Kevät 2018 oli Englannin keskikentän tähtipelaajalle Fran Kirbylle pelikentillä unelmien täyttymys.

Hänen seuransa Chelsea voitti Englannin mestaruuden ja FA cupin. Kirby oli ehdolla parhaalle pelaajalle jaettavan Kultaisen pallon saajaksi. Englannin Superliigan parhaaksi pelaajaksi hänet arvostivat sekä jalkapallotoimittajat että pelaajien ja liiton edustajat.

Kun Chelsean muut pelaajat juhlivat mestaruutta riehakkaasti bussissa, Kirby itki niin vuolaasti, että sai joukkuekaverinsa huomaamaan, että jokin on vialla.

Kirby olisi halunnut soittaa äidilleen ja jakaa juhlahetken hänen kanssaan.

Se ei ollut mahdollista. Kirbyn äiti kuoli pelaajan ollessa vain 14-vuotias.

”Ymmärrän kuinka kummalliselta sen on pitänyt näyttää. Joukkuekaverini luultavasti ajattelivat, miksi hän itkee? Mehän voitimme juuri tuplan.”

Chelsean Fran Kirby juhli FA Cupin voittopokaalin kanssa Wembleyllä 5. toukokuuta 2018.

Kirby, 29, kertoi bussimatkasta Players Tribune -julkaisuun tekemässään kirjoituksessa vuonna 2019. Heinäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2022 Kirbyllä on jälleen mahdollisuus saavuttaa menestystä joukkueensa kanssa.

Englanti pelaa kotiyleisönsä edessä Wembleyllä EM-kisojen finaalissa Saksaa vastaan. Keskikentällä pelaava Kirby on ollut joukkueen hyökkäyspään tärkeimpiä pelaajia yhdessä kuusi maalia tehneen Beth Meadin kanssa. Kirby on tehnyt kaksi maaliakin, mutta ennen kaikkea hänen vastuullaan on pelin rakentaminen.

Kisojen avausmaali Englannin ja Itävallan pelissä oli Kirbyn ja Meadin käsialaa. Kirby löysi loistösyötöllä pienestä tilasta Meadin, joka nosti pallon yli Itävallan maalivahdin Manuela Zinsbergerin.

Jo avauspelin näyttöjen jälkeen entinen jalkapalloilija Karen Carney kirjoitti Guardianin kolumnissaan Kirbyn olevan avainroolissa Englannin hakiessa menestystä kotikisoissaan.

”Kirbyn joukkuetovereiden on saatava hänelle pallo nopeammin, jotta hän voi luoda maagisia hetkiä, joilla ratkaistaan otteluita”, Carney kirjoitti.

Kaiken lisäksi Kirby on pelannut niukalla pelituntumalla. Kun Englanti pelasi 16. kesäkuuta harjoitusottelun Belgiaa vastaan, Kirby pystyi pelaamaan ensimmäisen ottelunsa sitten helmikuun.

Silloin Kirby joutui jättäytymään sivuun hänen seurajoukkueensa Chelsean kokoonpanosta. Häntä vaivasi poikkeuksellisen kova väsymys. Yrittäessään toipua pelikuntoon Kirby kävi tapaamassa asiantuntijoita Barcelonassa. Kotonaan hänellä oli happiteltta.

”Testeissä ei saatu varmoja vastauksia siitä, mikä oli kyseessä. Olin äärimmäisen väsynyt ja äärimmäisen uupunut.”

Kirby sanoo, että keskusteluja käytiin siitä, että kyseessä olisi pitkäaikaisesta ylikuormituksesta johtunut uupumus. Huomiota kiinnitettiin esimerkiksi ravintoon ja palautumiseen.

Aika riitti, ja Kirby pääsi jahtaamaan Englannin ensimmäistä Euroopan mestaruutta.

Fran Kirby laukoi ottelussa Norjaa vastaan EM-kisoissa 11. heinäkuuta.

Kirby on pelannut Englannin maajoukkueessa 60 ottelua. Jo ennen kevään tuoreinta koettelemusta ura olisi voinut päättyä vähäisempään määrään, tai jopa täysin ilman maaotteluita tai edes ammattilaispelejä. Kirbyn uraa ja koko elämää on koeteltu monesta suunnasta.

Kirby kertoi Players Tribunessa, että hänen äitinsä oli hänelle uran suurin tuki. Heidän perheessään jalkapallokentällä kävivät pääosin äiti ja tytär. Vuorotöitä junankuljettajana tehnyt isä ehti Fran Kirbyn mukaan olemaan vähemmän läsnä harrastuksessa eikä suhtautunut siihen yhtä intohimoisesti.

