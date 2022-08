Woods on ollut eräs äänekkäimmistä saudikiertueen vastustajista.

Golftähti Tiger Woods on ollut eräs Saudi-Arabian rahoittaman LIV-kiertueen voimakkaimmista vastustajista. Woodsia houkuteltiin mukaan golfmaailmassa puhuttaneelle kiertueelle, mutta hän kieltäytyi ja on sanonut osallistujien kääntäneen selkänsä PGA-kiertueelle, joka on tehnyt heistä kuuluisia.

LIV-kiertueen toimitusjohtaja Greg Norman sanoo esimerkiksi Sportsnetin julkaisemassa uutistoimisto AP:n haastattelussa, että Woodsille tarjottu summa kiertueelle osallistumisesta oli 700–800 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Norman muistuttaa haastattelussa, että Woods on tähti, jonka ratkaisuilla on merkitystä. Häntä oli lähestytty jo ennen kuin Norman aloitti toimitusjohtajana viime syksynä.

”Summat olivat tuon suuntaisia”, Norman vahvisti.

Aiemmin Norman on sanonut epämääräisemmin Woodsin kieltäytyneen yhdeksän­numeroisesta summasta.

Kiertueen pelaajista Phil Mickelsonin on väitetty saaneen 200 miljoonan dollarin ja Dustin Johnsonin 150 miljoonan dollarin allekirjoituspalkkiot sopimuksistaan kiertueella. Johnson on kiertueen ainoa pelaaja, joka on maailmanlistalla 20 parhaan pelaajan joukossa.

PGA-kiertueen suhtautuminen LIV-kiertueeseen on ollut jyrkkä. Kesäkuussa kerrottiin, että PGA antoi porttikiellon saudirahoitteisella kiertueella pelaaville. Ruotsalaiselta Henrik Stensonilta puolestaan vietiin Ryder cupin kapteenius kiertueella pelaamisen vuoksi.