Suomi pelasi Kanadassa kaksi nousujohteista ottelua ja on valmis MM-urakkaan.

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Kanadassa toisenkin MM-kilpailuja edeltävän harjoitusottelunsa. Nuoret Leijonat kukisti lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvallat maalein 5–2.

Maalivahti Juha Jatkola lukeutui Suomen sankareihin, kun hän venyi kiekon tielle 45 kertaa. Nuoret Leijonat käänsi pelin toisessa erässä Roby Järventien (1+1) ja Topi Niemelän ylivoimamaaleilla. Aatu Räty paalutti johtoa 4–2-osumalla ja viimeisteli vielä päätöserässä loppulukemat.

Edellisyönä Suomi nousi 2–1-jatkoaikavoittoon Ruotsista, joten harjoitusottelut sujuivat tuloksellisesti hyvin.

”Oli kaksi kovaa peliä, jotka tekivät hyvää meille. Ymmärrämme, että on kova vaatimustaso, kova tempo ja kova kamppailupeli. Myös yksittäisten tilanteiden vaatimustaso on melkein NHL-tasoa. On niin hyviä pelaajia. Niin kuuluu ollakin, kun kohta moni näistä pelaa NHL:ssä”, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen summasi Jääkiekkoliiton haastatteluvideolla.

Kasper Simontaival (1+1) teki avauserässä 1–0-johdon Suomelle, mutta Yhdysvallat tasoitti ja pääsi johtoon. Nuoret Leijonat osoitti jälleen kirikykyä.

”Olemme aloittaneet molemmat pelit vähän heikosti, mutta olemme pystyneet parantamaan paljon. Parantaminen on koko tapahtuman teema. Se, kuka pystyy parantamaan eniten, menestyy. Olemme näissä harjoitusotteluissa osoittaneet, että pystymme parantamaan”, Pennanen tuumi.

Yhdysvallat on hallitseva maailmanmestari tammikuulta 2021. Viime vuodenvaihteessa kisat keskeytettiin parin pelikierroksen jälkeen koronapandemian takia, ja ne pelataan alusta lähtien uudelleen Edmontonissa.

Suomi aloittaa MM-urakkansa keskiviikon vastaisena yönä ja kohtaa Latvian. Alkusarjassa vastassa ovat myös Tšekki, Slovakia ja kisaisäntä Kanada.

