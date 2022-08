Yleisurheilun EM-kisat alkavat tänään. Keihäänheitto on jälleen miesten ykköslaji, mutta Aleksi Ojala voi yllättää kävelyssä. Naisten menestys lepää kolmiloikan, moukarinheiton ja seiväshypyn varassa. Ilman EM-mitaleja Suomi on jäänyt vain Budapestissä 1966 ja Berliinissä 2018.

Isokaan joukkue ei takaa Suomelle menestystä maanantaina Münchenissä alkavissa yleisurheilun EM-kisoissa, mutta mitalitoivo elää.

Kun laskutikkuna käyttää perinteistä kymmenen prosentin sääntöä, Suomen lähes 70 hengen joukkueesta seitsemällä urheilijalla pitäisi olla mahdollisuus sijoittua lajissaan kahdeksan parhaan joukkoon, jollakin jopa mitaleille.

Suomen Urheiluliiton (SUL) puheenjohtaja Sami Itani on julkisesti luvannut, että jos Suomi ei saa yhtään mitalia tämän kesän kaksista arvokisoista, hän eroaa.

MM-kisoissa Eugenessa suomalaiset saivat neljä pistesijaa. Seiväshyppääjä Wilma Murto ja keihäänheittäjä Lassi Etelätalo olivat kuudensia. Moukarinheittäjä Silja Kosonen oli seitsemäs ja keihäänheittäjä Oliver Helander kahdeksas.

Samat urheilijat Helanderia lukuun ottamatta nousevat esiin myös EM-kisojen mahdollisina mitalisteina ja Itanin puheenjohtajuuden pelastajana.

Ilman EM-mitaleja Suomi on jäänyt vain Budapestissa vuonna 1966 ja Berliinissä vuonna 2018. Huono menestys Berliinissä johti SUL:n silloisen valmennusjohtajan Jyrki Kemppaisen eroon.

Lassi Etelätalo on jälleen Suomen luottourheilija EM-kisoissa.

Mitalitoivot

Miesten keihäänheitto

Lassi Etelätalo väläytti heittokuntoaan viikko sitten Kalevan kisoissa. Hän heitti viimeisellään uransa pisimmän kaaren kahdeksaan vuoteen, 84,62 metriä.

EM-kisojen tuoreessa keihäsrankingissa Etelätalo on tuloksellaan kahdeksas, mutta se tuskin jää h-hetkellä hänen sijoituksekseen.

Valmentaja Leo Pusa sanoo, että Etelätalon parhaat heitot tältä kaudelta ovat tulossa.

”Lassilla on ainekset 86 metrin heittoon. Kalevan kisoissa hänen paras heittonsa oli kolmas heitto. Jos käsi olisi pysynyt suorassa, se olisi mennyt pitemmälle kuin voittoheitto”, sanoo Pusa, joka valmentaa Etelätaloa vielä tämän vuoden.

Edellisissä arvokisoissaan Etelätalo on aina ollut kahdeksan joukossa. Vuonna 2014 EM-kisoissa hän oli neljäs, samoin MM-kisoissa 2019. Tokion olympiakisoissa vuosi sitten hän oli kahdeksas.

Tilastoykkösenä on Tšekin MM-kolmonen Jakub Vadlejch, 90,88. Pusa nostaa mitalisuosikiksi myös toisen tšekkiheittäjän Vítězslav Veselýn (85,97).

”Saksalaiset sen sijaan eivät välttämättä enää pärjää. He ovat heittäneet vuosia kovilla tehoilla, mikä kantaa veronsa”, Pusa sanoo.

Lue lisää: Saksan keihästähdet jättävät EM-kisat väliin

Oliver Helander loukkasi kylkeään Kalevan kisoissa eikä kilpaile Münchenissä. Hänet korvaa Toni Keränen, joka oli mukana myös MM-kisoissa.

Suomen kolmas heittäjä Toni Kuusela on EM-tilastossa kymmenentenä (84,01).

”Eiköhän kelkka nyt vähän käänny, niin luulen”, Kuusela sanoo.

Senni Salminen sai kaksi hyväksyttyä hyppyä Kalevan kisoissa, mutta valmentaja Matti Mononen luottaa suojattinsa EM-kuntoon.

Naisten kolmiloikka

Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen lähtevät EM-kisaan aivan samoista asemista kuin Helander ja Etelätalo. Mäkelä on tilastoissa toisena, Salminen kahdeksantena (14,32).

MM-kisoissa Mäkelä oli karsinnoissa neljänneksi paras kauden parhaallaan (14,48) ja finaalissa yhdeksäs. Edellisissä EM-kisoissa vuosina 2016 ja 2018 Mäkelä oli myös yhdeksäs.

