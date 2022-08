Meksikon maajoukkue ehtiikin amerikkalaisen jalkapallon MM-kisojen sijoitusotteluihin Vantaalle. Maan lajiliitto epäonnistui aiemmin lentolippujen hankinnassa.

Amerikkalaisen jalkapallon naisten MM-kisojen joukkuemäärä täydentyy sittenkin kahdeksaan, Suomen amerikkalaisen jalkapallon liitto (SAJL) tiedottaa.

SAJL on saanut vahvistuksen siitä, että Meksikon maajoukkue ehtii mukaan Vantaalla käytävien MM-kisojen sijoitusotteluihin. Meksiko joutui luovuttamaan lauantaisen avaus­ottelunsa Britannialle, kun matkustusjärjestelyt epäonnistuivat täysin.

Vuoden 2017 MM-kisojen pronssimitaliaan puolustaneen Meksikon lajiliitto ei saanut hankittua joukkueelle lentolippuja. Liput ovat nyt kunnossa, ja osa joukkueesta on jo saapunut Suomeen. Kansainvälinen lajiliitto IFAF sopi peliluvasta järjestäjien kanssa.

Ottelukaaviossa kolmanneksi sijoitettu Meksiko pelaa Vantaalla sijoista 5–8. Se kohtaa keskiviikkona Australian ja sunnuntaina sijoitusottelussa joko Ruotsin tai Saksan.

Suomi avasi kotikisansa 49–0-voitolla Ruotsista ja kohtaa keskiviikkona kello 16.30 pelattavassa välierässä Yhdysvallat. Finaali ja pronssiottelu pelataan sunnuntaina.

Muut välieräjoukkueet ovat Kanada ja Britannia. Yhdysvallat on voittanut kaikki kolme tähän mennessä jaossa ollutta MM-kultaa, ja Kanadalla on yhtä monta hopeaa. Suomella on kaksi pronssia ja Meksikolla yksi.