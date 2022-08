HIKF:n päävalmentaja Ville Peltonen uskoo, että sarjan tasaisuus on myös tulevan kauden teema.

Helsingin IFK:n jääkiekkokausi alkaa harjoitusotteluiden osalta keskiviikkoiltana, kun joukkue kohtaa viime kauden sarjan yllättäjän Mikkelin Jukurit. Joukkue on ollut jäällä viime viikon alusta alkaen, ja ennen ensimmäistä peliä koossa on noin kymmenen jääharjoitusta.

HIFK:n päävalmentajana jatkava Ville Peltonen sanoo, että joukkueen terveystilanne on tällä hetkellä hyvä.

”Pieniä vaivoja on, mutta ei mitään isompaa. Tällä hetkellä toivotaan, että kaikki tulevat terveiksi ennen kuin sarja alkaa, mutta siihen on vielä paljon aikaa. Voi sattua ja tapahtua.”

HIFK joutui viime kauden loppupuolelle asti taistelemaan joukkueessa olleiden koronavirustapausten takia. Lähtijöiden lista tähän kauteen näyttää varsin isolta, mutta osin kyse on siitä, että koronareserviä puretaan.

”Kauden lopussa meillä ei ollut ylimääräisiä pelaajia kuin muutamassa viimeisessä pelissä, muuten mentiin niillä, jotka olivat terveinä. Hyvä, että reserviä oli”, Peltonen sanoo.

Tulevaksi kaudeksi HIFK:hon ovat saapuneet esimerkiksi Liigassa aiemmin tutuiksi tulleet puolustajat Otso Rantakari ja Ilari Melart sekä Liigaan ensi kertaa saapunut Eddie Larsson. Hyökkäyksessä tehoja odotetaan esimerkiksi jo viime kaudella Jokereista tulleelta Iiro Pakariselta sekä Liigan maalipörssin ennen ulkomaille lähtöään voittaneelta Julius Nättiseltä.

Liigaan on tullut alkavaksi kaudeksi lukuisia laadukkaita pelaajia, kun Venäjän aloittama hyökkäyssota pani KHL:n pelaajamarkkinat uusiksi. Itänaapuriin on päätynyt vain kourallinen pelaajia länsimaista.

HIFK:n kilpailijoista esimerkiksi Tappara sai KHL:stä takaisin keskushyökkääjä Jori Lehterän ja laitahyökkääjä Niko Ojamäen, Ilves puolustaja Jyrki Jokipakan ja Kärpät sentteritrion Joonas Kemppainen–Peter Tiivola–Cody Kunyk.

Liigassa on koossa laadukkain pelaajamateriaali aikoihin. Peltonen sanoo uskovansa pelinopeuden ja -intensiteetin jatkavan edelleen kasvuaan. Samoin hän uskoo sarjan tasaisuuteen, joka oli viime kaudella eräs sarjan teemoista.

Kärkikolmikko päätyi neljän pisteen sisään toisistaan ja runkosarjavoitto oli auki vielä päätöskierroksella. Sijoille 6–9 päätyneet joukkueet olivat vielä tiiviimmässä nipussa, vain kahden pisteen sisällä.

”Kaikissa peleissä piti lyödä itsensä likoon ja olla ytimessä, jaksaa pysyä läsnä. Yksilöiden ja joukkueen piti olla valmiina. Sarjassa on 15 joukkuetta, ja kehitys on sellainen, että nuoremmat ja kokeneemmat huippunimet täyttävät Liigan. Jokainen joukkue on vahva. Se tasaisuus, joka viime vuonna oli, on mielenkiintoista.”

Peltonen ei lähde asemoimaan HIFK:ta suhteessa muihin joukkueisiin kauden alla. Voimaa ammennetaan paitsi omista yhteisistä kokemuksista myös viime kauden kitkerästä lopusta. TPS passitti helsinkiläisjoukkueen kesälomille puolivälierissä seitsemän ottelun sarjassa.

”Emme halua mennä millään lailla remeltäen vaan nöyrästi itseemme luottaen. Vielä emme ole todistaneet kenellekään mitään”, Peltonen sanoo.

Harjoitusottelu HIFK–Jukurit pelataan Nordenskiöldinkadun harjoitushallissa Elisa Areenalla keskiviikkona alkaen kello 17.