Ukrainalainen tilastokärki (14,74) Maryna Beh’-Romantšuk on tehnyt tuloksensa hallissa.

Valmentaja Matti Mononen sanoo, että Salminen tulee EM-kisoihin huippukunnossa ja että Etelätalon tavoin Münchenissä nähdään kauden paras tulos.

Naisten moukarinheitto

Silja Kosonen ja Krista Tervo selvittivät hienosti MM-kisojen karsinnan, ja sitä samaa odotetaan EM-areenalta. Tervo lähtee kisaan EM-kolmosena (74,40) ja Kosonen kahdeksantena (72,22).

Viime kesänä Kosonen voitti kaiken mahdollisen nuorten arvokisoissa. Debyytti aikuisten MM-kisoissa toi jo pistesijan.

MM-kisoissa kuudenneksi hypännyt Wilma Murto sanoo odottavansa innolla EM-kisoja.

Naisten seiväshyppy

Wilma Murto oli MM-kisoissa kolmanneksi paras eurooppalainen kauden parhaallaan 460 senttiä. Hänen edellään olivat Slovenian Tina Šutej ja Kreikan Aikaterini Stefanidi.

EM-tilastossa turkulainen on yhdeksäntenä, mutta seiväshyppy on taktiikkalaji, jossa säällä on iso merkitys, kun hypätään ulkona. Käytännössä mitä vaan voi tapahtua.

Murron harjoituskaveri ja hyvä ystävä Holly Bradshaw ei kilpaile Münchenissä. Britin seiväs katkesi dramaattisesti MM-kisojen karsinnassa, ja hän putosi finaalista. Hän jäi pois myös Brittiläisen kansainyhteisön kisoista 2. elokuuta.

Kalevan kisoissa Murto hävisi Elina Lampelalle, joka on EM-tilastossa 16:s. Saga Andersson on sijalla 21 mutta oli lähellä jättiyllätystä MM-kisoissa.

Aleksi Ojalan tunteet purkautuivat MM-kävelyssä Eugenessa.

35 kilometrin kävely

Aleksi Ojala jakoi voimansa oikein MM-kävelyssä Eugenessa, jossa hän oli 13:s ja neljänneksi paras eurooppalainen. Müncheniin Ojala tulee tilastokolmosena. Hänen edellään ovat Ruotsin MM-mitalisti Perseus Karlström ja Espanjan Miguel Ángel López.

Ojala on kävellyt tällä kaudella ennätyksensä 2.28.22, mutta tilastoajoilla ei ole kävelyssä isoa merkitystä. Päivän kunto ratkaisee. Jos Ojala pystyy roikkumaan Karlströmin vauhdissa, se voi viedä hänet pitkälle.

Vuoden 1982 Euroopan mestari Reima Salonen valmensi Ojalaa pitkään. Nyt valmentajana on Veli-Matti Ranta. Suomen toinen pitkänmatkankävelijä Veli-Matti ”Aku” Partanen jää pois Münchenistä.

Lue lisää: Kaksi urheilijaa jää pois yleisurheilun EM-joukkueesta

Partasella on pakarassa hermovaiva, joka vaivasi ennen MM-kisoja eikä ole parantunut.

Sara Kuivisto aamulenkillä Kalevan kisoissa Joensuussa.

Pisteurheilijat ja yllättäjät

Naisten 800 metriä

Oli lähellä, että Sara Kuivisto ei olisi kilpaillut lainkaan tänä kesänä. Kuivisto juoksi vuosi sitten olympiakisoissa Tokiossa neljä Suomen ennätystä, kaksi 800 metrillä ja kaksi 1 500 metrillä.

Tällä kaudella Kuiviston piti keskittyä 1 500 metrille, mutta talvella MM-halleissa tullut suolistoloinen pilasi suunnitelman. Porvoolainen oli valittu MM-kisoihin, mutta hän aloitti ulkokautensa vasta niiden jälkeen 26. heinäkuuta Jyväskylässä.

Toissa viikolla Kalevan kisoissa Joensuussa Kuivisto juoksi matkoillaan tuplamestariksi eikä halunnut liikoja muistella hankalaa kevättään.

”Oli useampikin ajatus, että tuleekohan tästä mitään. Oli kaikenlaista kamppailua, mutta en jaksa ajatella niitä vanhoja juttuja. Mennään tätä päivää”, Kuivisto sanoo HS:lle.

Kuivisto juoksee Münchenissä vain 800 metriä. Jostain syystä EM-kisojen ranking ei huomioi Kuiviston olympiakisoissa juoksemaa SE-aikaa 1.59,41, jolla hän on tilastoissa kuudentena.

