Ensimmäistä kertaa Helsingissä oleva Carlo Ancelotti kehaisi kaupunkia kauniiksi.

Real Madridin päävalmentaja Carlo Ancelotti oli leppoisalla tuulella Helsingissä pelattavan jalkapallon Super cupin aattona.

Maailman meritoituneimpiin valmentajiin kuuluvalta italialaisluotsilta kysyttiin pelillisten asioiden lisäksi mielipidettä Suomesta ja Helsingistä.

”Tämä on ensimmäinen kertani Helsingissä. Tämä on todella kaunis paikka. Pidän paljon Kanadasta, ja täällä on paljon yhtäläisyyksiä sen kanssa”, Ancelotti kommentoi espanjalaislehti Marcan mukaan.

”Suomen maajoukkueella on uskoakseni ollut hyviä tuloksia, ja tämä on stadion, jolla on järjestetty olympialaiset.”

Mestarien liigan viime kaudella voittanut Real lähtee ennakkosuosikkina otteluun Eurooppa-liigan hallitsevaa mestaria Eintracht Frankfurtia vastaan.

Ancelotti sanoi joukkueensa olevan valmis taistelemaan, sillä sitä voitto keskiviikkona vaatisi.

Katsomossa espanjalaiset ovat altavastaajana, sillä saksalaisjoukkueen faneja odotetaan paikalle noin 8 000 ja espanjalaisia noin 2 000.

”Eintrachtin fanit pukeutuvat valkoiseen huomenna, joten voimme ajatella kaikkien olevan Real Madridin faneja”, Ancelotti totesi asetelmasta.

Juttua korjattu 22.25: Carlo Ancelotti on italialainen, ei espanjalainen.