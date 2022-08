Montrealin mastersin ensimmäisellä kierroksella riittää mielenkiintoa. Turnauksen pääsarjat käynnistyvät maanantaina.

Suomen ykköspelaaja Emil Ruusuvuori saa tuulahduksen tenniksen nostalgiaa, kun hän kohtaa Montrealin masters 1000 -turnauksessa sveitsiläisen Stan Wawrinkan.

Wawrinka, 37, kuului parhaimmillaan tenniksen supertähtiin ja oli oikeastaan ainoa pelaaja, joka pystyi hetkittäin murtamaan Rafael Nadalin, Novak Djokovicin, Roger Federerin ja Andy Murrayn tiiviin nelikon.

Pitkällä urallaan Wawrinka pelasi muutamia upeita otteluita. Yksi makeimmista oli Australian avointen puolivälierä 2014. Wawrinka kaatoi neljässä tunnissa ja viidessä erässä Djokovicin.

Loppu oli historiaa, kun Wawrinka voitti muutamaa päivää myöhemmin uransa ensimmäisen grand slam -turnauksen.

Djokovic liittyi usein Wawrinkan uran tähtihetkiin, kun sveitsiläinen voitti serbin Ranskan avointen loppuottelussa 2015 ja uusi temppunsa US Openin finaalissa 2016.

Noin puolitoista vuotta sitten Wawrinka joutui jalkaleikkaukseen, josta hän viestitti hyvin toiveikkaana palaavansa kentille muutamassa viikossa. Lyhyeksi ajaksi hän palasikin harjoittelemaan, kunnes joutui uuteen leikkaukseen. Kyseessä oli taas sama vasen jalka.

Paluu koitti vihdoin tänä vuonna Marbellan haastajatason turnauksessa, vaikka kisa jäikin yhteen otteluun. Ruotsin Elias Ymer sai kunnian osoittaa, kuinka vaikeaa palaaminen huipulle voi olla.

”Luulin, että se olisi muutaman viikon juttu, mutta se olikin vuosi, joka sisälsi paljon epävarmuutta. Se [vuosi] oli uskomattoman pitkä ja raskas”, Wawrinka kuvasi toipumistaan ATP:n verkkosivuilla.

Wawrinka on voittanut urallaan noiden kolmen grand slam -turnauksen lisäksi 13 muuta ATP-kiertueen kilpailua. Hänen välillä melko isoihinkin riskeihin perustuva pelinsä ei jätä ketään kylmäksi, ja varsinkin hänen näyttävä yhden käden rystylyöntinsä on tuttu jokaiselle, joka on nähnyt hänen pelaavan.

Paluunsa jälkeen Wawrinka on ehtinyt pelata kymmenen ottelua, joissa on kertynyt kolme voittoa. Hänen ATP-rankkauksensa on valunut 288:nneksi, vaikka kävi vieläkin alempana.

Wawrinka rankkaus ei riittäisi masters-tason turnauksiin, mutta hän sai niin sanotun pr-paikan Montrealiin. Ruusuvuoren ATP-sijoitus on 46 ja nousee maanantaina kaksi sijaa, mutta tällaisessa kohtaamisessa rankkauksilla ei ole merkitystä.