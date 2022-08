Jalkapallojätti FC Barcelona on pahoissa talousvaikeuksissa, mutta uusia pelaajia hankitaan lähes viikoittain. Miten se on mahdollista?

Maalitykki Robert Lewandowski: hinta 50 miljoonaa euroa, laitapelaaja Raphinha: 58 miljoonaa, toppari Jules Koundé: 45 miljoonaa.

Espanjan jalkapallojätti FC Barcelonan on jo pitkään ollut talousvaikeuksissa, mutta silti seura on käyttänyt yli 150 miljoonaa euroa kesän hankintoihin myymättä itse juuri ketään. Miten tämä on mahdollista?

Barçan talousvaikeudet nousivat isoksi puheenaiheeksi vuoden 2021 elokuussa, kun seuraikoni Lionel Messiä ei voitu pitää seurassa sarjan palkkakaton tultua vastaan. Messi lähti, rahaongelmat jäivät.

Ongelma on tiivistetysti se, että Euroopan jalkapalloliiton Uefan sääntöjen mukaan seura ei saa kuluttaa enempää kuin sisään tulee rahaa. Lisäksi Espanjan liigassa on seurakohtainen palkkakatto, joka määrittyy suhteessa tuloihin.

Espanjan La Liga julkisti seurojen palkkakaton Messi-tapauksen yhteydessä, ja Barcelonan kohdalla se oli 97 miljoonaa euroa. Seura hankki tästä huolimatta viime talvena tukun uusia pelaajia, ja maaliskuussa La Liga ilmoitti, että Barçan palkkakatto oli –144 miljoonaa euroa, eli palkkakuluja tuli pienentää 144 miljoonalla eurolla.

Ja mitä tapahtui?

Viime vuosien kovin maalitykki Lewandowski saapui Bayern Münchenistä, taiturimainen laitapelaaja Raphinha hankittiin Leedsistä, ja Ranskan maajoukkuetoppari Koundé Sevillasta. Lisäksi ilmaissiirrolla ”Blaugranaan” tulivat Franck Kessié AC Milanista ja Andreas Christensen Chelseasta.

Rahaa kassaan ei pelaajamyynneistä juuri kilahtanut. Aston Villa maksoi Philippe Coutinhosta 20 miljoonaa ja Sporting Francisco Trincaosta kolme miljoonaa.

Lähtijöiden listalla ovat lainapelaajat Luuk de Jong ja Adama Traoré, veteraani Dani Alves ja muutama rivimies.

Palkkakulut eivät siis nopealla laskutoimituksella ole voineet pienentyä, eikä tili ole lihonut pelaajamyynneistäkään, päinvastoin.

Miten yhtälö on mahdollinen?

Kauppaamalla tulevaisuutta.

Barcelona on myynyt La Ligan televisiointioikeuksista tulevia rahoja kansainväliselle sijoitusyhtiölle Sixth Streetille.

Ensin yhtiö osti 10 prosenttia Barcelonan seuraavan 25 vuoden tv-rahoista kesäkuun lopussa. Hinta oli 207,5 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Sixth osti vielä 15 prosenttia lisää, ja hinta oli ESPN:n mukaan noin 320 miljoonaa.

ESPN arvioi, että Sixth saa 25 vuodessa noin miljardin Barcelonan tv-tuloina, eli plussaa tulisi noin 500 miljoonan euron verran.

Tämän lisäksi seura myi 25 prosenttia Barça Studiosista, joka hallinnoi seura digitaalista liiketoimintaa ja audiovisuaalisia tuotantoja. Ostaja oli Socios.com, joka maksoi sata miljoonaa euroa.

Jo maaliskuussa julkistettiin Barcelonan ja suoratoistopalvelu Spotifyn sopimus, joka tuo katalaaneille noin 70 miljoonaa euroa vuodessa seuraavan neljän vuoden ajan ja 20 miljoonaa euroa vuodessa sitä seuraavien kahdeksan vuoden ajan.

Rahaa siis tulee – ja tarpeeseen, sillä tietojen mukaan seuran pitää edelleen keventää palkkabudjettiaan merkittävästi saadakseen rekisteröityä kaikki haluamansa pelaajat ensi kaudelle. Aikaa on 1. syyskuuta asti.

Frenkie de Jongin myyminen keventäisi Barcelonan palkkabudjettia merkittävästi.

Päähuomio on joukkueen kirkkaimpiin tähtiin kuuluvassa Frenkie de Jongissa. Keskikenttäpelaaja on suostunut jo aiemmin siirtämään osan palkastaan maksettavaksi tulevina vuosina. Tietojen mukaan Barcelona on aiemmilta kausilta velkaa noin 17 miljoonaa euroa de Jongille.

Hollannin maajoukkuemies ansaitsee arvioiden mukaan jopa lähemmäs 30 miljoonaa kaudessa. Ei siis ihme, että Barçaa houkuttelee miehen myyminen.

Manchester Unitedin kanssa päästiin tietojen mukaan heinäkuussa jo sopuun 85 miljoonan euron siirtosummasta, mutta de Jong ei itse ole ollut halukas siirtymään joukkueeseen, joka ei pelaa Mestarien liigaa. Toinen merkittävä syy siirron takkuamiseen lienee de Jongin saatavat Barcelonalta.

Muitakin palkkatoimia tarvitaan, mutta de Jongin lähdön merkitys olisi taloudellisesti suurin. Tähdistä myös Pierre-Emerick Aubameyang ja Memphis Depay ovat kaupan, jos halukkaita ottajia löytyy.

Eri asia on sitten urheilullinen menestys. Barçan puheenjohtaja Joan Laporta on perustellut hankintoja kilpailukyvyn säilyttämisellä ja sitä kautta yleisön kiinnostuksen ylläpitämisellä.

Nähtäväksi jää, löytyykö tasapaino ja mihin taloudellinen riskinotto seuran lopulta vie.