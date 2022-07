Vettel ajoi sunnuntaina kymmenenneksi Unkarin gp:ssä. Vuosi sitten hän saapui Hungaroringin varikolle sateenkaaripaidassa.

Uransa viimeistä kautta autourheilun kuninkuusluokassa formula ykkösissä ajava Sebastian Vettel on paljon muutakin kuin nelinkertainen maailmanmestari.

Hän on yksi vaikuttavimmista F1-kuljettajista koskaan, kuten seitsemän MM-titteliä voittanut Lewis Hamilton osuvasti kuvasi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle.

35-vuotias saksalainen ei pelkää ottaa kantaa aiheisiin, joista moni muu urheilija vaikenee. Vettel on viestinyt pukeutumisellaan niin ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun merkitystä kuin toivonut yhdenvertaista kohtelua sateenkaaripaidallaan.

Hän pukeutui Miamissa t-paitaan, jossa oli kuva veden pinnan alla snorkkelin avulla hengittävästä kuljettajasta ja teksti, jossa kehotettiin ympäristötoimiin ennen kuin on liian myöhäistä. Viime vuonna Turkissa Vettel korosti veden merkitystä elämälle.

Vettel on myös vastustanut Venäjän käymää veristä hyökkäyssotaa Ukrainan lipun väreillä ja rauhankyyhkyllä koristellulla kypärällä, jota koristi teksti ”No war” eli ei sotaa.

Aston Martinin riveissä ajava kuljettaja on myös kritisoinut formula ykkösiä liian täydestä kisakalenterista, joka luo haasteita etenkin F1-tallien henkilöstölle, joka saapuu kisapaikoille ensimmäisenä ja poistuu viimeisenä.

Kuljettajien ohjelma on helpompi, mutta silti raskas. Vettel perusteli päätöstään uransa loppumisesta muun muassa sillä, että haluaa olla läsnä kolmen lapsensa kasvussa.

Sebastian Vettel pukeutui viime vuoden Unkarin gp:ssä sateenkaaripaitaan.

Vettel sijoittui sunnuntaina ajetussa Unkarin gp:ssä kymmenenneksi. Hän pukeutui sateenkaaripaitaan ensimmäistä kerta juuri vuosi sitten Unkarissa.

”Muistin nähneeni uutisista, että nykyisen hallituksen näkemykset tietyistä asioista eivät ole kaikkein edistyksellisimpiä”, Vettel sanoi BBC:lle viime syyskuussa Unkarin hallituksen hyväksymään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivään lakiin.

Saksalainen palasi sateenkaariteemaan homoseksuaaleille suunnatun Attitude-lehden heinä-elokuun numeron kansijutussa. Lehden kannessa on nähty vuosien varrella prinssi Williamin, Tony Blairin ja David Beckhamin kaltaisia henkilöitä.

Vettel on ensimmäinen kanteen nostettu formulakuski. Hän kertoo lehdelle niin urheilun kuin koko maailman muuttuneen sen jälkeen F1-uransa alun eli vuoden 2007 jälkeen.

”Formula ykkösissä on aina ollut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, mutta en voi puhua heidän puolestaan tai sanoa, tunsivatko he, että heidän piti olla kaapissa tai ei. Varmasti se, että maailma on muuttunut avoimemmaksi, on auttanut heitä tulemaan ulos”, Vettel sanoo.

”Voimme kuitenkin tehdä enemmänkin parantaaksemme moottoriurheilun monimuotoisuutta ja osallisuutta, eikä pelkästään seksuaalisuuden suhteen vaan myös tukemalla ja rohkaisemalla naisia, tummaihoisia, vammaisia ja niin edelleen.”

Sebastian Vettel muistutti ilmaston lämpenemisen seurauksista Miamin gp:n varikolla pukeutumalla t-paitaan, jossa kuljettaja hengittää veden pinnan alla snorkkelin avulla.

Saksalaiselta kysytään, uskooko hän, että tämän päivän formulamaailma toivottaisi avoimesti homoseksuaalisen kuljettajan tervetulleeksi varikolle.

”Kyllä vain. Ehkä asia ei olisi ollut näin aiemmin, mutta luulen homokuljettajan olevan nyt tervetullut, mikä on aivan oikein. Uskon, että homokuljettaja nopeuttaisi ennakkoluulojen poistamista ja auttaisi viemään lajiamme parempaan suuntaan.”

Vettel kertoo, ettei hän ole tietoinen nykyisistä tai entisistä F1-kuljettajista, jotka olisivat homoja, mutta pelkäisivät tulla ulos kaapista.

”Olen melko varma, että sellaisia täytyy olla, mutta arvelen, etten tietäisi heistä, koska he eivät koskaan tulleet ulos [kaapista], mikä on sääli”, hän lisää.

”Syyt siihen voivat olla samanlaisia kuin vaikkapa jalkapallon kaltaisessa lajissa, jossa pelaajan tai kuljettajan pitäisi täyttää vanhoihin mielikuviin liittyvät sankarikriteerit. Mutta ne [kriteerit] ovat usein vääriä. Kuka ne kirjoitti alunperin ja kenen päätöksellä?”

Vettel kertoo hänen ja Hamiltonin tukevan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä yksinkertaisesta syystä.

”Kuinka kukaan voi ajatella, että hänellä on oikeus sanella jollekin toiselle, kuinka heidän pitää elää tai ketä rakastaa? Vastaus on, että sellaista oikeutta ei ole. Olen iloinen voidessani puolustaa tätä periaatetta.”