Pyöräkolari esti osallistumisen Jukka-Pekka Kaupin ja Juho-Pekka Petäjäniemen kaksikolta.

Soudun Euroopan-mestaruuskilpailut käynnistyvät tämän viikon torstaina Münchenissä, mutta lähtökohdat suomalaisille perinteikkäässä lajissa eivät ole kullanhohtoiset.

Mukana on vain kaksi urheilijaa: naisten yksikössä Eeva Karppinen ja miesten kevyessä yksikössä Kasper Hirvilampi, jotka kumpikin ovat viettäneet kilpailijoistaan eroavan harjoitusjakson.

Hirvilampi oli heinäkuussa koronan uhri, minkä jälkeen harjoittelu on kuitenkin sujunut ongelmitta.

”Treenit itsessään ovat olleet varsin nousujohteisia taudin jäljiltä ja lähdenkin luottavaisin mielin kisoihin. Kilpailu tulee olemaan kovaa, ja onkin hienoa päästä taas viivalle”, Hirvilampi sanoi Melonta- ja soutuliiton tiedotteessa.

Karppisen syy on sen sijaan iloinen, sillä hänelle syntyi neljä ja puoli kuukautta sitten toinen lapsi. Nainen palasi harjoituksiin vain kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen ja kilpaili jo kesäkuussa PM-vesillä.

”Lähdin kesään paineettomasti ja olenkin yllättynyt, miten nopeasti palautuminen normaalivauhteihin on tapahtunut. Nyt takana on hyvä treenijakso, ja innolla odotan kisoja. Tavoitteena on soutaa kisa kerrallaan mahdollisimman kovaa ja nauttia”, Karppinen kertoi.

Eeva Karppisella virtaa suonissaan todellista soutajaverta, sillä hänen isänsä on kolminkertainen soudun olympiavoittaja Pertti Karppinen.

Suomen edustajiksi oli valittu myös kaksikko Jukka-Pekka Kauppi – Juho-Pekka Petäjäniemi, mutta Kauppi loukkaantui pyöräkolarissa niin, että lääkärin arvion mukaan EM-kilpailuihin osallistuminen ei ole mahdollista.

EM-kisat ovat oiva näytön paikka ja välietappi noin kuukauden päässä odottaviin MM-kisoihin.