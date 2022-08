Neljä suomalaista pelaa ensi kertaa samassa arvoturnauksessa, kun naiset kilpailevat Muirfieldin kentällä Skotlannissa.

Golfin suomalaiset ammattipelaajat tekevät torstaista alkaen lajinsa historiaa, kun naisten British Openiin osallistuu neljä suomalaista.

Ennätyksen varmisti kokenut Ursula Wikström, joka sinetöi kisapaikkansa maanantain karsintakilpailussa Skotlannissa.

Wikströmille British Open on jo uran kymmenes.

”Kiva saada pelipaikka, mutta nyt se meni vähän vaikean kautta. Sikäli valmistautuminen on hiukan erilainen”, Wikström viittasi STT:n puhelinhaastattelussa maanantaiseen karsintakisaan.

Wikström saa kisaan suomalaisseuraa Matilda Castrenista, Tiia Koivistosta ja Sanna Nuutisesta, jotka pelasivat heinäkuussa Ranskassa edellisen naisten arvoturnauksen Evian-mestaruuskilpailun. Trion muuttuminen kvartetiksi on suomalaista golfhistoriaa naisten major-kilpailuissa.

”Onhan se aina kiva, kun Suomi-golf pärjää”, Wikström sanoi.

Naiset pelaavat kauden viidennen ja viimeisen arvoturnauksensa Muirfieldin kentällä North Berwickissä. Kenttä on tuttu miesten major-kilpailuista, mutta naisille sen portti aukenee ensi kertaa turnauskäyttöön.

”Onhan tämä hieno kenttä, ja British Openissa puitteet ovat aina kohdallaan”, Wikstöm kertoi tiistaisen harjoituskierroksen jälkeen.

Skotlannissa pelaajat saavat varautua tuuleen. Muirfieldissä etu- ja takaysillä väylät asettuvat niin, että lyöntejä joutuu puntaroimaan puhurin suunnan mukaan. Välillä tuulee edestä, välillä takaa tai sivulta. Harjoituskierroksella oli kuitenkin skotlantilaisittain lämmin, eikä pipolle ollut käyttöä.

Wikström nauttii turnauksessa poikkeuksellisesta majoituksesta, sillä hän asuu viiden minuutin matkan päässä kisakentästä ja sen naapurissa sijaitsevasta karsintakentästä. Usea muu pelaaja joutuu kulkemaan Edinburghista noin 20 kilometrin päästä.

”Olen pelannut usein tällä alueella Scottish Openissa ja laitoin viestiä tutulle bed and breakfast -paikan pitäjälle, mahtuisiko hänen luokseen. Kävi ilmi, että hän on jo lopettanut majoitustoiminnan ja ottaa vastaan vain vanhoja tuttuja. Meillä kävi tuuri”, Wikström sanoi.

Me-muoto viittasi Wikströmiin ja hänen puolisoonsa Mika Wikströmiin, joka ei kuitenkaan tällä kertaa kanna vaimonsa mailoja. Kentällä ”Unskin” apuna on paikallinen mies, joka oli caddien roolissa jo karsinnassakin.

Wikström on pelannut ammattilaisena 19 vuotta, joten arvoturnauskaan ei häntä enää hätkäytä. Uransa alussa hän katsoi kokeneita ammattilaisia, kuten britti Laura Daviesiä, ylöspäin.

”Suurin osa näistä pelaajista on parikymppisiä. Kunnioitan näitä maailman huippuja, mutta ovathan he nuoria”, 42-vuotias Wikström naurahti.

Wikström myöntää, että kausi on ollut hänelle vaikea, sillä pelistä on puuttunut viimeinen silaus. Kautta on kuitenkin vielä paljon jäljellä, sillä koronakausien jälkeen turnauksiakin on enemmän, ja pelit jatkuvat marraskuulle.

”Täällä ykköstavoite on se, että pääsee pelaamaan myös viikonlopulle”, Wikström sanoi.