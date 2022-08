Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigalla ei ole ensi kauden tv-sopimusta Suomeen.

NFL-legenda Tom Brady valmistautuu parhaillaan uuteen NFL-kauteen Tampa Bay Buccaneersin kanssa. Elokuun alkupäivinä on epäselvää, näyttääkö mikään suomalainen kanava tai suoratoistopalvelu syyskuussa alkavaa sarjaa.

Suomalaiset penkkiurheilijat voivat suunnata kohti loppuvuoden urheilusarjoja ja -tapahtumia käytännössä samoin kanavapaketein kuin keväälläkin.

Yksi koko ajan suosiotaan kasvattava palloilusarja kuitenkin puuttuu joukosta, kun Viaplay Group menetti amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan televisiointioikeudet.

On mahdollista, että NFL näkyy tulevalla kaudella laillisesti Suomessa vain liigan oman tuotteen eli pelien netissä katsomisen mahdollistavan Game Passin hankkimalla.

Koska tv-oikeudet ja niihin liittyvät neuvottelut sisältävät myös salassa pidettäviä asioita, on vaikea selvittää, kumpi osapuoli halusi jättää sopimuksen uusimatta.

NFL on voinut päättää testata oman palvelunsa vetovoimaa yrittäen ohjata pohjoismaiset käyttäjät alustalleen. Lisäksi NFL on tuonut eurooppalaisille markkinoille Game Pass Pron lisäksi huomattavasti suppeamman Game Pass Essentialin.

Jos liigan ajatukset ovat tällaiset ja suunnitelma toimii, voi NFL ”kadota” Suomesta, koska uudet kuluttajat eivät enää tutustu sarjaan puolivahingossa kanavapakettinsa tarjontaa selaten. Lisäksi vasta-alkaja perehtyy amerikkalaisen jalkapallon saloihin syvällisemmin suomenkielisen selostajan ja kommentaattorin avulla.

Game Pass palvelee intohimoisia laji-ihmisiä kuten tähänkin saakka, mutta ummikon kynnys hankkia tuote on korkea viikon ilmaisjaksosta huolimatta.

On myös mahdollista, että NFL huomaa Game Passin kysynnän olevan vaatimatonta ja neuvottelee uuden sopimuksen Pohjoismaihin vielä ennen kauden alkua.

Urheiluvuoden suurtapahtumat päättyvät Qatarissa marras–joulukuussa pelattaviin jalkapallon MM-kisoihin.

Aavikolle rakennettavat kisat joudutaan pelaamaan talvella, koska kesällä olisi ollut liian kuuma turnauksen läpivientiin. Pelin ulkopuoliset asiat, kuten puutteet ihmisoikeuksissa ja erilaisten vähemmistöjen syrjintä, puhuttavat todennäköisesti loppuvuodesta enemmän kuin aiemmissa MM-kisoissa.

Asioiden käsittelyyn on erinomaiset ja laajemmat mahdollisuudet kuin Suomessa on aiemmin totuttu, sillä kisojen televisiointioikeudet on jaettu Ylen ja MTV:n kesken.

Ottelut näkyvät suorina lähetyksinä Ylen, MTV3:n, Subin ja C Moren kanavilla sekä Ylen ja MTV:n suoratoistopalveluissa. Otteluista 42 näkyy Ylen ja 22 MTV:n kautta.

Jääkiekon televisiointiin tuli alkuvuodesta yksi muutos, kun KHL-liigan tv-oikeudet viime syksynä hankkinut Discovery Finland lopetti sarjan näyttämisen helmikuussa Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Discovery+ ja TV5 eivät näytä KHL-kiekkoa tälläkään kaudella.

Perinteiset suomalaiset suosikit jatkavat syksyllä tutuissa osoitteissa. Esimerkiksi jalkapallon Englannin Valioliigaa voi seurata Elisa Viihde Viaplaylla ja V Sportilla, Mestarien liigaa C Morella ja alle 20-vuotiaiden sekä naisten MM-kiekkoa Discoverylla.

Pohjoismaiset hiihtolajit näkyvät sekä Ylellä että Viaplaylla. Yle televisioi myös yleisurheilua sekä Huuhkajien että Helmarien otteluita. Myös jääkiekon NHL-liigaa pääsee seuraamaan viime kevään tapaan Viaplayn lisäksi Yleltä.

Juttua korjattu 11.45: Faktaan korjattu pyöräilyn suurten ympäriajojen määrä. Niitä on kolme, ei neljä.