Pelättyä sabotaasia ei nähty ainakaan, kun Nikolai Grjazinin kisa loppui testierikoiskokeelle.

Venäläiskuljettajien osallistuminen Jyväskylän MM-ralliin on herättänyt paljon keskustelua. Monissa muissa lajeissa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisoikeus on evätty Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Suomen MM-rallissa on kuitenkin mukana muutama venäläinen. RC5-sarjassa ajava Vitali Antonov sekä RC2-luokassa Skodalla ajava Nikolai Grjazin ja hänen kartanlukijansa Konstantin Aleksandrov.

He ovat kilpailussa, koska ralli järjestetään Kansainvälisen autoliiton Fian sääntöjen ja ohjeistusten mukaan. Suomen autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry ei voi evätä heidän osallistumistaan.

Kaksi venäläistä päätyi kuitenkin ulos kisasta jo ennen virallisten osuuksien alkua, kun Grjazinin matka loppui torstaiaamuna testierikoiskokeelle.

Ulosajo ja katolleen päätyminen rikkoivat auton niin, etteivät Grjazin ja hänen kartanlukijansa Aleksandrov voineet enää jatkaa itse kilpailuun.

Tilanteesta on ladattu video Youtubeen, jossa paikalla ollut rallikansa on heti tarkastamassa, että sisällä olijoilla on kaikki hyvin. Sen jälkeen yleisö auttaa kääntämään katolleen päätyneen auton ympäri ja työntää sen takaisin tielle.

”Kyllä suomipoika aina jaksaa vähän naapurin autoa työntää”, videolla joku toteaa.

Kisajärjestäjä kertoi torstaina, että paikalla on varauduttu siihen, että yleisö mahdollisesti protestoi venäläiskuljettajia. Yksi pelko oli, että autoja voidaan esimerkiksi heittää kivillä.

Lue lisää: Suomen MM-rallin katsojia kielletään provosoimasta venäläisiä kuljettajia: ”Kyllä sen järjestysmiehet havaitsevat”

Kilpailusta vastaavan AKK-Motorsport ry:n toimitusjohtaja Riku Bitter sanoi torstaina HS:lle, että provosointeihin on varauduttu, mutta Bitterillä riitti luottoa ralliyleisöön.

”Uskon, että rallikansa on kuitenkin tullut rallia katsomaan ja pidättäytyy tällaisista mahdollisista provosoinneista”, Bitter sanoi.