkäyksen linjassa. Amerikkalainen jalkapallo on hänelle mieluisa laji: ”Siinä on fyysinen puoli ja siinä pelataan oikeasti fysiikan laeilla aika pitkälle. Tykkään myös siitä, että se on niin samalla niin älyllinen peli. Siinä kyllä käyttää kaiken voiman niin kropasta kuin aivoista aina pelissä.” Kuva Ruotsi-ottelusta.