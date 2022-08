Aatu Rädyn peliin löytyi viime kaudella tehokkuus sen jälkeen, kun hän siirtyi Kärpistä Jukureihin.

Mikkelin Jukurien yli pyyhkäissyt korona-aalto osui kohtalokkaasti juuri joulukuun alkuun viime vuonna.

Koko joukkue joutui karanteeniin ja keskushyökkääjä Aatu Rädyn matka nuorten MM-kiekkoon pyyhkiytyi pois. Nuorille Leijonille ja Rädylle tieto tuli juuri Edmontoniin lähdön kynnyksellä 14. joulukuuta.

Silloin näytti, että Rädyn ura nuorten maajoukkueissa päättyi siihen.

Ensin koronavirus vei sitten se toi. Sama katala virus johti Kanadassa turnauksen keskeyttämiseen, ja nyt se yritetään pelata uudelleen – alusta alkaen ja samassa paikassa.

Räty, 19, saa uuden mahdollisuuden kuin mukavana kesälahjana.

”Tosi hyvillä fiiliksillä olen”, Räty sanoo juuri turnauksen alla.

”Sillä kertaa mietin, että olisi ollut itsellä viimeinen kerta MM-kisoja, mutta kävikin nyt näin. Harmi, ettei silloin pystytty pelaamaan loppuun mutta kiva, että pääsen mukaan.”

Keskushyökkääjä Räty on kuulunut muutaman vuoden suomalaisen kiekkoilun suurimpiin lupauksiin.

Nuorten MM-turnauksessa Tšekin Ostravassa ja Trinecissä vuodenvaihteessa 2019–2020 Räty pelasi kisojen nuorimpana. 17-vuotiaalla ei ollut vielä NHL-varausta, mutta hänet rankattiin mahdolliseksi ykkösvaraukseksi.

Kehitys ja odotukset eivät löytäneet samaa reittiä ja lopulta vuoden 2021 varaustilaisuudessa Räty huudettiin vasta toisella kierroksella. Samoihin aikoihin asema seurajoukkue Oulun Kärpissä ajautui tukalaksi.

Rooli kaukalossa kutistui, pelipaikkaa ei tahtonut löytyä ja kaikki huipentui seurasiirtoon Kärpistä Jukureihin syksyllä 2022.

”Olin tehnyt sopimuksen Kärppiin. Halusin pelata siellä ja kunnioittaa sopimusta. Sitten tapahtuikin siirto ja se oli tosi hyvä. Jukurit pärjäsi ja minulla menivät pelit hyvin. Muutenkin oli kiva olla Mikkelissä.”

Muutitko jotain pelissä vai asenteessasi?

”Ehkä vaan pelasin paremmalla itseluottamuksella. Totta kai kaikki onnistumiset ruokkivat ja pelasin tuplasti enemmän kuin Kärpissä. Se on iso muutos ihan kelle vaan.”

Aatu Räty ei päässyt vuodenvaihteessa nuorten kisoihin, koska oli itse koronassa. Lopulta koko kisat siirtyivät koronaviruksen takia myöhemmäksi.

Voi olla, etteivät kaikki yksityiskohtaiset syyt, miksi Räty alkoi luisua NHL:n rankkauksessa koskaan selviä.

Ei hän sentään joutunut mihinkään vapaaseen pudotukseen, vaan New York Islanders poimi Rädyn numerolla 59 toisen kierroksen lopulla.

Samoihin aikoihin varauksen kanssa Räty latoi neljä maalia Ruotsia vastaan pelatussa harjoitusmaaottelussa Yhdysvaltojen nuorisojääkiekon harjoituskeskuksessa Ann Arborissa Michiganissa.

Nuorten maajoukkueessa pelit luistivat, vaikka Kärpissä meni toisin.

Aatu Rädyn peli alkoi kulkea Mikkelissä viime kaudella.

Lopulta siirto vapautti paljon Rädyn kiekkoilussa. Hän joutui irti Oulun sidoksista täysin uuteen paikkaan, uudenlaiseen valmennukseen ja valmentajan alaisuuteen, joka ei tiennyt pelaajasta kuin nimen ja vähän taustoja.

Olli Jokinen valmensi ensimmäistä kauttaan Jukureissa. Hänellä oli takanaan hieno NHL-ura pelaajana, mutta valmentajana Jukurit oli ensimmäinen ammattilaisjoukkue.

Jokinen myöntää, ettei tuntenut Rätyä, mutta odotusarvot hän tiesi.

”Jos kaverista on puhuttu viimeiset kolme vuotta, että hän saattaa olla koko draftin ykköspickki, tuollaisia puheita ei synny Pohjois-Amerikassa sellaisista pelaajista, jotka eivät osaa pelata”, Jokinen sanoo.

”Tiesin, että kyseessä oli aivan älytön talentti ja mietin, miten käsittelisin talenttia. Täytyi pystyä myymään Aatulle ne, mitä hänen pelaamisessa oli parannettavaa. Ja mitä juttuja piti huomioida.”

”Häntä autettiin, mutta krediitti menee pelaajalle ja hän ostaa ne ideat.”

