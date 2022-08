Helsinki Seagulls mylläsi kokoonpanonsa uusiksi, kun useat runko­pelaajat lähtivät. Seura hankki tilalle Korisliigan vuoden pelaajan, kolmin­kertaisen liigamestarin ja ”äärimmäisen lihaskimpun”.

Korisliigan Helsinki Seagulls on räjäyttänyt viime kauden kokoonpanonsa kesän aikana lähes taivaan tuuliin.

Susijengin ikonit Petteri Koponen ja Shawn Huff lopettivat uransa, Tuukka Kotti lähti nousijajoukkue Honkaan, amerikkalaisvahvistukset jättivät seuran ja Ukrainan maajoukkuepelaaja Ivan Tkatšenko poistui muihin maisemiin.

Lue lisää: Susi­jengin ikonit päättivät liiga­uransa mitaliin – Shawn Huff murjaisi vitsin kesken jäähyväis­puheen

Jäljelle jäivät vain savuavat rauniot viime kauden pronssimitalijoukkueesta. Muutoksen tuulet puhaltavat, ja niiden mukana Seagulls lähtee ensi kauteen erilaisista lähtö­kohdista.

”Jos olimme esimerkiksi viime vuonna ennakkosuosikki, niin nyt me varmaan olemme haastaja. Se ei haittaa minua ollenkaan. Kauhajoen niskassa on nyt se team to beat -leima”, valmentaja Jussi Laakso vyöryttää paineita liigavoittaja Karhu Basketin suuntaan.

Laakson mukaan Seagullsin oli pakkokin uudistua, kun kokeneet sotaratsut eivät ole enää kannattelemassa joukkuetta. Viime kauden avainpelaajista seuraan jäivät vain Lassi Nikkarinen ja Antti Kanervo.

” ”Osittain koulutustaustansa vuoksi kyseessä on myös älykäs pelaaja.”

Helsinkiläisryhmä vahvistui kesän aikana kahdeksalla uudella pelaajalla. Merkittävin kiinnitys oli Belgiasta Suomeen palannut takamies Okko Järvi, joka valittiin vuonna 2021 Korisliigan vuoden pelaajaksi.

Lue lisää: Seagulls teki Korisliigan kohuhankinnan, korilinko Okko Järvi vahvistaa hyökkäystä

Järven lisäksi Seagullsiin liittyvät KTP-Basketin takamies Markus Rautasalo sekä nuoret kotimaiset kyvyt Elias Leskinen, Thomas Rönnholm ja Henri Mennander.

Yhdysvaltalaista verta ensi kauden joukkueeseen tuovat kolme kertaa Korisliigan mestaruuden voittanut laitahyökkääjä René Rougeau sekä Kouvoissa ja Korihaissa pelannut takamies Robert Hall III.

Tiistaina Seagulls ilmoitti hankkineensa maineikkaassa Harvardin yliopistossa opiskelleen 206-senttisen keskushyökkääjän Zena Edosomwanin, 28, jota Laakso kuvailee ”äärimmäiseksi lihaskimpuksi”.

Zena Edosomwan donkkaa kesäkaudella Kanadan liigan Ottawa Blackjacksissa.

”Osittain koulutustaustansa vuoksi kyseessä on myös älykäs pelaaja”, valmentaja kehui seuran tiedotteessa.

Edosomwan pelasi Harvardin Crimson-joukkueessa neljän vuoden yliopistouransa aikana 107 ottelua ja keräsi yhtä monta heiton torjuntaa. Se on Harvardin historian yhdeksänneksi paras lukema.

Seagullsin kokoonpanossa on nyt 12 pelimiestä, ja Laakson mukaan haussa on vielä yksi vahvistus ulkomailta. Hänen pelipaikakseen on kaavailtu pientä laitahyökkääjää.

Päävalmentaja tiedostaa joukkueen suuresta vaihtuvuudesta aiheutuvat haasteet, mutta hän ei pidä niitä lainkaan uhkaavina.

”Totta kai se [yhteen hitsautuminen] voi viedä oman aikansa, mutta nämä pelaajat on kuitenkin hankittu sen vuoksi, että he pystyvät toimimaan joukkueympäristössä. En näe siinä hirveästi uhkakuvia”, Laakso sanoo.

Seagulls menetti kokeneiden pelaajiensa mukana myös rutkasti johtajuutta pukukopin puolelta. Laakso ilmoittaa seuran reagoineen johtajuusvajeeseen yksinkertaisella tavalla.

”Hankimme René Rougeaun. Hän on erittäin suuri johtaja”, valmentaja kuvailee 36-vuotiasta konkaria ja joukkueen mahdollista tulevaa kapteenia.

” ”Käynnissä on tietynlainen suomalaisen Korisliigan murros. Nuorennutaan ja tullaan urheilullisemmiksi. Se on tämän hetken trendi.”

Seagulls taipui viime kaudella välierissä Karhu Basketille, joka rymisteli lopulta Korisliigan mestariksi asti.

Helsinkiläisseura näki läheltä voittamisen reseptin, jonka Karhu oli hionut huippuunsa. Laakson olisi vaikea olla ottamatta mallia mestarijoukkueen aktiivisesta pelitavasta. Niinpä hän on lastannut oman ryhmänsä täyteen mahdollisimman atleettisia pelimiehiä.

”Haluaisin saada meidän peliä lähemmäs Karhun intensiteettiä. Mutta niin tekee moni muukin joukkue. Kaikki haluavat nyt nopeuttaa peliä”, Laakso sanoo.

”Käynnissä on tietynlainen suomalaisen Korisliigan murros. Nuorennutaan ja tullaan urheilullisemmiksi. Se on tämän hetken trendi.”

Seagulls aloittaa joukkueharjoitukset elokuun puolivälissä. Syyskuun lopulla se pelaa harjoitusturnauksen Lahdessa, ja sitä ennen mahdollisuuksien mukaan myös muutaman kansainvälisen treeniottelun.

Korisliiga alkaa 30. syyskuuta.