Fran Kirbyn junioriseura oli Reading, joka piti palautetilaisuuksia lapsille ja vanhemmille. Erässä tilaisuudessa kesken valmentajan kanssa puhumisen Desire-äiti valitti huonoa oloaan ja menetti pian tajuntansa pöydän ääressä.

Sairaalassa lääkärit kertoivat aivoverenvuodosta, jolle ei ollut mitään tehtävissä. Äiti kuoli pian.

Kirby sanoo, että kotioloissa isän ja veljen kanssa asioita ei osattu käsitellä kunnolla. Jalkapallo jatkui, mutta 17-vuotiaana tuli romahdus.

Kirby oli nuorten maajoukkueleirillä, kun hän ilmoitti haluavansa lopettaa ja sanoi kaipaavansa äitiään. Tädeilleenkin hän sanoi, että ei usko voivansa rakastaa jalkapalloa enää.

”Tarkoitin sitä. Halusin vain normaalin lapsuuden. Tätini asuivat eri paikassa etelämpänä eikä jalkapallo ollut heille kaikki kaikessa. He sanoivat vain: Lopeta Ei sinun tarvitse tehdä sitä. Tee jotain muuta.’”

Kirby todella lopetti uransa. Hän sairastui masennukseen, josta hän on kertonut BBC:lle jo vuonna 2014.

Players Tribunessa Kirby kertoo synkistä ajoistaan.

”Tunsin itseni zombieksi. En puhunut perheelleni. Olin ahdistunut väkijoukoissa ja tunsin itseni ulkopuoliseksi. Juhlissa halusin seistä nurkassa, kunnes voisin mennä kotiin. Kun ajattelen onnellista pientä tyttöä, joka olin pari vuotta aiemmin, se tyttö näytti muukalaiselta itselleni.”

Lopulta jalkapallo alkoi vetää Kirbyä takaisin puoleensa 19-vuotiaana Readingissä pelanneeseen harrasteporukkaan. Kirby sanoo parhaan ystävänsä kysyneen häntä mukaan pelaamaan. Ensin hän epäili lähtemistä. Kun vaatimaton panostus riitti, hän lähti. Kirby sai lupauksen, että riittää, kun tulee pelipäivänä sunnuntaina paikalle.

Kirby kysyi, että eikö varmasti mitään rutiineja. Vastaus oli, että pelin jälkeen on tapana käydä baarissa. Kirby oli mukana.

Rakkaus jalkapalloon palasi, kun Kirby sai pelata omilla ehdoillaan. Sen jälkeen asiat etenivät nopeasti.

Ensin Readingin joukkueelle tuli pelaajatarve ja Kirbyä kysyttiin apuun. Hän pelasi kolmannen sarjaportaan joukkueessa kaudella 2012–13 ja voitti sarjan maalipörssin 32 maalillaan. 2014 Kirby teki ammattilaissopimuksen Readingiin ja 2015 Kirby oli jo mukana Englannin maajoukkueessa MM-kisoissa ja siirtyi nykyiseen seuraansa Chelseaan.

Fran Kirby juhli Meksikoa vastaan tekemäänsä maalia Kanadan MM-kisoissa kesäkuussa 2015.

Sittemmin Kirbyn uraa ovat häirinneet useammat loukkaantumiset. Keväällä 2016 tullut polvivamma piti hänet sivussa vuoden, ja heti sen perään Kirby joutui sairastuvalle nilkkansa takia. Niistä vammoista hän palasi huipputasolle, kuten vuoden 2018 palkintosade osoitti.

Vakavampi paikka oli syksyllä 2019. Kirby sairasti sydänpussitulehduksen. Hän tunsi olonsa huonovointiseksi, kärsi rintakivuista ja menetti tajuntansa ollessaan päivällisellä joukkuekavereidensa Beth Englandin ja Maren Mjelden kanssa. England soitti ambulanssin, ja Kirby vietiin sairaalaan.

Kirby on kertonut ESPN:lle, että harkitsi toipumisaikana lopettamista. Lopetusajatukset tulivat mieleen esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän nukkui toipuessaan 18 tuntia vuorokaudessa eikä pystynyt kävelemään portaita ylös.

Koronavirus päätti kauden keväällä, ja Kirby palasi peleihin seuraavan kauden alussa. Huippuvireessä, sillä kauden päätteeksi palkintokaappiin tuli sarjan parhaan pelaajan palkinto.

Sunnuntaina Kirbyllä on mahdollisuus saada palkintokaappiinsa täytettä myös arvokilpailuiden kirkkaimmasta mitalista.

Jalkapallon EM-kisojen finaali Englanti–Saksa pelataan Lontoossa sunnuntaina kello 19 alkaen. Yle TV2 näyttää ottelun suorana lähetyksenä.