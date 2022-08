Nykysääntöjen mukaan joen saa ylittää vaikka uimalla, jos sitä ei ole merkitty karttaan kielletyksi alueeksi.

”Käsittämätön moka”, kirjoitti takavuosien arvokisasuunnistaja ja sittemmin ratamestarina toiminut Tuomo Mäkelä perjantaina Twitterissä.

”Tuntuu väärältä”, sanoi Norjassa suunnistusvalmentajana toiminut espanjalainen Raul Ferra.

Tässä pari kannanottoa kohussa, joka syntyi ratamestarityöskentelystä torstain pitkän matkan kilpailussa EM-kisoissa Virossa.

”En muista tällaista soppaa tapahtuneen aiemmin”, sanoi joensuulainen huippusuunnistuksen asiantuntija Börje Vartiainen lauantaina HS:lle.

Vartiainen on yksi Suomen ansioituneimmista ratamestareista ja on toiminut siinä roolissa muun muassa Sotkamon MM-kisoissa vuonna 2013, Jukolan viestissä vuonna 2000 sekä useissa SM-kisoissa.

Vartiaisella on vertailupohjaa, sillä hän on kiertänyt lähes kaikki lajin arvokisat vuodesta 1987 lähtien ja on nytkin paikalla Virossa.

”Koskaan ei ole noussut tällaista kiellettyyn alueeseen ja ratamestarityöhön liittyvää polemisointia”, Vartiainen sanoi.

Vartiaisen mukaan kyse oli käytännössä siitä, että EM-kisojen pitkän matkan ratamestari ei tiennyt joen ylittämiseen liittyviä nykysääntöjä.

Kilpailualuetta Rakveren seudulla halkoi joki. Vanhojen karttojen perusteella muun muassa Suomen joukkueessa osattiin spekuloida aivan oikein, että sekä miesten että naisten radan pisimmällä, noin kolmen kilometrin mittaisella rastivälillä tuo joki ylitettiin.

Joen yli oli pitkälle rastivälille rakennettu kaksi siltaa noin kilometrin päähän toisistaan. Tämä kertoi osaltaan Vartiaisen mukaan siitä, että ratamestari ei ollut perillä nykysäännöstä, että joen saa ylittää mistä tahansa, jos jokea ei ole merkitty karttaan kielletyksi alueeksi.

”Tässä kävi niin, että ratamestari ei tuntenut lajisääntöjä eikä valvoja tuntenut lajisääntöjä.”

Ennen kilpailua joukkueenjohtajien kokouksessa asia oli Vartiaisen mukaan esillä, ja mahdollisesti kielimuurin takia herätti joissakin joukkueissa hämmennystä niin, että tieto ei kulkenut urheilijoille asti.

Toiselle sillalle johti tulosuunnassa tie, mutta sen hyödyntäminen oli estetty kielletyllä alueella, joka oli merkitty tietysti karttaan mutta myös maastoon.

Lopputulos oli se, että monet suunnistajat kiersivät kielletyn alueen vasemmalta ylittäen joen. Siihen ei tarvittu uimista eikä kartan pitämistä hampaissa, vaan kahlaaminen riitti. Vettä oli raporttien mukaan enintään vyötäröön asti.

Jotkut suunnistajat, muun muassa miesten EM-pronssia saanut Elias Kuukka, kiersivät kielletyn alueen juoksemalla joessa lähellä sen rantaa niin, että vettä oli vain säären puoliväliin.

Mutta ratamestarin ideana oli ilmeisesti se, että kielletty alue pitäisi kiertää oikealta, ja siten ylittää joki siltaa pitkin. Tämä vaihtoehto oli hitaampi, mutta siitä huolimatta kisan lopulta voittanut Ruotsin Martin Regborn valitsi sen.

Vartiainen tuntee erittäin hyvin Suomen nykyisen päävalmentajan Thierry Gueorgioun, koska ranskalainen edusti koko huippu-uransa ajan joensuulaista Kalevan Rastia, jonka edustusryhmää Vartiainen veti pitkän jakson.

”Ymmärtääkseni juuri Thierry oli ottanut joukkueenjohtajien kokouksessa vahvasti esille sen, että saako joen ylittää. Suomen joukkue tiesi, että joen voi ylittää.”

Tästä huolimatta, syystä tai toisesta, suomalaisista ainakin Miika Kirmula (miehissä 10:s) ja Enni Jalava (naisissa 12:s) kiersivät kielletyn alueen pidempää reittiä oikealta.

Vartiainen sanoi kysyneensä asiaa Suomen joukkueesta, koska Kirmula edustaa Kalevan Rastia.

”En ole saanut siihen vastausta. Näyttäisi siltä, että voittaja Regborn teki tässä tietoisen valinnan ja kiersi, koska näihin tilanteisiin liittyy aina riskejä. Jos joen vesi on kylmää, se voi kangistaa ja märissä kamppeissa ei ole niin kiva juosta.”

Vartiainen kertoi, että vielä kisan aikana ratamestari oli sanonut kenttähaastattelussa, että joen muualta kuin merkatuilta ylityspaikoilta ylittäneet hylätään.

”Sitten häntä käytiin vähän valistamassa, ja ääni muuttui kellossa.”

Pronssimitalisti Elias Kuukan henkilökohtainen valmentaja Seppo Väli-Klemelä muistutti, että nykysääntöjen mukaan joen voi ylittää vaikka uimalla.

Kuudesta mitalistista vain Regborn kiersi pitkällä rastivälillä kielletyn alueen oikealta.

Joki ylitettiin myös toisen kerran mutta selvästi lyhyemmällä rastivälillä. Siellä Regbornin lisäksi myös naisten kisan voittaja Venla Harju ylitti joen siltaa pitkin, mutta muut mitalistin menivät suorempaa reittiä kahlaten joen yli.

”Onneksi tämä ei ratkaissut kärkisijoja. Kyllä kilpailijoiden pitäisi tietää säännöt. Kenellekään ei olisi pitänyt olla epäselvää, etteikö sinne jokeen saanut mennä. Mutta se on outoa, jos joukkueen sisällä ei ollut informoitu, että se joki oli matala”, suunnistuksen monitoimimiehenä tunnettu Väli-Klemelä sanoi.

Väli-Klemelä totesi, että Gueorgiou tunnettiiin muun muassa 14 MM-kultaa tuoneella urallaan siitä, että hän oli erittäin pedantti kilpailuun valmistautumisessa.

”Kun Suomella on päävalmentajana Thierry, niin tällaiset asiat eivät varmasti jää käsittelemättä”, sanoi Väli-Klemelä, joka Vartiaisen tavoin seuraa kisoja paikalla Virossa.