Poptähti ja Broadway-näyttelijä Cody Simpson kertoo nyt 17 miljoonalle someseuraajalleen uintiharjoittelustaan, joka on rankimmillaan aiheuttanut oksentamista

Cody Simpson pani artistiuransa tauolle ja tähtää uimarina olympialaisiin. Ensimmäinen merkittävä kultamitali tuli jo.

Australialaisella poptähdellä Cody Simpsonilla on sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, yhteensä yli 17 miljoonaa seuraajaa.

Parin viime vuoden aikana Simpson on julkaissut näillä foorumeilla pääasiassa uintiin liittyviä postauksia.

Painotuksella on yksinkertainen selitys. Simpson on tällä haavaa huipputason kilpauimari, ja ura laulajana ja Broadway-näyttelijänä on toistaiseksi tuolla.

Lauantaina Simpsonin, 25, pyrkimyksille kilpailla vuoden 2024 olympialaisissa Pariisissa tuli lisää potkua, kun hän saavutti kultamitalin Kansainyhteisön kisoissa Britannian Birminghamissa.

Simpson ui vapaauintiviestin välierissä Australian joukkueessa. Hän saa kultamitalin, vaikka ei kilpaillutkaan finaalissa. Hänen henkikohtaiset päämatkansa kisoissa ovat 50 ja 100 metrin perhosuinti.

Lapsena Simpson oli lupaava uimari, mutta 12-vuotiaana Youtubessa julkaistuista lauluista alkanut artistiura vei mennessään, ja sen takia koko Simpsonin perhe muutti Yhdysvaltoihin.

Simpson on muun muassa julkaissut neljä studioalbumia, keikkaillut isoille yleisöille ympäri maailmaa, esiintynyt pääosassa Broadway-musikaali Anastasiassa, voittanut Australian Masked Singer -kilpailun ja tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Justin Bieberin kanssa.

Nyt on kulunut lähes kolme vuotta siitä, kun Simpson päätti palata vanhan rakkautensa uinnin pariin ja kokeilla tosissaan, kuinka pitkälle rahkeet riittävät.

Australia on tunnetusti yksi maailman kovimmissa uintimaista, mutta jo viime vuonna Simpson pääsi osallistumaan olympiakarsintoihin.

”Kun jätin uinnin, sillä oli hyvä paikka mielessäni. Hinku uida joskus uudelleen ei koskaan haihtunut. Liekki paloi sisälläni hiljalleen koko ajan”, Simpson sanoi äskettäin CNN:n haastattelussa.

Simpsonin molemmat vanhemmat ovat olleet maajoukkuetason uimareita. Hän on vitsaillut oppineensa uimaan aikaisemmin kuin kävelemään.

”Jokaisella taitaa olla elämässään hetki, jolloin huomaa omaavansa kyvyn tai mieltymyksen johonkin asiaan, jollaista ei ole muihin. Minulle se asia oli uinti. Se oli ensimmäinen asia, jota rakastin tehdä. Eikä se ole muuttunut tähän päivään mennessä.”

Vähitellen Simpson alkoi tuntea, että uinti oli hänelle kesken jäänyt juttu, ja hän päätti katsoa sen kortin loppuun asti.

”Tiesin, että musiikki olisi aina mukanani ja että voisin keikkailla ja tehdä siihen liittyviä asioita vanhana miehenäkin, mutta voin olla kilpauimari vain tietyn ajan. Halusin nähdä, mihin pystyn uimarina.”

Uudella uintiurallaan Simpson on saanut kannustusta ja tukea muun muassa lajin suurimmilta legendoilta Michael Phelpsiltä ja Ian Thorpelta.

Kun Simpson aloitti olympiaprojektinsa, hän ei turvautunut hitaan etenemisen taktiikkaan.

”Halusin kehittyä nopeasti, koska minun piti oppia, miten sellaisen kanssa tullaan toimeen. Saatoin oksentaa kaksi kertaa viikossa ensimmäisen puolen vuoden aikana, jotta totuin siihen, mitä elimistöni joutuisi sietämään”, Simpson sanoo CNN:lle.

Vaikka Simpsonin musiikkiura on tauolla, jotain sillä saralla sentään on tapahtunut. Keväällä Simpson hyödynsi harjoituksellisesti kevyen viikon ja äänitti neljännen albuminsa.

”Jatkan laulujen kirjoittamista ja kehitän kitaransoittoani ja muuta sellaista. Palaan niihin ehdottomasti sitten, kun uinti loppuu”, sanoo Simpson, joka seurustelee nykyään australialaisen uinnin olympiavoittajan Emma McKeonin kanssa.

