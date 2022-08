Naisleijonien MM-joukkue

Maalivahdit: Keisala Anni (HV71), Räisänen Meeri, Silvonen Jenna (Kiekko-Espoo)

Puolustajat: Hiirikoski Jenni (Luleå HF), Karjalainen Sini (Univ. of Vermont), Laitinen Nelli (Univ. of Minnesota), Parkkonen Krista (Univ. of Vermont), Rantala Sanni (KalPa), Savolainen Ronja (Luleå HF), Viitasuo Ella (HV71)

Hyökkääjät: Holopainen Elisa (KalPa), Karvinen Michelle (Frölunda HC), Liikala Julia (HIFK), Nieminen Petra (Luleå HF), Nylund Jenniina (St. Cloud State Univ.), Rakkolainen Emmi (Kiekko-Espoo), Sundelin Sofianna (Team Kuortane), Tapani Susanna, Tulus Noora (Luleå HF), Vainikka Viivi (Luleå HF), Vanhanen Sanni (HIFK), Vesa Emilia (HIFK), Yrjänen Kiira (HV71)

Johtoryhmä: Puputti Tuula (GM), Karinen Tiina (joukkueenjohtaja), Toivola Juuso (päävalmentaja), Niemi Saara (valmentaja), Palsola Mikko (valmentaja), Sunnari Saija (fysiikkavalmentaja), Tuunanen Janne (videovalmentaja), Virta Vesa (maalivahtivalmentaja), Kirjasuo Karri (lääkäri), Lambacka Pasi (fysioterapeutti), Tiainen Sanna (hieroja), Vento Tatu (huoltaja)