F1-talli Alpine vaatii miljoonien korvauksia kuljettajansa Oscar Piastrin niskuroinnista. Piastri kiisti ajavansa Alpinen autoa ensi kaudella, vaikka talli niin ilmoitti.

Oscar Piastri on Alpinen juonioriakatemian kasvatti, mutta aikoo nyt jättää tallin.

F1-talli Alpine aikoo viedä kiistansa kuljettaja Oscar Piastrin kanssa oikeuteen, uutistoimisto Reuters kertoo.

Kiista sai alkunsa, kun Alpine tiedotti viikko sitten kiinnittäneensä testikuljettajana toimineen Piastrin kisakuljettajakseen ensi kaudelle. Vain kaksi tuntia tiedotteen julkaisemisen jälkeen 21-vuotias Piastri kirjoitti omalla Twitter-tilillään, ettei uutinen pitänyt paikkaansa.

”Ilman minun suostumustani Alpine on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan ajan heidän tallissaan ensi vuonna. Tämä ei pidä paikkaansa. En ole tehnyt sopimusta Alpinelle kaudeksi 2023. En aja heidän tallissaan ensi vuonna”, hän kirjoitti tuolloin.

Alpinen tallipäällikkö Otmar Szafnauer kertoi Reutersille, että talli hakee oikeudesta miljoonien korvauksia kuljettajansa niskuroinnista.

”Viemme asian oikeuteen 90 prosentin varmuudella”, Szafnauer sanoi.

”Jos Piastrin lisenssi on voimassa vain Alpinella, ja yhtäkkiä hän sanookin, ettei aja meillä vaan on vuoden sivussa, on haettava korvauksia.”

Nuori australialaiskuljettaja on Alpinen junioriakatemian kasvatti ja hänellä on ollut sopimus tallin kanssa viimeiset neljä kautta.

Piastria huhutaan ensi kaudeksi McLarenille Daniel Ricciardon korvaajaksi.

Oikaisu 10.8. kello 15.30: Alpine aikoo haastaa Piastrin oikeuteen, ei korkeimpaan oikeuteen, kuten uutisessa aiemmin kerrottiin.