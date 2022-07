Jumbo-Visman joukkueenjohtaja kävi useita taktiikkaan liittyviä keskusteluja Erik ten Hagin kanssa.

Hollantilainen ammattipyöräilyn huipputalli Jumbo-Visma sai taktista apua yllättävältä taholta ennen kuin se porskutti supermenestykseen viikko sitten päättyneessä lajin suurimmassa kilpailussa Ranskan ympäriajossa.

Jumbo-Visman joukkueenjohtaja Merijn Zeeman kertoi hollantilaismedia NOS:n haastattelussa käyneensä useita taktiikkaan ja valmistautumiseen liittyviä keskusteluja Manchester Unitedin Valioliiga-joukkueen päävalmentajan Erik ten Hagin kanssa.

”Hän on auttanut paljon. Hän edustaa täysin erilaista urheilulajia, mutta halusin oppia hänen avullaan ymmärtämään, miten päädytään tiettyyn taktiikkaan, mikä on lajin perusolemus, mitä on pelisuunnitelman taustalla. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella hänen kanssaan useita kertoja”, Zeeman sanoi NOS:n haastattelua referoineen Cycling Weeklyn mukaan.

Zeemanin mukaan Jumbo-Visma teki rutkasti töitä selvittääkseen, miten kaksi edellistä Touria voittanut slovenialainen Tadej Pogačar voisi kukistua.

Talli analysoi tukuttain Pogačarin kilpailusuorituksia ja jopa kuunteli podcasteja, joissa tämä puhui heikkouksistaan. Samalla tutkittiin, millaisia apukuskeja Pogačarilla oli käytössään UAE Emirates -tallissa.

Zeemanin mukaan Jumbo-Visma aloitti taktisen valmistautumisen Tourille jo huhtikuussa.

”Mietimme, mitkä ovat hänen sudenkuoppansa ja heikkoutensa, millainen joukkue hänellä on apuna ja missä voisimme iskeä.”

Lopulta Jumbo-Visma päätti, että parhaat paikat horjuttaa Pogačaria olivat viimeiset Alpeilla ajetut kovat vuoristoetapit, 11 ja 12.

Jopa ratkaisevasti tanskalaisen Jonas Vingegaardin voittoon johtanut isku tapahtui 11. etapin raastavissa nousuissa.

Ensin Pogačarilta ajettiin jalkoja alta Col du Galibierin nousussa (17,6 km, keskijyrkkyys 6,8 prosenttia).

Sitten Col du Granonin (11,4 km/9,1 prosenttia) loppunousussa Vingegaard sai Wout van Aertin avulla pudotettua Pogacarin kokonaiskilpailussa yli kahden minuutin päähän.