NFL-tulokkaan käytös ihmetyttää Yhdysvalloissa – aloitti kolme tappelua kolmessa päivässä: ”Tämä on kova laji”

23-vuotias NFL-lupaus Trevor Penning on käynyt toistuvasti joukkuekavereidensa kimppuun New Orleans Saintsin harjoitusleirillä.

NFL-joukkue New Orleans Saintsin 23-vuotias huippulupaus Trevor Penning on aiheuttanut suurta hämmennystä joukkueensa harjoitusleirillä.

Penning on Saintsin ensimmäisen kierroksen varaus viime kevään varaustilaisuudesta. Korkeista odotuksista huolimatta hän on näyttänyt ensimmäisissä harjoituksissa itsestään piirteitä, jotka saavat seurajohdon raapimaan päätään.

ESPN:n mukaan Penning on aloittanut harjoituskentällä kolmessa päivässä jo kolme tappelua. Keskiviikkona hänet ja toinen linjamies Malcolm Roach heitettiin harjoituksista kokonaan ulos.

Maanantaina Penningin ja Payton Turnerin kerrotaan lyöneen toisiaan nyrkein. Myös lauantain harjoituksissa nuorukainen vaihtoi iskuja vastapuolen pelaajan kanssa.

Fox-kanavan urheilupäällikkö Garland Gillen jakoi videon lauantain kähinästä Twitterissä.

Penning joutui selittämään välikohtauksia maanantain harjoitusten jälkeen.

”Tämä on jalkapalloa. Me vain kilpailemme. Tämä on kovien ihmisten kova laji, ja sitä pitää pystyä sietämään. Meillä ei ole mitään toisiamme vastaan, kilpailemme vain”, hän sanoi ESPN:n mukaan.