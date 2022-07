Kisamatkalla ollut maajoukkuevalmentaja pidätettiin Kööpenhaminassa tapauksen vuoksi.

Kööpenhaminan Kastrupin lentoasema suljettiin perjantaiaamuna turvatarkastuksessa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen. Kastrupin lentokenttä on matkustajamääriltään yksi pohjoismaiden vilkkaimpia kenttiä.

Kööpenhaminan poliisin mukaan ruotsalainen urheiluvalmentaja oli ärtynyt, kun häneltä kysyttiin, mitä matkatavaroissa on? Valmentajan kerrotaan vastanneen, että ”pommi”. Asiasta kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet.

Terminaali evakuoitiin siksi aikaa, että matkatavarat tutkittiin ja valmentaja pidätettiin. Hänen kerrotaan myöhemmin ilmoittaneen, että kyseessä oli vitsi.

”Meidän on suhtauduttava vakavasti, kun joku sanoo, että hänellä on pommi lentokentällä. On erittäin huono idea vitsailla sillä”, Kööpenhaminan poliisin tiedottaja sanoi lehdelle.

Aftonbladet kertoo, että kyseessä on maajoukkuevalmentaja, joka oli joukkueen kanssa matkalla kilpailuihin, mutta ei yksilöi lajia. Lajiliitossa toimintaa ei katsottu hyvällä.

Liiton tiedottaja kertoi Aftonbladetille, että valmentaja on erotettu tehtävästään.

”Totta kai olemme toimineet välittömästi. Henkilö on erotettu toiminnastamme ja tämä on myös poliisiasia.”

Laukusta ei löytynyt mitään vaarallista ja terminaali avautui matkustajille. Valmentaja on yhä pidätettynä.