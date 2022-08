Niilo Stenvall, 17, pystyy polkupyörällään temppuihin, jotka tuntuvat mahdottomilta. Video näyttää, kuinka taitava Suomen paras trialpyöräilijä on.

Mahdotonta, kunnes joku sen tekee. Sanonta tulee väistämättä mieleen tamperelaisella hiekkakukkulalla, jolle on rakennettu kivinen puisto.

Näky on erikoinen: isoja kivenlohkareita, kapeita betonimuureja, maasta törröttäviä kivipaaluja, betonisia tierumpuja kyljellään ja päällekkäin pinottuina.

Yhden betonirummun päällä hyppii nuori mies pyörällään. Hän hakee takarenkaallaan loikkien tasapainoa, laskee eturenkaan hieman alemmas ja ponnistaa.

Maallikon silmin hyppy noin 2,5 metrin päähän yhtä korkean tierumpupinon päälle näyttää mahdottomalta, mutta Niilo Stenvall laskeutuu taidokkaasti eturenkaalla rummun reunalle ja hypähtää sitten kevyesti sen päälle takarenkaan varaan.

Kuin parkouria pyörällä.

Tasapainon lisäksi tarvitaan voimaa erityisesti keskivartalossa ja jaloissa.

Stenvall, 17, on trialpyöräilijä, ja Tampereen Viialassa sijaitseva pyöräpuisto on hänelle kuin toinen koti.

”Treenaan pyörän selässä neljä kertaa viikossa, ja yksi treenikerta kestää pari tuntia.”

Stenvall on trialpyöräilyn ylivoimainen ykkönen Suomessa. Maailmancupissa paras sijoitus on 11:s, ja junioreiden MM-kisoista irtosi vuosi sitten neljäs sija.

Stenvallin harrastus alkoi seitsemänvuotiaana, kun eri lajien seurat kutsuivat koululaisia tutustumiskäynnille. Trialissa oli mukana paljon mopoilijoita ja Stenvallin lisäksi kolme poikaa polkupyörillä. Stenvall innostui lajista välittömästi, ja joulun välipäivinä kotiin saapui mieluisa lähetys Ranskasta.

Ensimmäinen trialpyörä maksoi yli 700 euroa mutta kuvauspäivänä alla ollut jo runsaat 3 000 euroa. Selvästi parempia ei Stenvallin mukaan oikeastaan ole tarjolla.

Pyöriä on ollut sittemmin useita, mutta 20 tuuman rengaskoko on pysynyt samana alusta asti. Trialissa kilpaillaan 20- ja 26-tuumaisten sarjoissa, ja pyörässä kasvaa kuskin mukana vain akseliväli.

”Joku ehkä luulee, että isommalla pyörällä pääsee isommista paikoista, mutta se on ihan yhtä vaikeaa. Jos on isompi ajaja, isompi tuumakoko voi sopia paremmin. Muuten joutuu ajamaan ihan kyyryssä.”

Ylös päästäkseen joutuu vähän aikaa roikkumaan eturenkaan varassa ennen ponnistusta.

Pyörätrialissa ajetaan ennalta määriteltyä rataa ja vältetään koskemasta maahan tai esteisiin jaloilla, polkimilla tai pyörän pohjapanssarilla. Esteet voivat olla lähes mitä tahansa luonnonkivistä betonielementteihin ja puunrungoista traktorinrenkaisiin.

Virheettömästi ajetuista osuuksista saa pisteitä, ja eniten pisteitä kerännyt voittaa. Rataan pääsee tutustumaan vain kävellen, eli haasteista pitää suoriutua ensi yrittämällä.

Tasapaino ja kehonhallinta ovat menestymisen elinehtoja, mutta hieman alle kahdeksan kilon painoinen pyörä ei liidä esteeltä toiselle pelkällä tasapainolla. Voimistelua kymmenvuotiaaksi asti harrastaneella Stenvallilla onkin ollut kolmen vuoden ajan fysiikkavalmentaja.

”Käyn kuntosalilla kolme kertaa viikossa treenaamassa ponnistusvoimaa ja monipuolisesti muutakin. Kestävyyttä ja voimaa tarvitaan ja lisäksi keskittymiskykyä.”

Vielä vuosituhannen alussa trialia ajettiin pääasiassa metsäradoilla, missä luonnonolosuhteet muodostivat reitit ja haasteet. Yleisön houkuttelemiseksi kisat siirrettiin kuitenkin vähitellen kaupunki­ympäristöön rakennetuille radoille.

Suomessa kisoja järjestetään Tampereen lisäksi Jyväskylässä, Paraisilla ja Kirkkonummella, jossa kisataan metsässä. Stenvall pitää metsässä ajamisesta, vaikkei sinne kovin usein suuntaakaan.

”Se on kivaa vaihtelua.”

” ”Kerran on murtunut käsi peukalon tyvestä.”

Tasapaino on trialpyöräilyssä tärkein ominaisuus.

Vaikka trialpyöräily näyttää etenkin huipputasolla isojen hyppyjen vuoksi hurjalta ja jopa vaaralliselta touhulta, sattuu vakavia loukkaantumisia erittäin harvoin.