”Finaalipaikka on ehdoton tavoite. Tämä on viimeinen kesä kasin kimpussa”, Kuivisto sanoo.

Hän olisi päässyt Münchenissä halutessaan myös 1 500 metrille mutta päätti valmentajansa Ari Suhosen kanssa, että 800 metriä on tässä tilanteessa riittävä.

”1 500 metriä vaatii niin paljon kilometrejä alle, että se kulkee. Hallikaudella 1 500 metriä oli jo päämatkani”, Kuivisto sanoo.

Miesten 3 000 metrin esteet

Vatsavaivat ja ravinnon imeytymisongelmat pilasivat Topi Raitasen MM-kisat. Kalevan kisoissa hän juoksi soolona mestariksi hyvällä ajalla 8.21,10. Aika jäi viisi sekuntia hänen ennätyksestään.

EM-kisatilastossa Raitanen on kahdeksantena (8.19,34). Kun Jukka Keskisalo voitti vuonna 2006 esteissä Euroopan mestaruuden, hänellä oli vasta 12:nneksi paras tilastoaika.

Naisten 400 metrin aidat

Viivi Lehikoinen pyyhki MM-kisoissa pölyt Tuija Helanderin 35 vuotta vanhasta Suomen ennätyksestä ajallaan 54,60.

Lue lisää: Viivi Lehikoinen rikkoi vihdoin ikuiseksi tuomitun Suomen ennätyksen: ”Ei enää tarvitse vastata siihen kysymykseen”

Kalevan kisoissa Lehikoinen juoksi vain sileän 400 metrillä, jolla hän kiri Suomen mestariksi. EM-kisoihin Lehikoinen tulee tilastojen kahdeksantena. MM-kisoissa hän oli matkan kuudenneksi paras eurooppalainen, joten vähintään se on Lehikoisen tavoitteena EM-kisoissa.

Alisa Vainio MM-maratonin jälkeen kuukausi sitten Eugenessa.

Naisten maraton

Alisa Vainiolle jäi vain kuukausi aikaa palautua MM-kisojen maratonilta, jolla hän oli 16:s ja neljänneksi paras eurooppalainen.

Valmentaja Jarmo Viskarin mukaan matkasta ja aikaerosta palautuminen ovat menneet hyvin. Vielä MM-kisojen jälkeen Vainio ei ollut täysin varma osallistumisestaan EM-maratonille.

”Tiesimme, että päätös jää hyvinkin myöhään, että kannattaa lähteä. Edessä on paljon kysymysmerkkejä. Sen näkee sitten vasta kisan puolivälissä, miten on lähtenyt menemään. Alisa on hyvä kilpailija”, Viskari sanoo.

Münchenin EM-maratonille on luvassa hellettä. Viskari toivoi, että maanantain juoksun lähtöä olisi aikaistettu, mutta vetoomus ei mennyt läpi.

Naisilla on maratonilla myös neljän hengen joukkuekisa. Vainion lisäksi mukana ovat tuore kympin Suomen mestari Nina Chydenius, Suvi Miettinen ja Annemari Kiekara (o.s. Sandell).

Kiekara kilpaili edellisen kerran radalla arvokisoissa vuonna 1999 MM-kisoissa Sevillassa eli 23 vuotta sitten. Hän karsiutui 5 000 metrin alkuerissä.

Vuonna 2002 Janne Holmén voitti miesten EM-kultaa maratonilla juuri Münchenissä.

Pipo päässä juokseva Samuel Purola pinkoi Kalevan kisoissa suomalaisen kaikkien aikojen kovimman Suomessa juokseman ajan 200 metrillä.

Miesten pikajuoksut

Markus Pöyhönen juoksi Münchenissä vuonna 2002 satasella hienosti neljänneksi. Pöyhöhen oli juoksussa viides, mutta brittivoittaja Dwain Chambers hylättiin myöhemmin dopingrikkeen takia.

Sen jälkeen miesten pikajuoksuissa ei ole nähty vastaavaa suomalaismenestystä. Tommi Hartonen pääsi samoissa kisoissa välieriin 200 metrillä.

Münchenin olympiastadionilla juoksee 20 vuotta myöhemmin kaksi suomalaista miessprintteriä, Samuel Samuelsson 100:lla ja Samuel Purola 200 metrillä. Lisäksi miehillä on pikaviestijoukkue.

Samuelsson ja Purola ovat juosseet tänä kesänä matkoillaan Suomen ennätykset: Samuelsson 10,16 ja Purola 20,45. EM-tilastoissa molemmat ovat 16. sijalla ja menossa välieriin.

Kalevan kisoissa Purolan voittoaika 20,62 oli kaikkien aikojen kovin suomalaisen juoksema aika Suomessa.