Oliver Solbergin perjantai lähti todella huonosti käyntiin, kun hän ajoi ensimmäisen erikoiskokeen ensimmäisestä mutkasta ulos.

Jyväskylän MM-rallissa on toinen kisapäivä käynnissä. Päivä alkoi kello 8 Laukaan erikoiskokeella, eikä aikaakaan, kun Hyundain nuori ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ajoi ulos.

Solberg ei ehtinyt ajaa montaa sataa metriä, kun auto kiepsahti katon kautta heti avausmutkassa.

Kuljettajan Twitter-tilin mukaan kuljettaja ja kartanlukija selvisivät hurjasta ulosajosta vammoitta.

MM-sarjaan ylivoimaisesti johtava Toyotan Kalle Rovanperä oli pätkällä vasta kuudenneksi nopein. Pohja-ajan Laukaan pätkällä teki Hyundain Ott Tänak, joka jätti Rovaperän 6,3 sekunnilla.

Toyotan Esapekka Lappi oli Laukaan erikoiskokeella toiseksi nopein 2,7 sekuntia Tänakia perässä.

Kokonaistilanteessa Tänak on johdossa 5,3 sekuntia ennen Lappia. Toyotan Elfyn Evans on kolmantena 0,7 sekuntia suomalaisen perässä. Rovanperä on kuudennella tilalla 7,8 sekuntia kärkeä perässä.

Jyväskylän MM-rallissa ajetaan perjantaina yhteensä yhdeksän erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina.