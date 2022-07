Englanti saa kotiyleisön tuen taakseen Lontoossa pelattavassa EM-finaalissa. Kello 19 alkavassa ottelussa vastaan asettuu Saksa.

Englanti ja Saksa kohtaavat jalkapallon naisten EM-finaalissa Lontoossa. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 19.

HS seuraa Wembleyllä pelattavaa finaalia hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Women in Football -yhdistyksen toimitusjohtaja Yvonne Harrison on kuvaillut Englannin ja Saksan loppuottelua ”ennennäkemättömäksi” kohtaamiseksi. Guardianin mukaan kyseessä on historian suurin naisten urheilutapahtuma.

Kisaemäntä Englanti eteni finaaliin voittamalla puolivälierissä Espanjan 2–1 ja välierissä Ruotsin tylysti 4–0.

Saksa hoiteli Itävallan puolivälierissä 2–0 ja Ranskan välierissä 2–1. Ranskan tekemä maali oli ensimmäinen, jonka Saksa kisoissa päästi.