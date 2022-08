Hopkinsin sopimus SCM Craiovan kanssa on kaksivuotinen.

Maajoukkuekoripalloilija Shawn Hopkins, 27, siirtyy kaksivuotisella sopimuksella Romanian liigan SCM Craiovaan. Hopkins pelasi viime kauden Islannin liigan KK Stjarnanissa.

”Tämä merkitsee mulle koripalloilijana todella paljon. Kesällä on menty kentällä paljon eteenpäin ja tämän sopimuksen myötä muutama lisäaskel. Tämä on hieno mahdollisuus kehittyä ja näyttää mitä kesällä on tehty ja tavoitteeni on olla aina parempi kuin edellisellä kaudella”, Hopkins kertoi tiedotteessa.

BC Nokian kasvatti Hopkins on pelannut 15 miesten maaottelua 3,2 pisteen ja 1,3 levypallon ottelukohtaisin keskiarvoin.

Tulevalla seurajoukkuekaudella Craiova pelaa Romanian liigan lisäksi FIBA Europe Cupin karsintoja.