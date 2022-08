Jalkapallon Englannin Valioliiga näyttää viime kausilta tutuksi tulleelta kahden joukkueen taistelulta. Kaudessa on kuitenkin poikkeuksellinen elementti, joka voi sotkea mestaruus­taistelua.

Viisi kautta, neljä mestaruutta ja yksi kakkossija. Manchester City on ollut viime vuosina lähes pysäyttämätön jalkapallon Englannin Valioliigassa. Hallitseva mestari on vahvistunut entisestään ja on nyt suurin suosikki mestariksi.

Takaisin haastajien ryhmään on noussut joukkue, jolle mikään ei olisi makeampaa kuin Cityn pudottaminen valtaistuimelta. Kaudessa on myös poikkeuksellinen erityispiirre, joka saattaa jopa ratkaista mestarin.

Viime kausi oli Cityn ja Liverpoolin kaksintaistelu, joka kääntyi lopulta pisteen erolla Cityn hyväksi. Samanlainen kamppailu on odotettavissa myös tällä kaudella.

City päästi hyökkääjistä Raheem Sterlingin Chelseaan ja Gabriel Jesusin Arsenaliin. Päävalmentaja Pep Guardiola sai kuitenkin houkuteltua tilalle kaikkien suurseurojen himoaman Dortmundin 22-vuotiaan supertähden Erling Haalandin.

Liverpool-valmentaja Jürgen Klopp menetti luotto­hyökkääjänsä Sadio Manén Bayern Müncheniin, mutta tilalle tullut Darwin Núñez pääsi hyvään iskuun jo kauteen valmistavissa otteluissa.

Viime kauden mestari City ja cupin voittaja Liverpool ottivat yhteen jo kauden alla perinteisessä Charity Shield -ottelussa, jossa Liverpool vei voiton lukemin 3–1. Núñez oli hyvin esillä hankkimalla joukkueelleen rangaistus­potkun ja puskemalla loppulukemat. Haaland sen sijaan laukoi pallon viidestä metristä yli tyhjän maalin.

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola (vas.) sai houkuteltua täksi kaudeksi joukkueeseensa kaikkien suurseurojen himoaman supertähden Erling Haalandin.

Kovimmat haastajat ovat Chelsea ja viime kaudesta vahvistunut Arsenal, joka haluaa katkaista kuuden vuoden putken, jolloin sen verivihollinen Tottenham on sijoittunut sarjassa paremmin.

Chelsean miehistö on todella kova ja tasalaatuinen, mutta ero aivan terävimpään kärkeen tulee todennäköisesti maalinteossa. Joukkue teki viime kaudella parikymmentä maalia vähemmän kuin City ja Liverpool, eikä Sterlingin tulo kuro eroa kiinni.

Viime kaudella viidenneksi jäänyt Arsenal on puolestaan vahvistunut selvästi. Citystä tulleet laitapelaaja Oleksandr Zintšenko ja hyökkääjä Gabriel Jesus ovat osoittaneet tasonsa jo kautta edeltävissä otteluissa, joissa Arsenal on ollut murskaava: viisi ottelua, viisi voittoa, maaliero 20–4. Chelsea kaatui 4–0 ja Sevilla 6–0.

Tottenhamilta puuttuu hieman kärkijoukkueiden säihkeestä, mutta tähtipelaajat Harry Kane ja Heung-min Son ovat kantaneet joukkuetta viime kausina mallikkaasti. Juventus-laina Dejan Kulusevski, Evertonista hankittu brasilialais­kärki Richarlison ja Interistä tullut Ivan Perišić takaavat hyökkäys­voiman.

Kauden mustaksi hevoseksi voi nostaa Manchester Unitedin. Suurseura ei ole ollut vuosikausiin maineensa veroinen, mutta nyt odotukset ovat jälleen nousussa. Suurin syy on päävalmentajaksi palkattu Erik ten Hag. Hollantilaisluotsi teki vakuuttavaa jälkeä Amsterdamin Ajaxissa, ja samaa odotetaan Manchesterissa.