Räty pelasi Kärpissä kaudella 2020–2021 35 ottelua ja sai kasaan tehot 3+3. Syksyllä 2022 hän ehti pelata kuusi ottelua Kärpissä ja saalisti yhden syöttöpisteen.

Jukureissa tapahtui rakettimainen nousu: 41 ottelua ja maukkaat tehot 13+27=40.

Tilastot kertovat paljon, vaikka nuorten pelaajien kohdalla tulee helposti ikävääristymiä, kun he voivat kehittyä lyhyessä ajassa hyvinkin nopeasti.

” ”Jääkiekko on minulle iso asia.”

Räty kehuu Jokista valmentajana. Pelaamiseen tuli vinkkejä, pieniä yksityiskohtia, mutta isoimman ajatuksen Räty sanoo ääneen.

”Auttaa mieltä, kun pelaa hyvin. Jääkiekko on minulle iso asia ja määrittää paljon koko olotilaa. Elämässä on muutakin, mutta jääkiekko on tosi iso asia.”

Maajoukkue-edustusten perusteella Räty tiesi, että peli oli siellä jossakin. Taidot olivat, täytyi vain kaivettava ne esiin. Siinä Jokinen auttoi valmennustiiminsä kanssa.

”Siirto Jukureihin oli tosi hyvä minulle.”

Jokinen pelasi pitkällä NHL-urallaan pisimpään Floridassa, mutta kaikkiaan hän kiersi peräti kymmenessä seurassa. Jokinen sanookin, että pelin lähteminen rullaamaan on enemmänkin henkimaailman juttuja.

Rädyn kohdalla Jokinen uskoo yhden ison tekijän olevan luottamus.

”On paljon helpompi pelata, kun on valmentajan luottamus. Pystyy niin sanotusti pelaamaan paineettomassa tilassa ja näyttämään sen, minkä osaa”, Jokinen sanoo.

Jokinen sai nähdä Rädyn pelin ja osaamisen parhaat puolet, muttei suostu ottamaan kunniaa itselleen yhtään sen enempää.

”Aatu Räty on oppinut jääkiekon pelaamisen Oulun Kärpissä. Sitä ei kukaan pääse kiistämään. Mikkelissä hän sai sitten mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään.”

Yksi Jokisen kymmenestä NHL-seurasta oli NY Islanders, jonka kanssa Rädyllä on kolmivuotinen tulokassopimus.

Räty lähtee ykkössentterinä jahtaamaan harvinaista elokuussa jaettavaa MM-kultaa, mutta ajatuksissa siintävät Islandersin harjoitusleirit, jotka alkavat kisojen jälkeen.

Organisaatio alkaa olla jo tuttu, kun Räty liittyi Jukurien kauden jälkeen farmiseura Bridgeport Islandersin mukaan ja pelasi kaksi runkosarjaottelua ja kuusi pudotuspeliä, kunnes Bridgeportin kausi oli ohi.

Harjoitusleirillä alkaa kova pudotuspeli, kun jokainen seuran viime vuosien varauksista haluaa paikan ylhäällä. Räty on yksi heistä, mutta hän ei ota kantaa, onko realistista päästä tulevalla kaudella NHL:ään.

”Sitä ei minulta kysytä. On pelattava vaan niin hyvin kuin pystyy.”

Jokinen näkee, että Rädyllä riittävät eväät NHL-pelaajaksi jopa ensimmäisellä kaudellaan. Jokinen perustelee sanomaansa Rädyn taidolla puolustaa, pelata ilman kiekkoa ja sopeutumisella mihin rooliin tahansa.

”Puolustaminen on hyvällä tasolla nuorelle pelaajalle ja antaa mahdollisuuden pelata pohjakentissä. Uskon, että on tosi hyvät mahdollisuudet ottaa pelipaikka.”

Jokinen korostaa Rädyn pelin olevan kokonaisvaltaisesti niin hyvää, että hän kamppailee myöhemmin urallaan kärkikenttien paikoista eli tulosyksiköistä.

”Uskon, ettei häntä Euroopassa tulla ihan heti näkemään. Pelaa varmasti pitkän uran Pohjois-Amerikassa.”

Nuorten MM-turnauksen Suomen ottelut ja pudotuspelit

Alkulohko: Keskiviikko 10.08. kello 1.00 Latvia–Suomi.

Torstai 11.08. kello 21.00 Suomi–Tšekki.

Sunnuntai 14.8. kello 21.00 Suomi–Slovakia.

Tiistai 16.08. kello 1.00 Kanada–Suomi.

Puolivälierät:

Keskiviikko 17.08. kello 19.00 puolivälierä yksi, kello 22.30 puolivälierä kaksi, torstai 18.08. kello 2.00 puolivälierä kolme, kello 5.30 puolivälierä neljä.

Välierät:

Perjantai 19.08. kello 23.00 välierä yksi ja lauantai 20.8. kello 3.00 välierä kaksi.

Pronssiottelu lauantaina 20.8. kello 23 ja loppuottelu sunnuntaina 21.8. kello 3.00.

Ajat ovat Suomen aikaa. Kello on Edmontonissa yhdeksän tuntia vähemmän.