Vähäisiä loukkaantumisia selittävät vauhdin puute ja vaikeustason nostaminen asteittain. Kukaan ei aloita jättihypyistä.

Ainoa pakollinen turvavaruste on kypärä. Stenvall käyttää lisäksi säärisuojia ja selkäpanssaria. Etenkin nuoremmat juniorit käyttävät myös joustavia polvi- ja kyynärsuojia.

”Kerran on murtunut käsi peukalon tyvestä.”

Stenvall on ollut isänsä kanssa useita kertoja lajin mahtimaassa Espanjassa leirillä, ja ajaminen on parantunut pienillä vinkeillä kerta toisensa jälkeen. Vaikka lajin tekniikat ovat olleet hallussa jo muutaman vuoden, löytyy silti yksi kehittämiskohde ylitse muiden: väärän jalan siirtoliikkeet.

”Yleensä ajetaan aina tietty jalka edessä. Minulla se on oikea. Välillä radoilla on kuitenkin esteitä, joissa oikean jalan edessä on jokin patti tai jotain muuta, eli olisi parempi hypätä vasen jalka edellä. Se on paljon vaikeampaa, kun on tottunut tasapainottelemaan ja ponnistamaan toisinpäin. Olisi hyödyksi osata molemmin päin.”

Ponnistusvoimaa nuorelta mieheltä löytyy. Siitä kertoo sivusuunnassa tehty korkeushyppyennätys 145 senttimetriä. Siis pyörän kanssa. Paikaltaan.

Pituussuunnassa Stenvallilta onnistuu peräti kolmen metrin esteväli, vaikka sellaisia on harvemmin maailmancupin kisoissa. Yleensä hyppyjä vaikeutetaan tekemällä lähtö- tai alastulopaikasta haastavampi. Esimerkiksi terävältä kiveltä ponnistaminen vaatii paljon enemmän tasapainoa kuin tasaiselta ja leveältä alustalta.

Ponnistusvoiman merkitystä ei silti pidä aliarvioida.

”Se auttaa, jos pääsee korkeammalle, koska silloin ei tarvitse ponnistaa täysillä.”

” ”Mieluummin pärjään kisoissa hyvin tässä vaiheessa.”

Pitkät hypyt ovat trialin peruselementti.

Vaikka esteillä ei aina tarvitse panna kaikkea peliin, maailman huipulle ei nousta ilman ponnisteluja. Ei, vaikka trialpyöräily onkin varsin pieni laji. Lajin koosta kertoo jotain se, että edes maailman parhaat eivät elä kisoista saatavilla palkintorahoilla.

Ammattilaiseksi voi silti nykyään päästä sosiaalisen median ansiosta. Esimerkiksi erilaisia pyörätemppuja tekevällä itävaltalaisella Fabio Wibmerillä on Youtubessa yli seitsemän miljoonaa tilaajaa ja Instagramissa yli kaksi miljoonaa seuraajaa.

Wibmer oli esimerkiksi heittämässä voltteja pyörällä Red Bullin F1-auton yli Monacon osakilpailussa toukokuussa.

Stenvallin lukemat tulevat kaukana perässä, taituruus ei niinkään. Tähteys sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan siinnä nuorukaisen silmissä.

”Mieluummin pärjään kisoissa hyvin tässä vaiheessa.”

Stenvall ei heittele voltteja formula-autojen yli, mutta yksi messuesiintyminen on kalenterissa tuomassa hieman rahaa ja näkyvyyttä. Ajamisen vuosibudjetti on noin 20 000 euroa, joten raha tulee tarpeeseen.

Lähiaikojen tavoitteita ovat pyöräsponsorin saaminen ja luonnollisesti kisamenestys. Maailmancupin osakilpailun finaaliin, eli kuuden joukkoon pääsemisen Stenvall mainitsee lähiajan tavoitteeksi, ja reilu viikko haastattelun jälkeen tavoite toteutuu.

Kööpenhaminan maailmancupin osakilpailussa Stenvall ajaa koko joukon selvästi nuorimpana kuuden parhaan joukkoon.

Finaaliin valmistautumista häiritsi kuitenkin tekniset ongelmat, kun pyörästä hajosi ketjunkiristäjä. Lopulta varapyörään piti vaihtaa etuhaarukka ykköspyörästä.

Stenvall jää kuudenneksi, mutta vaikeuksista huolimatta neljäs sija jää vain 30 pisteen – eli kolmen portin selvittämisen – päähän. Hampaankoloon jääneitä paikkoja pääsi kisan jälkeen vielä ajamaan.

”Ihan mukava tapahtuma, ja nälkää jäi seuraaviin haasteisiin”, Stenvall totesi Kööpenhaminan raatihuoneentorilla järjestetystä kilpailusta.

Jalat maassa – tai oikeastaan tiukasti polkimilla.

Trialpyöräilyn aikuisten ja junioreiden MM-mitalit jaetaan Abu Dhabissa 11. marraskuuta.