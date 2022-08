NFL:n mukaan Deshaun Watsonin olisi oltava pelikiellossa vähintään tuleva kausi.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liiga ilmoitti myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa valittavansa tähtipelinrakentaja Deshaun Watsonin saamasta pelikiellosta.

NFL:n kurinpitäjä Sue L. Robinson määräsi Cleveland Brownsia edustavan Watsonin kuuden ottelun pelikieltoon liigan käyttäytymissääntöjen rikkomisesta.

Peräti 25 naista on nostanut Watsonia vastaan siviilikanteen seksuaalisesta väkivallasta ja sopimattomasta käytöksestä muun muassa hieronnan aikana maaliskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana.

Nykyisin 26-vuotias Watson edusti tuolloin Houston Texansia.

NFL:n sekä pelaajayhdistys NFLPA:n välinen työehtosopimus antaa osapuolille mahdollisuuden valittaa kurinpitopäätöksistä kolmen vuorokauden sisällä.

”NFL ilmoitti pelaajayhdistykselle valittavansa tuomari Robinsonin päätöksestä ja jätti ilmoituksensa tänä iltapäivänä. Komissaari Roger Goodell päättää, kuka käsittelee varoituksen”, NFL kertoi verkkosivuillaan.

Robinson ilmoitti määräämästään kuuden ottelun pelikiellosta 16-sivuisella raportilla. Urheilumedia ESPN kertoi kurinpitäjän linjanneen, että Watson saa käyttää koko loppu-uransa ajan vain seuran määräämiä hierontoja, joihin seura valitsee myös hierojat.

NFL kertoi verkkosivuillaan vaatineensa Watsonille vähintään tulevan kauden mittaista pelikieltoa. Liigan mukaan sen vaatimus löytyi myös raportista.

Watson allekirjoitti tämän vuoden maaliskuussa viisivuotisen ja 230 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen Brownsin kanssa. Allekirjoitushetkellä sopimuksen arvo oli euroissa hieman alle 210 miljoonaa.

Watson menettää osan palkastaan pelikiellon ajalta, mutta sopimus on sorvattu siten, että menetys on mahdollisimman pieni. Ensimmäisen sopimusvuoden palkka on vain 1,035 miljoonaa dollaria, josta kuuden ottelun pelikielto leikkaa 345 000 dollaria.

ESPN:n mukaan Watsonin palkka nousee seuraavalle kaudelle 46 miljoonaan dollariin. Päälle tulee lähes 45 miljoonan dollarin allekirjoitusbonus.

