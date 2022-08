Olympiavoittaja Jessica Ennis-Hilliäkin valmentanut Toni Minichiello on saanut elinikäisen toimintakiellon muun muassa seksuaalisesti epäsopivasta käytöksestä.

Olympiavoittaja Jessica Ennis-Hillin entinen valmentaja Toni Minichiello on saanut elinikäisen toimintakiellon. Syy pannaan on seksuaalisesti epäsopiva käytös, henkinen väkivalta ja kiusaaminen, kertoo brittilehti The Guardian.

Minichiello oli Ennis-Hillin valmentaja, kun tämä voitti seitsenottelun olympiakultaa kotiyleisön edessä Lontoossa vuonna 2012.

The Guardianin mukaan selvityksessä on käynyt ilmi, että Minichiellon toiminta oli aiheuttanut ”vakavia seuraamuksia” joidenkin hänen valmennettaviensa mielen­terveydelle. Lehden tietojen mukaan Ennis-Hill ei kuulu näihin urheilijoihin.

Minichiello oli selvityksen mukaan rikkonut sääntöjä 15 vuoden aikana toistuvasti eri tavoin. Hän oli muun muassa puhunut urheilijoille seksuaalissävytteisesti ja kysellyt heidän seksielämästään, kosketellut valmennettaviaan ja nöyryyttänyt heitä.