Christian Eriksen tuo taitoa ja ratkaisuvoimaa keskikentälle, ja osaamista löytyy muiltakin pelipaikoilta. Mielenkiintoista on nähdä, mikä on Cristiano Ronaldon kohtalo. Supertähti on ilmaissut halunsa lähteä, mutta toistaiseksi hän on edelleen Manchester Unitedin pelaaja. Joukkueen yhtenäisyyden ja sitä kautta tuloksen kannalta lähtö voisi olla paras ratkaisu, vaikka samalla lähtisi toki maalejakin.

Valioliigan keskikasti on tuttuun tapaan tasainen, ja suosikkien kompurointia odottavat muun muassa West Ham ja Leicester, jotka kärkkyvät viimeisiä europeli­paikkoja.

” MM-turnaus Qatarissa katkaisee kauden marras-joulukuussa peräti kuudeksi viikoksi.

Sarjanousijat ovat yleensä vahvimmat kandidaatit putoajiksi, eikä Nottinghamia, Fulhamia ja Bournemouth voi jättää pois putoamis­keskustelusta. Nousijakolmikolla on Transfermarktin mukaan sarjan halvin miehistö joukkueen nykyarvolla mitattuna, mikä antaa osviittaa myös menestymis­mahdollisuuksista.

Fulham näyttäisi todennäköisimmältä säilyjältä. Mestaruus­sarjan voittaja on tehnyt muutaman täsmähankinnan, ja kokoonpano riittää taistelemaan sarjapaikasta.

Nottingham Forest pelaa Valioliigassa ensimmäisen kerran sitten kauden 1998–1999. Lähes jokaiselle pelipaikalle on hankittu uusi pelaaja, joten yritys säilyä on kova.

Myös viime kaudesta heikentynyt Leeds taistelee toden­näköisesti putoamista vastaan. Ja kuten viime kaudella Newcastlesta ja Evertonista nähtiin, isotkin seurat voivat ajautua suuriin vaikeuksiin.

Kausi on englantilaisessa jalkapallossa poikkeuksellinen. Valioliigassa ei normaalisti pidetä talvitaukoa, vaan jopa joulun välipäivinä pelataan. Tänä vuonna MM-turnaus Qatarissa katkaisee kuitenkin kauden marras-joulukuussa peräti kuudeksi viikoksi.

Sarjan voimasuhteisiin MM-turnaus voi tuoda ainakin hetkellisen heilahduksen riippuen kunkin joukkueen osallistuvien pelaajien määrästä. Koko kauden kannalta ratkaisevaksi voivatkin muodostua MM-taukoa seuraavat ottelut, jossa kärkijoukkueet kohtaavat levänneitä vastustajia.

Manchester Citystä ja Liverpoolista lähtee yhteensä joukkueellinen pelaajia kisoihin, mutta tähtihyökkääjät Haaland ja Mohamed Salah katselevat kisat televisiosta, kun Norja ja Egypti jäivät rannalle.

Suosikit: Manchester City, Liverpool. Kaksikko oli ylivoimainen viime kaudella, eikä kumpikaan ole kesän aikana heikentynyt. City kengänmitan edellä leveämmän materiaalin ansiosta.

Haastajat: Chelsea, Arsenal, Tottenham. Vahvoja ja yksittäisissä kohtaamisissa yllätys­valmiita, mutta silti askeleen perässä kärkikaksikkoa pitkässä sarjassa.

Musta hevonen: Manchester United. Taitoa riittää, mutta saako päävalmentaja ten Hag potentiaalin esiin?

Putoajat: Bournemouth, Nottingham, Leeds.

Erikoista: Sarjassa on tavallaan kaksi erillistä kautta. 16 kierroksen syyskauden viimeiset ottelut pelataan 12. marraskuuta, ja 22 ottelun kevätkauden avaus nähdään tapaninpäivänä 26. joulukuuta.

Kausi alkaa perjantaina 5. elokuuta ottelulla Crystal Palace–Arsenal. Viimeinen kierros pelataan 28. toukokuuta 2023.